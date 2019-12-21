Румыния: перестройка на крови

Какие уроки можно вынести после румынской революции, свободной ли стала современная Румыния. Об этом обозреватель-международник.

Игорь Николайчук, эксперт Центра специальных медиаметрических исследований – для Sputnik Молдова

В самый разгар веселого Рождества 25 декабря 1989 года в 14 часов 50 минут по бухарестскому времени перестало биться сердце верного сына румынского народа, несгибаемого коммуниста Николае Чаушеску.

Вы возмущены подобной оценкой? Почему? – ведь ни родины, ни убеждений он не предавал. Пел ли он "Интернационал" перед смертью, как об этом вспоминают палачи? Пусть даже это миф, но не власть же его придумала. Это народ так считает и в это верит.

Был ли этот бывший крестьянский паренек "этническим румыном" с модными нынче космополитическими наклонностями? Дурацкий вопрос. Он был просто румыном, другой родины не знал и не хотел знать. Пытался сделать Румынию великой! Уж как умел!.

Была ли его брутальная казнь историческим вывихом в чреде "бескровных бархатных революций"? Ни в коем случае! Случайностей здесь не бывает. Таковы конкретно-исторические условия.

Поскольку борьба религий и прогрессивных (или даже просто национальных) идеологий давно заменена подковерными элитными разборками, упрямых идеалистов объявляют "кровавыми тиранами", а потом чаще всего с помощью подкупленных военных, которые уж точно "люди практические", убивают. Такова оказалась судьба Лаврентия Берии, Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи, Сальвадора Альенде. В этом ряду должно числиться и имя Николае Чаушеску.

Горбачев не захотел

Ответственна ли Москва за события 30-летней давности в Румынии? Непосредственно нет. В СССР все было устроено так, что контроль за руководством стран-участниц Варшавского договора осуществлялся только по партийной линии. По общей договоренности советские спецслужбы не вели вербовку каких-либо агентов на территории союзников, тем более в их вооруженных силах. Нет сомнения: подкуп румынских генералов в той или иной форме был осуществлен американскими дипломатами и разведчиками – в таких делах они признанные доки.

Спусковой крючок Румынской революции 1989 г. был нажат, однако, в Ватикане. 16 декабря на западе страны, в городе с компактным проживанием венгерского меньшинства Тимошаре, начались акции протеста против снятия с поста и выселения "за антигосударственную деятельность" католического пастора венгерского происхождения Ласло Тёкеша. Заметим, кстати, что за редчайшим исключением все антисоветские выступления и мятежи имели место в послевоенное время в Европе именно в католических странах. В государствах, где преобладала православная или протестантская церковь, все в этом отношении было до начала перестройки в СССР спокойно.

Но косвенная вина советского руководства в убийстве Чаушеску, безусловно, есть. 22 ноября 1989 года в городе Тырговиште прошел помпезный митинг румыно-советской дружбы с участием Чаушеску. Делегацию от КПСС возглавлял Виталий Воротников. А 24 декабря, в самый разгар "революции" государственный секретарь США Джеймс Бейкер сообщил в советский МИД, что "в связи с кризисом режима Чаушеску Вашингтон не будет против вмешательства в ситуацию в Румынии Советского Союза и его союзников". Горбачев, однако, "отвел взгляд в сторону", вернее, не захотел марать руки.

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В кризисной ситуации отсутствие ответа было истолковано соответствующим образом. 25 декабря Николае Чаушеску и его жена Елена были расстреляны "десантниками" у стены солдатской уборной. 26 декабря, утром после расстрела четы Чаушеску, в Румынию прибыл министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Он поздравил Румынию "с избавлением от тирании Чаушеску". При этом в советской телепрограмме "Время" казнь Чаушеску назвали "жестокой расправой над одним из величайших диктаторов современной Европы".

Цыгане голосуют ногами

Что сегодня можно сказать об изменении геополитического и геоэкономического положения Румынии после этих событий? Тут необходимо остановиться на следующем важнейшем моменте.

С военно-стратегической точки зрения страны Варшавского договора представляли для Советского Союза "предполье".

Мало кто помнит, что по планам Сталина и Рузвельта, разрабатывавшим без Черчилля архитектуру послевоенного мира, вся Европа должна была представлять собой конгломерат нейтральных, демилитаризованных и дружественных СССР капиталистических государств, активно торгующих с Союзом. "Осколки" этого плана можно было наблюдать на примере Финляндии и Австрии.

