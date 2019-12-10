Реакция на НАТО: Россия формирует новый полк ВДВ в Крыму

Россия последовательно укрепляет свои позиции на юго-западном стратегическом направлении – наращивает силы и возможности Черноморского флота, создает эшелонированную систему ПВО-ПРО и разворачивает в Крыму новый полк Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Командующий российских ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков 9 декабря в Совете Федерации заявил о начале формирования в 2020 году третьего десантно-штурмового полка в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Сегодня два полка этого соединения базируются в Новороссийске, а отдельный 171-й десантно-штурмовой батальон – в Феодосии. Новый полк будет на постоянной основе развернут на Крымском полуострове и приступит к плановой боевой подготовке в 2021 году.

Это адекватная и своевременная мера. Ведь НАТО наращивает военное присутствие в Черном море и стремится использовать внеблоковые причерноморские страны для расширения возможностей военной разведки и обеспечения своих кораблей портами временного базирования. На этом фоне Украина формирует в Азовском море новый дивизион надводных сил и одновременно выносит на голосование в Генассамблеи ООН резолюцию "о милитаризации Крыма".

Расплескалась синева

В Крыму формируется не просто новый полк, это часть резерва Верховного Главнокомандующего. Воздушно-десантные войска напрямую подчиняются начальнику Генштаба ВС РФ. 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия считается одним из самых боеспособных соединений России. На ее вооружении имеются современные средства десантирования, артиллерийские самоходные установки АСУ-85 и "Спрут-СД", 122-мм гаубицы Д-30, бронетранспортеры БТР-Д, боевые машины десанта БМД. В составе российской дивизии от 12 до 24 тысяч военнослужащих, то есть с новым полком ВДВ Крым дополнительно получит несколько тысяч профессиональных, надежных защитников.

Каждый из полков или батальонов ВДВ может эффективно действовать в составе соединения или самостоятельно. Десантники способны оперативно достигать удаленных районов, наносить внезапные удары, успешно вести общевойсковой бой. И это не фигура речи.

В первой половине июля состоялись американо-украинские военные учения Sea Breeze 2019 с участием 19 стран, 32 кораблей, 24 самолетов и 900 морских пехотинцев. Уже 11 июля последовал российский ответ: в районе Феодосии за девять минут с вооружением и техникой десантировались 2500 военнослужащих 7-й гвардейской дивизии (одновременно задействовали более 40 самолетов Ил-76). "Голубые береты" сразу пошли в бой, а Черноморский флот РФ при этом просто отодвинул Sea Breeze 2019 своими более масштабными маневрами с привлечением кораблей, авиации, противокорабельных подвижных ракетных комплексов.

Передовое присутствие

Под прикрытием "российской угрозы" США и НАТО осуществляют невиданную ранее милитаризацию Черноморского региона. Растет число масштабных войсковых учений, направленных, в том числе на освоение войсками Североатлантического альянса украинской и грузинской территорий. Усилено патрулирование морской акватории постоянными группами ВМС НАТО. В Болгарии и Румынии создаются инфраструктура и запасы материальных средств, передовые координационные центры для организации приема и оперативного развертывания сил усиления блока. Строятся и модернизируются объекты противоракетной обороны США, которые в действительности направлены против российского ядерного щита.

На украинской территории де-юре временно, а де-факто постоянно базируется многонациональная группировка войск Североатлантического альянса. Британские, канадские, польские и прибалтийские инструкторы обучают украинских военных. С участием строительного батальона ВМС США построен оперативный центр ВМС Украины в Очакове Николаевской области – ничего не мешает использовать этот объект и самим американцам.

В регионе продолжается активизация всех видов военной разведки НАТО. Акваторию Черного моря систематически патрулируют американские самолеты Boeing Р-8А Poseidon. Воздушное пространство Украины плотно контролируют американские беспилотники RQ-4B и самолеты Е-ЗА Sentry сил дальнего радиолокационного обнаружения альянса.

Для охраны воздушного пространства Болгарии и Румынии с 1 мая 2017 года привлекается все большее количество истребительной авиации старших партнеров. Под руководством Пентагона Румыния намерена реконструировать военную базу Михала Когэлничану (в 12 километрах от черноморского побережья), чтобы по всем стандартам НАТО принимать, и обслуживать американские многоцелевые истребители F-35, способные нести ядерное оружие. Там же планируется разместить до 10 тысяч военнослужащих альянса. Заметим, что в Болгарии и Румынии уже к весне 2018 года были развернуты войска США и Польши, в том числе до 30 танков, свыше 50 боевых бронированных машин и 1 500 военнослужащих.

Создается впечатление, что в НАТО пытаются компенсировать "упущенную выгоду" от невозможности разместить войска в Крыму и стремятся создать на территории государств Черноморского региона удобный плацдарм для значительных коалиционных войсковых группировок войск. Подобная стратегия и недальновидное содействие региональных союзников Вашингтона вынуждают Россию постоянно разрабатывать новые системы вооружений, совершенствовать структуру и состав Вооруженных сил. Исключительно для гарантированной национальной безопасности и безусловного суверенитета РФ и ее союзников.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK