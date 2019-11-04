Выборы мэра Кишинева как тест на прочность коалиции

Победа, которую одержал кандидат от левых сил Ион Чебан на выборах столичного градоначальника, преломила тенденцию последних лет, когда мэра выбирали пригороды на основе политических предпочтений.

Воскресные эфиры молдавских телеканалов сводились к главному: эксперты рассуждали об одном, победит ли в этот раз геополитика на выборах в Кишиневе или все-таки нет. И основания для подобных разговоров были подкреплены избирательными кампаниями многих лет. Ведь который год подряд голоса пригородов оказывались решающими.

Формула успеха правых кандидатов на местных выборах сводилась к следующему – "менеджером можешь ты не быть, но пригороды любить обязан".

Это началось еще при либерале Дорине Киртоакэ, когда на волне протестного голосования и борьбы за "светлое европейское будущее" он символично возил горшки с молдавской землей тогдашнему президенту Румынии Траяну Бэсеску.

В те годы геополитика срезонировала с настроениями пригородов, и Киртоакэ вынесло в кабинет городской мэрии. Причем на два срока.

Геополитический туз в рукаве

Геополитическую карту правые кандидаты успешно разыгрывали с 2007 года (именно тогда впервые 29-летний Дорин Киртоакэ стал мэром молдавской столицы), и функция градоначальника превратилась из менеджерской в сугубо политическую. В том числе поэтому главная интрига нынешней избирательной компании заключалась не только в том, каким будет исход голосования, а также кто победит - Чебан или Нэстасе (которые уже встречались на выборах в 2018 году), но и получится ли изменить тенденцию, установившуюся на протяжении многих лет.

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Реакция партнеров по коалиции

"Жители Кишинева разорвали этот порочный круг, который долгие годы держал наш город в плену безответственных политиков и ложной геополитики. За это поздравляю горожан, они настоящие победители этих выборов", - прокомментировал результаты "битвы за Кишинев" президент Игорь Додон.

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По его словам, "есть действительно исторические моменты, которые должны принести хорошие результаты для людей и стать историческими благодаря изменениям, которые будут сделаны для граждан".

Голоса горожан, по мнению президента, обязывают Иона Чебана стать мэром всех вне зависимости от политических предпочтений.

"Это обязывает его вывести из мэрии политику, геополитику, но особенно воровство, налаженное за последние годы либералами и их сообщниками", - отметил Додон.

С заявлениями относительно итогов выступила и партнер по правящей коалиции, премьер-министр Майя Санду.

"Мы благодарны Андрею Нэстасе и его команде. Однако нужно, чтобы вы вернулись в правительство. Кишинев хоть и потерял хорошего мэра, но в этом и заключается демократия. Ни одна победа и ни одно поражение не бывают окончательными. Надеюсь, Ион Чебан исполнит обещания, данные в ходе избирательной кампании. Борьба с коррупцией продолжается, предстоит тяжелый период. Мы будем бороться за правосудие. Самое главное в прошедших выборах заключается в том, что они были свободными. Жители города имели выбор, были кандидаты, из кого можно было выбирать", - пояснила Санду.

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По ее словам, она намерена продолжить борьбу за юстицию.

"Готова бороться отсюда из правительства или с улицы вместе с гражданами", - добавила Санду.

Оценку власти дал избиратель

По мнению аналитиков, битва за Кишинев – это и есть первый, серьезный экзамен правящей коалиции, где оценку власти дает простой избиратель.

Итак, выборы прошли, что дальше?

Технически все будет выглядеть так. Мэру нужно на кого-то опираться: в муниципальном совете социалисты сформируют коалицию с блоком ACUM (это вытекает из ранее озвученных договоренностей социалистов и "акумовцев"), Андрей Нэстасе вернется в правительство – на пост министра внутренних дел. У жителей Кишинева появится надежда на перемены и решение бытовых проблем столицы. Такое случается после каждых выборов.

Оптимизм вообще свойственен всем избирательным кампаниям: все-таки не одной политикой живут люди, но и хорошими дорогами, отремонтированными тротуарами, освещёнными улицами и детскими площадками.

А впереди – реформа юстиции и назначение генпрокурора.

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© Sputnik / Moldova Результат выборов мэра Кишинева

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