Не по вине СССР политическая идиллия не состоялась. Началась холодная война. Советское руководство в срочном порядке, подчас весьма грубо, "насадило", где могло, "коммунистические режимы", сформировав новое стратегическое предполье. Как писали британские военные теоретики по этому поводу, "никогда еще славянское национально-территориальное ядро СССР не было так надежно защищено от агрессии с Запада".

Советский Союз при этом понес и продолжал 40 лет нести гигантские репутационные и экономические издержки. При этом ценность собственно Румынии, которая находилась в стороне от "направления главного удара", была в стратегическом отношении невысока. Этого же взгляда придерживаются сегодня и стратеги НАТО, для которых данная страна скорее "трофей холодной войны", чем "юго-восточный фланг".

Республика интересна только США как некое контролируемое в политическом отношении пространство в закрытом для американцев бассейне Черного моря. В условиях евроатлантических "капризулек" Турции нелишне иметь здесь стандартизированную логистическую инфраструктуру, транспортные узлы, операционные базы для радио- и иной разведки Крыма, Северного Кавказа, Донбасса и Новороссии, а заодно и прикормленную элиту.

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Время от времени появляются прожекты "скинуться" для Румынии на мощный военно-морской флот, сделать ее великой черноморской державой в обмен на обещание использовать этот флот для высадки десантов американских морпехов в Одессе "в случае чего". Но это, скорее, экзотика. Мы можем провести мысленный эксперимент и ответить на вопрос: какая из стран НАТО в случае "агрессии против Румынии" будет готова послать туда свои войска: Греция? Болгария? Венгрия? Ну а немцев туда англосаксы и так не пустят!

Что касается нынешнего состояния экономики страны, то оно, несмотря на сравнительно скромные показатели – неплохое.

Конечно, уровень жизни в Румынии вряд ли станет в обозримом будущем сравним хотя бы со Словакией, но свалиться в штопор Германия не даст. Не зря же государством руководит этнический немец Клаус Йоханнис.

Кстати, этнографы отмечают интересный момент. Известно, конечно, что население Румынии сильно сократилось, но в относительном выражении особенно заметно сокращение цыганского населения, которое откочевало в более благополучные страны Евросоюза.

Молдаване не румыны, считают ученые

Каковы ментальные ландшафты современной Румынии? Социологические опросы демонстрируют, что Николае Чаушеску и через три десятилетия после расстрела остается самым популярным румынским лидером, намного опережая действующих румынских политиков.

Если применить методы анализа больших данных и исследовать интернет-поведение румын за последние семь лет, то этот вывод полностью подтверждается.

Здесь, впрочем, есть одно большое "но"! Примерно таким же уровнем популярности (если судить по частоте запросов) обладает и… Адольф Гитлер. Вообще румыны, по крайней мере те, кто пользуется интернетом, весьма и весьма ориентированы на информацию о Германии. Интерес к США примерно в два раза ниже.

Можно привести и другие шокирующие данные. За последние семь лет наибольшим спросом пользовалась информация о таком социально-экономическом учении, как коммунизм. На втором месте (правда, с большим отрывом – раза в два меньше) национал-социализм! Почти не просматривается интерес к социализму и либерализму.

Как должна чувствовать себя Молдова рядом с таким соседом? Конечно, румыны и молдаване братский народ. С этим никто не спорит.

Но у братьев интересы разные. Мало кто в Румынии Молдовой интересуется. Запросы по этой теме идут только из пограничных с Молдовой районов.

В румынском обществе нет четкой нацеленности и на объединение.

Это тема для "трансграничного сотрудничества" и для политиков-популистов. Зарубежные исследователи отмечают и такую особенность. В спорах о национальной идентичности – румынской или молдавской – тезис "я – румын" эксплуатируют только молдавские интернет-активисты и некоторые политики.

Ученые из престижных европейских университетов считают, что самоидентификация граждан Молдовы как румын может размыть границы Евросоюза и спровоцировать не только появление новых миграционных потоков, но и острые межгосударственные конфликты. А этого никому не надо. Поэтому научное сообщество склонно фиксировать наличие двух разных этносов – молдавского и румынского.

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