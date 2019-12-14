21:24 14 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.32
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.74
Поиск
Логотип Twitter, архивное фото

"Не укладывается в голове" - Россотрудничество о блокировке Twitter

© REUTERS / Kacper Pempel
Аналитика
Получить короткую ссылку
67 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2854/89/28548976.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/analytics/20191214/28548985/-rossotrudnichestvo-o-blokirovke-twitter.html

Сотрудники ведомства пытаются получить комментарии от представителей сети микроблогов и надеются, что нарушение прав Россотрудничества и его подписчиков будет вскоре прекращено.

Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества. Блокировка официального аккаунта организации произошла после публикации о Дне Конституции РФ. В данный момент указано, что у аккаунта нет подписок и подписчиков. Публикация о Дне Конституции удалена Twitter.

Политическая цензура и русофобия: Лавров назвал причины дискриминации российских СМИ за рубежом
© Ruptly Sputnik
Лавров назвал причины дискриминации российских СМИ за рубежом

По техническим причинам?

Заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов прокомментировал Sputnik сложившуюся ситуацию.

"Наши сотрудники пытаются получить официальный комментарий от представительства соцсети. Не укладывается в голове, что наша публикация могла вызвать такую реакцию администраторов этой соцсети. Думаю, что нам сейчас предоставят какие-то иные, может быть, даже технические обоснования случившегося. Надеемся, что нарушение прав наших и прав наших подписчиков будет прекращено в кратчайшие сроки".

Дискриминация или сбой?

О том, как может развиваться ситуация, Sputnik узнал у вице-президента Федеральной палаты адвокатов, члена Общественной палаты, заслуженного юриста России Владислава Гриба.

О давлении на прессу в Прибалтике: шеф-редактор Sputnik Литва выступил на совещании ОБСЕ>>>

"В определенной степени блокировка Россотрудничества – шаг дурацкий и необъяснимый, - сказал Владислав Гриб. - Если только это не какая-то техническая причина. Но вполне очевидно, что нет.

В таком случае перед Россотрудничеством давно бы уже извинились. Если бы такой инцидент случился в бизнесе, то компания подала бы соответствующие иски. Я думаю, что Россотрудничество не может и не должно оставить это без ответа. В любом случае, это и ущерб репутации, это определенная дискриминация по политическим мотивам".

Google
© AP Photo / Tolga Akmen
Google попал под новое расследование в ЕС

Для понимания дальнейших действий нужно дождаться объяснений от Twitter, считает адвокат.

"Twitter должен дать ответ со ссылкой на существующую нормативно-правовую базу, в том числе Российской Федерации, на территории которой он работает, - заявил Гриб. - После получения ответов и документов вопросы будут решаться либо в досудебном, либо в судебном порядке. Но в любом случае, мы ждем от Twitter вразумительный ответ. Получив ответы на эти вопросы, можно уже принимать меры правового характера. Недопустима дискриминация ни граждан, ни организаций, ни юридических лиц без законного на то основания".

По словам юриста, Россотрудничество вправе обратиться в Роскомнадзор, поскольку налицо нарушение прав граждан Российской Федерации.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Дворцы, вулканы и дикая природа : топ-10 мест для путешествий в 2020 году
На пороге холодной войны: США испытали запрещенную ДРСМД ракету
На пороге новой холодной войны: как США запускали запрещенную ракету - видео
Инфографика: Безработица в странах СНГ
Безработица и зарплата: Молдова и страны СНГ

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться