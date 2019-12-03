Юбилей с умершим мозгом. Выиграет ли Россия от разлада в НАТО

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik, Софья Мельничук. Лидеры Североатлантического альянса, у которого, по выражению Эммануэля Макрона, "наступила смерть мозга", обсудят животрепещущие проблемы. Удастся ли сохранить праздничную атмосферу на саммите, приуроченном к 70-летию НАТО, сказать трудно.
Противоречий накопилось столько, что мероприятие на всякий случай проводят вдали от лишних глаз — в 30 километрах от центра Лондона. Не превратится ли юбилей в поминки, разбиралось РИА Новости.
Смерть мозга на седьмом десятке
"Расположенный на трехстах акрах живописной сельской местности графства Хартфордшир курорт The Grove — это первоклассный пятизвездочный отдых": так рекламируют на официальном сайте отель в 28 километрах от центра Лондона, где соберутся лидеры стран НАТО.
К их услугам — лучшие спа-комплексы, поля для гольфа и рестораны. Однако, скорее всего, на развлечения времени не останется — проблем накопилось немало, и их необходимо если уж не решить, то хотя бы обсудить.
"Европа стоит на краю пропасти", — говорил ранее французский лидер Эммануэль Макрон, отмечая, что ЕС пора воспринимать себя не только как экономическую, но и как геополитическую силу, иначе можно "потерять контроль над собственной судьбой".
Он к тому же усомнился в пятой статье устава НАТО, согласно которой "вооруженное нападение на одну или несколько союзных стран в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на блок в целом". За 70 лет эту норму применяли единожды — после террористической атаки на США в 2001 году.
"Саммит юбилейный, но это не только не помогло сгладить серьезные разногласия, наоборот, они приняли очень острую форму", — указал в разговоре с РИА Новости Дмитрий Данилов, профессор МГИМО, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН.
Поднятые вопросы требуют принципиальных ответов. На недавней встрече министров стран НАТО в Брюсселе на высказывания Макрона отреагировали весьма неконкретно, считает Данилов.
Немыслимое на юбилее
В интервью британскому изданию The Economist Макрон также раскритиковал главного трансатлантического партнера Европы — США. По его словам, альянс существует только благодаря "гаранту последней инстанции". "Мы должны переоценить реалии НАТО в свете (сомнительной. — Прим. ред.) приверженности альянсу Соединенных Штатов", — отметил он.
Глава Пятой республики припомнил, как Дональд Трамп в прошлом году чуть не сорвал саммит, обрушившись на партнеров с критикой по поводу расходов на оборону. А затем и вовсе пригрозил выйти из организации.
Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что Трамп собирается сократить взносы в бюджет альянса с 22 до 16 процентов. Сэкономленные средства предполагается направить на помощь Грузии и Украине, что, впрочем, соответствует интересам блока.
И все же, по словам Макрона, Трамп — первый американский лидер, не разделяющий идею "европейского проекта". И все это, подчеркнул он, происходит, когда Европа противостоит подъему Китая, развороту к авторитаризму в России и Турции и внутренней нестабильности. Это было немыслимо еще пять лет назад, сетовал Макрон.
Единство все чаще оказывается под вопросом, и альянс как организация, обеспечивающая безопасность, уходит в небытие, пояснила РИА Новости Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СпбГУ.
"С одной стороны, НАТО сохраняется как самый крупный военно-политический блок в мире, однако внутри организации пересекается множество разных интересов, — рассуждает эксперт. — Пока была однозначная внешнеполитическая, геополитическая ситуация, противостояние двух идеологических лагерей, альянс был един, не возникало вопросов о финансовых ресурсах, не было разделения полномочий, безоговорочными лидерами выступали США". Сейчас все иначе.
Турецкий фактор
Одна из важных тем саммита — Турция. Масла в огонь подлил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он обратился к хозяину Елисейского дворца на "ты", усомнившись в значимости Парижа для организации.
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"Не знаю, что такое для НАТО Франция, но Турция для альянса очень важна, — сообщил он. — Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие высказывания делают только те, у кого, как у тебя, мозг умер".
Выдвигая претензии к НАТО, Макрон имел в виду в том числе вывод американских войск с северо-востока Сирии и фактическое отречение Вашингтона от союзников-курдов в регионе. Это не было согласовано с европейскими партнерами и спровоцировало наступление турецких войск на север Сирии.
Турция, по словам Дмитрия Данилова, — важный узел разногласий внутри организации. "Турки высказали мнение, что НАТО должна выполнять свое предназначение и обеспечивать коллективную оборону, имея в виду безопасность всех союзников, а не только восточный фланг", — говорит он. Анкара готова заблокировать усилия альянса по укреплению потенциала и оперативной деятельности на Востоке.
"Это очень серьезно, поскольку тут завязано много проблем: и отношения с Россией, и треугольник Европа — США — Турция, и в принципе военное планирование НАТО, при учете того, что Анкара — незаменимый союзник", — добавляет собеседник агентства, подчеркивая, что пока неясно, как этот узел развязать.
Китай, космос и терроризм
Ожидается, что лидеры стран — членов Североатлантического альянса признают космическое пространство новой оперативной сферой.
Это касается не только военно-технической сферы. Дело в том, уточняет Данилов, что космические системы и сейчас, и в будущем будут обеспечиваться Соединенными Штатами.
"На фоне серьезных трансатлантических противоречий принятие такого решения, вероятно, означало бы для Европы еще большую зависимость от стратегии Вашингтона", — подчеркивает эксперт.
Подъем Китая — стратегический вопрос, который тоже не обойдут вниманием. Усиление позиций Пекина на мировой арене волнует страны НАТО по обе стороны Атлантики. США внесли Китай в список главных угроз безопасности, а Евросоюз признал КНР стратегическим и экономическим соперником.
Казалось бы, можно сплотиться в борьбе со столь серьезной угрозой. Однако объединению усилий мешает идеологическое противостояние с Москвой, отмечает Наталья Еремина.
Россия — все еще угроза
"Именно Россия эффективно противостоит исламскому радикализму, в частности в Сирии. Волей-неволей придется сотрудничать со страной, несущей угрозу", — продолжает собеседница агентства. Но идеологические рамки, в которые загнали НАТО, этому сильно мешают.
Кроме того, сам блок стал более разношерстным. "В альянс вошли страны бывшего соцлагеря со своим историческим опытом, который во многом противоречит идеологии Западной Европы", — указывает Еремина.
Такие государства стремятся теснее взаимодействовать с Вашингтоном, а европейским лидерам, напротив, хочется больше независимости в том, что касается безопасности.
С этой точкой зрения согласен Дмитрий Данилов. "Идеология не позволяет изменить мнение о России как об угрозе, потому что решение должно быть общим, в том числе с точки зрения практического сотрудничества", — полагает он.
Эксперт напоминает: на прошлом саммите американский лидер настоял на том, чтобы НАТО присоединилась к антитеррористической коалиции как организация. А сейчас французский лидер говорит о преувеличенности российской угрозы. Есть более серьезные вызовы — та же борьба с терроризмом. По мнению Макрона, в данном случае без России фактически невозможно взаимодействовать.
Для Москвы сложившаяся ситуация неоднозначна. С одной стороны — противоречия способствуют антироссийской истерии. С другой — если у альянса проблемы, значит, по каким-то направлениям и Россия становится тем самым актором, главным действующим игроком на полях мировой политики.
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