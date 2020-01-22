Север Сирии снова в огне: кому это выгодно

Возобновление активных боевых действий на севере Сирии выгодно США, которым нужен предлог, чтобы остаться в Сирии. Террористической угрозе продолжают противостоять Сирийская правительственная армия и союзные ей силы России, Ирана, Турции.

Боевики с тяжелым вооружением вчера дважды атаковали позиции правительственных войск в провинции Идлиб, но были отброшены огнем артиллерии. Оперативная обстановка на севере Сирии остается сложной, с 16 по 20 января в результате 15 террористических атак в Идлибской зоне погибли 47 и ранены 77 сирийских военнослужащих, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей. По данным турецких источников, в район боевых действий для поддержки правительственных войск САР переброшены подразделения иранских сил спецназначения "Кодс" (КСИР).

Кто виноват

По данным издания Al-Masdar, Российская боевая авиация 20 января нанесла самый мощный с начала года удар по позициям боевиков исламистского альянса западу от сирийского города Алеппо. Днем ранее сирийские боевики пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу "Хмеймим" в провинции Латакия. Штатные российские средства ПВО уничтожили цели, без ущерба для базы.

В Минобороны РФ считают, что основную ответственность за обострение ситуации в Идлибской зоне несет террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в рядах которой около 20 тысяч боевиков, и новый виток эскалации в Сирии джихадисты адресуют Западу, в надежде на увеличение помощи. Москва регулярно напоминает Вашингтону о его роли и месте в регионе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков вчера заявил: "Все, что США осуществляют на территории Сирии с точки зрения военного присутствия – это незаконно". Однако Соединенные Штаты не меняют позиции относительно своего противоправного военного присутствия в САР. Перманентные боевые действия "повстанцев" для США – шанс хоть как-то оправдать или продлить свое незаконное присутствие на сирийской территории.

Западу хотелось бы разрушить планы Сирии, России, Ирана и Турции по восстановлению законной власти САР в районах восточнее Евфрата. Ведь там американцы контролируют богатые нефтяные месторождения. Если за рекой исчезнет "живой щит" в виде курдских и арабских незаконных вооруженных формирований, контроль над сирийской нефтью неизбежно вернется к Дамаску. Поддерживающие агрессивную политику США на Ближнем Востоке европейские и региональные союзники понимают, что находятся в тупике. И все же, вопреки национальным интересам – без команды из Вашингтона выйти из игры не могут. Реальный суверенитет оказался по плечу лишь Анкаре.

По информации крупнейшего турецкого информагентства Anadolu: "В настоящее время американские силы присутствуют на 11 военных базах и постах в оккупированных YPG / РПК районах в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор". Что же там делают войска США?

Официальный представитель Министерства обороны РФ Сергей Рудской ранее констатировал: "Помимо подготовки боевиков, американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений".

Неизбежная зачистка

Сирийские правительственные войска и их союзники 17 января начали теснить террористов на северо-западе САР, чтобы взять под контроль южные и западные районы провинции Алеппо (входят в Идлибскую зону деэскалации). Более трех суток продолжается обмен минометными и ракетно-артиллерийскими ударами. К линии боестолкновений стянуты дополнительные силы из разных районов провинций Алеппо, Дейр-эз-Зор, Хама и Латакия, артиллерия, бронетехника, а также подразделения иранских сил спецназначения "Кодс".

Раньше или позже, арабская республика будет полностью освобождена от незаконных вооруженных формирований и присутствия американцев. Проблема некой "автономии Западного Курдистана в составе новой Сирии" является надуманной. Какие-либо компромиссы – за счет территориальной целостности САР – совершенно исключены, это общая и принципиальная позиция Дамаска, Москвы, Тегерана, Анкары.

По признанию турецкого президента Тайипа Эрдогана, даже некоторые разногласия по Идлибу между Россией и Турцией, не портят стратегических отношений двух стран. В сложнейших военно-политических условиях Иран демонстрирует завидную твердость. Несмотря на ожесточенное противодействие США и их региональных союзников, Сирия неуклонно приближается к миру – только за последние сутки из-за рубежа в страну вернулись более 900 беженцев.

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