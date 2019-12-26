Ответ США: ракетные корабли Северного флота вошли в Черное море

Рост операционной активности военно-морских сил США и НАТО в Черном море дестабилизирует регион, угрожает безопасности РФ и ее союзников, закономерно вызывает адекватную реакцию российского Военно-морского флота.

Корабли Северного флота – ракетный крейсер (РКР) "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль (БПК) "Североморск" – 25 декабря прибыли в Севастополь. В январе 2020 года состоятся плановые совместные учения североморцев и черноморцев. Это ответные действия на активность членов НАТО, боевые корабли которых в 2019 году совершили в Черное море 30 заходов.

Прибытие двух мощных боевых единиц Северного флота в Черное море свидетельствует о готовности России оперативно реагировать на военные угрозы, перебрасывать в регион дополнительные силы и средства. Разумеется, только при необходимости, если США и НАТО продолжат опасную для мира в регионе стратегию силового "сдерживания" и устрашения.

Особенности противостояния

Ранее, в течение двух месяцев РКР "Маршал Устинов" и БПК "Североморск" провели ряд учений в Средиземном море, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В конце ноября североморцы с участием фрегатов ВМС Китая и ЮАР провели первое в истории совместное российско-китайско-южноафриканские учения по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности. Кроме того, в Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" построен по одному проекту с флагманами Черноморского флота крейсером "Москва" и Тихоокеанского флота гвардейским ракетным крейсером "Варяг". Эти корабли в НАТО называют "убийцами авианосцев", но их возможности гораздо шире. Один "Маршал Устинов" может за несколько минут освободить акваторию Черного моря от 10-15 крупных ударных кораблей противника (при этом не поздоровится также авиации и субмаринам).

Крейсер проекта 1164 водоизмещением 12 500 тонн создан для эффективной борьбы с крупными надводными кораблями противника на большом удалении от базы. "Маршал Устинов" имеет не только мощное противокорабельное (противолодочное) вооружение, но и дальнобойный комплекс ПВО (морской аналог С-300, который обеспечивает устойчивость и эффективность корабельной ударной группы).

Возможности главного ракетного комплекса П-1000 "Вулкан" известны. Масса одной ракеты – около пяти тонн. Скорость полета – 2900 км/час (у противника нет шансов уцелеть после попадания). Впрочем, и БПК "Североморск" – тоже грозный ракетный корабль, предназначенный для борьбы не только с подводными лодками.

Эсминец управляемого ракетного оружия USS "Ross" (DDG-71) из состава 6-го флота ВМС США с 15 декабря присутствует в черноморской акватории (где корабли нечерноморских государств имеют право пребывать не более 21 суток, согласно международной Конвенции Монтрё 1936 года). Ross с девятью десятками крылатых ракет Tomahawk и запасом торпед (Mk.32, Mk.46, Mk.50) зашел в Черное море восьмой раз за год. Некоторые зарубежные СМИ со ссылкой на представителей Вооруженных сил Украины сообщили об учебной атаке российского фронтового бомбардировщика Су-24М на корабль. Якобы американцы столкнулись "с множественными агрессивными маневрами российских самолетов" в непосредственной близости от корабля.

Кто раскачивает море

Уходящий год отличается немотивированным и значительным ростом военно-политической напряженности в Черноморском регионе. США и НАТО все активнее действуют в морской акватории, регулярно проводят многонациональные учения ВМС. На причерноморских территориях (в Румынии) американцы разворачивают не столько противоракетную, сколько ударную систему (ПРО). Воздушная разведка приобретает регулярный характер. При этом страны альянса выражают недовольство сдержанными ответными действиями российских боевых самолетов и кораблей. И это лишь один из элементов более обширной геополитической картины.

Вашингтон накачивает вооружениями Восточную Европу и Южный Кавказ. Страны Балтии в 2020 году получат для нового витка милитаризации 175 миллионов долларов. Крупная партия оружия в декабре переброшена на Украину. На днях США выделили на оборону Грузии еще 132 миллиона долларов, рекордная сумма. За три года расходы НАТО возросли на 130 миллиардов долларов, и к 2024 году поднимутся еще на 400 миллиардов.

"В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - заявил недавно начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Уровень дерзости действий ВМС США в Черном море (заходы боевых кораблей и перманентные совместные учения с союзниками и партнерами) можно осознать, если представить, что в Калифорнийском заливе проходят российско-мексиканские учения с участием ВМС Кубы и Венесуэлы.

Однако Россия способна обеспечить защитить в свои интересы в Черноморском регионе.

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