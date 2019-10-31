Сирия остается оптимистично взрывоопасной

Александр Хроленко, военный обозреватель

Совместные военные патрули России и Турции в северных провинциях Сирии содействуют мирному урегулированию, и все же не избавляют республику от целого комплекса сложнейших проблем и рисков возобновления боевых действий, слишком много противников мира в Сирии находятся внутри страны и за ее пределами. И все же худшие страницы сирийской истории – в прошлом.

Сочинские договоренности выполнены, отвод курдских вооруженных формирований из зоны безопасности вблизи турецко-сирийской границы завершен 30 октября – досрочно. Местное население доброжелательно относится к сирийским пограничникам и подразделениям российской военной полиции, которые осваивают маршрут патрулирования протяженностью 160 километров.

Продолжается восстановление разрушенной войной инфраструктуры страны, идет процесс деэскалации и демилитаризации в северо-западных сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Оптимистично выглядит процесс возвращения беженцев – только за минувшие сутки из Иордании и Ливана вернулись в свою страну более 850 сирийских граждан. В эту картину не вписывается нелегитимное военное присутствие в САР американцев и их союзников.

Под давлением обстоятельств Вашингтон то выводит свои войска из северо-восточных районов Сирии в Ирак, то возвращает их обратно – якобы для борьбы с террористами ИГ*.

Однако в Минобороны РФ отмечают, что Вашингтон "занимается международным государственным бандитизмом": оккупация и эксплуатация сирийских нефтяных полей за Евфратом приносит американцам ежемесячно свыше 30 миллионов долларов. Очень трудно оставить такой "бизнес", но рано или поздно природные богатства Сирии придется вернуть законному правительству.

Система координат

Гаранты сирийского мирного процесса – Россия, Иран, Турция – реагируют на нелегитимное присутствие войск США достаточно сдержанно, пока лишь методами убеждения, "мягкой силы", но очевидный экзистенциональный конфликт интересов обещает в перспективе жесткие действия.

Турецкая военная операция "Источник мира" изрядно подпортила имидж "всемогущего Пентагона" в регионе. Неслучайно президент Ирака Бархам Салех 28 октября засомневался в надежности американских союзников.

Но американцы не сдаются. Вице-президент США Майкл Пенс прямо заявил, что США не допустят перехода нефтяных месторождений на севере Сирии под контроль России, Ирана или правительства САР. Пытаясь перехватить инициативу, добродетельный Вашингтон ранее сообщил об уничтожении американским спецназом в сирийской провинции Идлиб главаря террористической группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Пентагон даже опубликовал видеоматериалы ликвидации, которые не устранили сомнений специалистов относительно места, времени и исхода операции.

Минобороны России и Турции не подтвердили боевых действий "восьми вертолетов и большой группы блестящих военных" американской коалиции на северо-западе Сирии. Вероятно, волнующее виртуальное шоу с вертолетами и собаками Пентагона, останками аль-Багдади и их генетическим анализом создано в оправдание нелегитимного военного присутствия США на территории суверенного государства.

И вряд ли надолго отвлечет мировую общественность от реального американского грабежа сирийской нефти. Придется изобрести что-то более убедительное, чем борьба с ИГ* или охрана нефтяных месторождений САР.

Система приоритетов

О судьбе сирийских месторождений ранее публично размышляли глава Пентагона Марк Эспер и президент США Дональд Трамп. Последний заявил: "Мы взяли нефть под охрану, поэтому небольшой американский контингент останется в регионе, где находится нефть. Мы будем ее защищать и решать, что с ней делать в будущем". Кроме того, Трамп подтвердил, что американские войска останутся на базе Эт-Танф на юго-востоке САР.

Важно понимать, что сегодняшние военно-политические приоритеты Сирии, России, Ирана и Турции – деэскалация и демилитаризация северо-западных сирийских провинций Идлиб и Алеппо. Активность незаконных вооруженных формирований сохраняется также на севере провинции Латакия. После неизбежного завершения мирного урегулирования на западе страны вектор созидательных усилий Дамаска и его союзников закономерно сместится к востоку (включая нефтяные поля за Евфратом и Эт-Танф). При этом 900 военнослужащих США, 30 танков "Абрамс" и несколько тысяч сотрудников ЧВК относительно мягко или достаточно жестко будут выдавлены за пределы Сирии. Отдельные боестолкновения за Евфратом возможны, и все же ситуация полномасштабной военной конфронтации сирийской правительственной армии и ее союзников с американскими "рейнджерами" без живого щита курдов вряд ли возможна. Вашингтон постарается ее избежать. Тем более для отступления есть Ирак (а за ним – Афганистан). Сирийская нефть послужит дальнейшему восстановлению экономики страны.

Военно-политическая партия в САР просчитывается на много ходов вперед. Именно поэтому так беспокоятся сегодня региональные союзники США. Израильский Генштаб предупреждает о войне "в любой момент". Саудовская Аравия призывает НАТО и другие страны (Пакистан, Иорданию, Египет и Южную Корею) на помощь в противостоянии с Ираном. Кстати, регион Персидского залива в зону ответственности Североатлантического альянса не входит, согласно статье 6 Устава НАТО. И даже глобальная разведывательно-аналитическая компания Stratfor признает неизбежность сокращения влияния США и их союзников в Ближневосточном регионе.

ИГ* - террористическая организация "Исламское государство", запрещенная в РФ и ряде других стран.