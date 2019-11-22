Не новости СМИ в соцсетях, а "тролли" – главный элемент пропаганды

Данные эксперимента, проведенного молдавскими специалистами, заставляют задуматься над сложностью феномена "пропаганды" и степени влияния на сознание масс "троллей" и "ботов".

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Факт общения людей в интернете и социальных сетях предоставляет политическим манипуляторам большие возможности. Молдавские ученые подготовили интересный эксперимент, чтобы измерить, как мнение окружающих людей влияет на позицию одного человека.

Магистр и аспирант факультета социальных и образовательных наук ULIM (Международный свободный университет Молдовы) Борис Акулов вместе с доктором психологии Светланой Руснак поставили перед собой задачу доказать, что не сами новости СМИ в соцсетях – главный проводник пропаганды. На деле же таким инструментом, по мнению специалистов, являются участники обсуждения публикаций, среди которых важную роль играют известные "тролли". Они и есть тот самый инструмент манипуляции.

"Интерактивность участников соцсести, то есть общение между людьми, занимает сегодня главное место на веб-сайтах СМИ", – сказал Акулов в одной из передач радиостудии Sputnik Молдова. – Это общение и представляет сегодня главное поле политической манипуляции. Мы думали, что пропаганда распространяется через СМИ, но наше исследование доказывает, что больший эффект оказывает на нас мнение окружающих людей".

© Sputnik / Miroslav Rotari Борис Акулов

В каждом человеке природой заложен механизм бесконфликтности. Он бережет нам здоровье и жизнь. При появлении угрозы инстинкт самосохранения сигналит нам: "Прикинься, что ты, как все!" И ты подчиняешься - теряешься в толпе, становишься незаметным и таким образом неуязвимым.

Способность приспосабливаться к реалиям называют в науке консерватизмом, конформностью.

Вместе с тем, это качество, которое часто противостоит разумному мышлению, может в определенных ситуациях сыграть с нами злую шутку. Быть как все, означает еще быть никаким.

В чем же заключался эксперимент?

Количественное исследование проводилось в двух экспериментальных группах и в одной контрольной. В первых двух группах люди читали новости и знакомились с мнением других, активно обсуждали их с участниками соцсетей. В третьей - просто читали новости, ни с кем их не обсуждая.

В ходе анализа учитывалось и то, что в вербальные баталии кроме обычных посетителей вступают и специально обученные для манипуляции люди – "тролли" или "боты" (из разговорного английского "bot" – робот, программа).

После изучения заполненных участниками эксперимента бланков, оказалось, что у людей из третьей группы, которые были лишены чужого воздействия, разброс оценок новостей был больше. А в тех сообществах, где люди общались между собой на тему новостей, мнения оказались похожи и более сглажены.

"Это указывает на взаимовлияние. На наш вопрос в бланке "Влияет ли на вас чужое мнение?" почти все участники эксперимента отвечали отрицательно, но, как правило, указывали, что сами они могут повлиять на других. Это похоже на "эффект третьего лица" в области рекламы. Люди утверждали в похожих исследованиях, что реклама воздействует на массы, но не на них самих", - отметил Акулов.

Подстраивание под мнение других, соглашательство с популярной в определенном круге точкой зрения и называют конформностью. Именно так, подчиняясь авторитетной позиции, человек может признать, что белое – это черное и наоборот.

"Человек поддается социальному давлению или внушаемости, чтобы избежать конфликта", - отметил специалист.

Проведенный молдавскими специалистами эксперимент доказал, что из-за большого количества схожих комментариев или значительного количества "лайков" участники обсуждения какой-то новости в соцсетях принимают чью-либо сторону, в том числе по политическим вопросам.

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