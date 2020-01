Убийство иранского генерала обнажает слабость США

Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Ирак в связи с возросшей напряженностью. Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии в связи с произошедшим, а нефть марки Brent подскочила в цене на новостях, пишет в материале РИА Новости Ирина Алкснис.

Заявление Пентагона, подтверждающее нанесение ракетного удара, в результате которого был убит иранский генерал, содержит прозрачный намек на то, что послужило причиной, а вернее — поводом для проведения акции: "Сулеймани одобрил нападение на посольство США в Багдаде, которое имело место на этой неделе".