Эксперт рассказал о давлении США на Турцию из-за С-400

США предложили Турции "уничтожить, вернуть или избавиться" от ЗРК С-400. Пойдет ли на это Анкара, рассказал в эфире радио Sputnik доктор военных наук Константин Сивков.

Турция должна избавиться от российских ЗРК С-400, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США, которого цитирует РИА Новости.

"Поставки С-400 неприемлемы, они подвергают риску санкций. Правда, время (введения санкций) по закону CAATSA не задано и не точно. Можно еще много говорить о том, где будут санкции, каковы будут ширина и глубина санкций, наложенных на Турцию", ‒ цитирует текст заявления РИА Новости.

"У Турции есть свобода маневра, чтобы вернуться за стол переговоров. Они знают, что для того, чтобы все получилось, они должны уничтожить, вернуть или каким-то образом избавиться от С-400. В то же время мы отнюдь не закрыли им возможность приобрести батарею Patriot, которая соответствует их потребностям в ПВО", ‒ добавил чиновник.

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Ранее президент США Дональд Трамп в ходе визита в Вашингтон его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что надеется на "разрешение" ситуации с закупками С-400.

Академик Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), заместитель президента РАРАН, доктор военных наук Константин Сивков считает, что из-за такого давления Вашингтон может "потерять Турцию". Он высказал свое мнение в эфире радио Sputnik.

"Турция взяла курс на диверсификацию систем вооружения, чтобы не полностью зависеть от США. Сама Турция оружие не производит, немецкие танки, которые у нее на вооружении, устарели, а новых не дают. Турки не доверяют ни НАТО в целом, ни Европе, поэтому вынуждены идти на диверсификацию. Кончиться это (нажим США на Турцию, – ред.) может тем, что при дальнейшем усилении давления НАТО потеряет вообще Турцию", ‒ сказал Константин Сивков.

Между тем, по его словам, НАТО и США заинтересованы в Турции, в том числе из-за ее географического положения.

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"Не Турция зависит от США, а США зависят от Турции. Турция может взять и выгнать США из Инджирлика и других баз и вообще выйти из НАТО. Тогда НАТО теряет южный фланг, и США отбрасываются в военно-политическом отношении аж до берегов Израиля. А в поставках оружия Турция может переориентироваться на Россию. США делают ставку на кнут, не предлагая пряника. А Турция – это не та страна, которой можно помыкать", ‒ отметил Константин Сивков.

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Поставки новейших российских систем ПВО С-400, которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 полностью введут в действие в апреле 2020 года. США требовали отказаться от сделки и взамен купить американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара идти на уступки отказалась.

© Sputnik / C-400

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