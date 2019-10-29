Турецко-курдская война в Сирии завершается – эксперт

Во вторник, 29 октября, истекает запланированный Сочинским меморандумом срок для отвода отрядов Курдских освободительных сил, входящих в состав "Сирийских демократических сил", из 30-ти километровой зоны вдоль границы с Турцией. После чего начнется совместное российско-турецкое патрулирование 10-ти километровой зоны вдоль турецко-сирийской границы.

По поводу этого меморандума, как и вообще положения в Сирии, высказано уже много разнообразных мнений. Главное, что достигнуто – это прекращение турецко-курдской войны, считает политолог, востоковед Дмитрий Верхотуров, который специально комментирует ситуацию для Sputnik.

Война как источник мира?

Вооруженные столкновения между турецкими силами и курдскими отрядами шли с 9 октября, когда Турция начала операцию "Источник мира". Ее цель состояла в установлении 32-х километровой зоны безопасности, пролегающей вдоль турецко-сирийской границы. Турецкая армия должна была вытеснить курдских боевиков из этой зоны и взять ее под контроль.

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В первую очередь это делалось, чтобы не допустить инфильтрации курдских боевиков и политических эмиссаров через границу в Турцию, где они могли бы подбивать турецких курдов на выступления против турецкого правительства. По некоторым признакам, такая инфильтрация имела место.

Кроме того, само по себе накопление боевиков и создание ими баз на приграничной территории создавало серьезную угрозу того, что в Турции может разгореться вооруженная борьба курдов, подпитываемая помощью из-за границы. Турецкий план был призван исключить эту возможность.

Далее Турция собиралась переселить в эту зону до 2 млн. сирийских беженцев, то есть большую часть из 3,6 млн. человек, которые бежали из Сирии в Турцию в поисках убежища.

Незадолго до начала турецкой операции лидер "Сирийских демократических сил" Мустафа Бали заявил о том, что они начнут "тотальную войну" против турецких войск по всей линии границы. Война и началась. В ходе наступления 10-13 октября турецкие силы заняли города Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд, но бои с отдельными курдскими отрядами там продолжались.

Несмотря на все обещания, "тотальной войны" у курдов не получилось. Во-первых, потому, что силы были не равны. "Сирийские демократические силы" могли выставить до 60 тысяч бойцов, тогда как турецкие силы насчитывали около 80 тысяч, с превосходством в технике и авиации, а кроме того на курдов наступали части Сирийской национальной армии численностью около 14 тысяч человек. Во-вторых, уже к 17 октября курды утратили контроль над важнейшими дорогами, в частности, шоссе № 4, и их силы были фактически рассечены на части, а отряды в приграничной зоне были отрезаны от главных сил. Дальнейшие бои не сулили ничего хорошего, они бы только свелись к многочисленным ожесточенным и кровопролитным стычкам небольших отрядов. Такая война могла затянуться надолго и принести еще множество жертв, причем шансов на успех у курдов фактически уже не было.

Переговоры, полезные для всех

Переговоры в период 17-22 октября дали следующее.

США добились от Турции согласия о приостановке операции, чтобы курдские отряды могли покинуть район между Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн. При этом они должны были сдать тяжелое вооружение.

Представители "Сирийских демократических сил" начали переговоры с Дамаском на авиабазе Хмеймим уже 13 октября, ввиду быстро ухудшающейся для них обстановки. Вскоре у них не осталось шансов на военный успех, и курды, по сути, капитулировали, сдав без боя Сирийской национальной армии целый ряд важных пунктов. Меморандум 22 октября стал, по существу, избавлением от окончательного поражения. Курды его признали и начали отвод своих отрядов на 30 км от границы с Турцией.

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Сочинский меморандум – это искусство возможного в его ярком проявлении. Все стороны получили свои выгоды. Турция получила зону безопасности (правда, сокращенную с 32 до 10 км, не считая уже занятого турецкими силами района) и отвод курдских отрядов на 30 от границы. Курды получили возможность избежать полного поражения и напрасных, ни к чему не ведущих потерь, причем с сохранением лица – их никто не объявил проигравшими. Сирия получила назад без боя целый ряд городов, возможность в ближайшем будущем восстановления контроля над границей с Турцией, а также выгодный момент для продвижения своей линии на политическое единство. Россия успешно выступила посредником и примирителем в этой непростой ситуации. США, конечно, понесли репутационные потери в ходе этого короткого конфликта, но и они кое-что получили от Сочинского меморандума – союзные им курды остались на ногах.

Надолго ли это, пока что сказать трудно. Ситуация продолжает оставаться напряженной, и существует вероятность возникновения самых разных инцидентов.

Конечно, курды сами себе создали серьезные проблемы. Курдские политики, которых, должно быть, подогревал пример Иракского Курдистана, где в сентябре 2017 года была сделана попытка отделиться от Ирака, а также мечты о "Большом Курдистане", фактически сделали ставку на сепаратизм. Вероятно, курдские политики считали, что раз они добились победы над ИГИЛ и заручились поддержкой США, то смогут добиться всего, чего желают. Это заставило Турцию активно действовать, поскольку "Большой Курдистан" почти наполовину предполагается составить из турецких территорий, что и привело к военному конфликту – для курдов неудачному.

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Все же надо быть реалистами: сейчас ни обстановка в регионе, ни позиция всех стран, где проживают курды, не предоставляет возможностей для создания независимого курдского государства. И вряд ли ситуация серьезно изменится в пользу курдов в обозримом будущем. Методы вооруженной борьбы только ухудшают их положение, поскольку, будучи окруженными со всех сторон гораздо более сильными странами, курды даже теоретически не могут выиграть войну с ними.

В повестке дня вопрос номер один по-прежнему – поиск политического метода разрешения конфликта.

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