"Не укладывается в голове" - Россотрудничество о блокировке Twitter

Сотрудники ведомства пытаются получить комментарии от представителей сети микроблогов и надеются, что нарушение прав Россотрудничества и его подписчиков будет вскоре прекращено.

Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества. Блокировка официального аккаунта организации произошла после публикации о Дне Конституции РФ. В данный момент указано, что у аккаунта нет подписок и подписчиков. Публикация о Дне Конституции удалена Twitter.

По техническим причинам?

Заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов прокомментировал Sputnik сложившуюся ситуацию.

"Наши сотрудники пытаются получить официальный комментарий от представительства соцсети. Не укладывается в голове, что наша публикация могла вызвать такую реакцию администраторов этой соцсети. Думаю, что нам сейчас предоставят какие-то иные, может быть, даже технические обоснования случившегося. Надеемся, что нарушение прав наших и прав наших подписчиков будет прекращено в кратчайшие сроки".

Дискриминация или сбой?

О том, как может развиваться ситуация, Sputnik узнал у вице-президента Федеральной палаты адвокатов, члена Общественной палаты, заслуженного юриста России Владислава Гриба.

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"В определенной степени блокировка Россотрудничества – шаг дурацкий и необъяснимый, - сказал Владислав Гриб. - Если только это не какая-то техническая причина. Но вполне очевидно, что нет.

В таком случае перед Россотрудничеством давно бы уже извинились. Если бы такой инцидент случился в бизнесе, то компания подала бы соответствующие иски. Я думаю, что Россотрудничество не может и не должно оставить это без ответа. В любом случае, это и ущерб репутации, это определенная дискриминация по политическим мотивам".

Для понимания дальнейших действий нужно дождаться объяснений от Twitter, считает адвокат.

"Twitter должен дать ответ со ссылкой на существующую нормативно-правовую базу, в том числе Российской Федерации, на территории которой он работает, - заявил Гриб. - После получения ответов и документов вопросы будут решаться либо в досудебном, либо в судебном порядке. Но в любом случае, мы ждем от Twitter вразумительный ответ. Получив ответы на эти вопросы, можно уже принимать меры правового характера. Недопустима дискриминация ни граждан, ни организаций, ни юридических лиц без законного на то основания".

По словам юриста, Россотрудничество вправе обратиться в Роскомнадзор, поскольку налицо нарушение прав граждан Российской Федерации.

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