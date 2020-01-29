Черная дыра коррупции, или Как пилят деньги военного бюджета США

Пока заокеанские медиа увлечены обсуждением импичмента Дональда Трампа, на второй план информационной повестки оказались отодвинуты два монструозных коррупционных скандала, каждый из которых достоин самого пристального внимания хотя бы из-за того, что они имеют определенное отношение к России и Украине, пишет обозреватель РИА Новости.
Один из самых известных и популярных аргументов против независимой внешней и внутренней политики России, а также против любых инвестиций в российский оборонно-промышленный комплекс сводится к формуле: "У США в любом случае больше денег, и бюджет Пентагона всегда в разы превышает доходы российского федерального бюджета, а значит, России даже и пытаться себя защитить нет смысла: нужно капитулировать и умолять Вашингтон простить за все".
Этот аргумент списан из американских аналитических материалов, в которых на основании аналогичных расчетов и сравнений делается (довольно наивный) вывод о том, что в случае конфликта США могут успешно бороться со всем миром в одиночку.
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Оставив за скобками тот факт, что в эпоху ядерного сдерживания, гибридных войн и асимметричных мер воздействия на противника сравнивать военные потенциалы по бюджетам несколько наивно, стоит пристальнее взглянуть на тот самый легендарный бюджет американской армии. К счастью, за нас это уже сделали американские государственные аудиторы, которые провели всеобъемлющую проверку финансов Министерства обороны.
Конечно, не все эти деньги украдены или оказались вовлеченными в коррупционные схемы, ибо при всем желании невозможно вписать в коррупционные схемы суммы, которые больше всего американского ВВП и тем более военного бюджета.
Как справедливо замечают заокеанские экономические журналисты, все эти "бухгалтерские изменения" направлены просто на то, чтобы в финансовой ситуации военного ведомства вообще никто не мог разобраться: многочисленные приписки, двойной и даже тройной учет одних и тех же денег по мере их перемещения по разным счетам и другие финансовые трюки делают оценку эффективности траты средств невозможной в принципе. Аналогичный результат был после аудита 2018 года, тогда общая сумма бухгалтерских корректировок составила примерно 30 триллионов долларов.
В 2019 году Пентагон с гордостью отчитался о том, что разобрался с целыми 23 процентами от претензий при аудите 2018 года, и считает это большим успехом. Попытки оценить финансовую ситуацию "не сверху, а снизу" (то есть провести аудит конкретных трат) тоже предпринимались – и тоже с неутешительными результатами.
Переведем с официального английского на разговорный русский: военные подрядчики, а это частные компании с тесными связями в американской политической элите, просто попилили деньги из военного бюджета.
Публикация аудита Пентагона или аудита конкретных военных программ должна была бы стать монструозным медийным скандалом, но каждый раз медиасообщество и общественное мнение находят себе какую-нибудь другую увлекательную тему для обсуждения, а тем, кто переживает по поводу размеров американского военного бюджета, стоит учитывать, что очень значительная часть вложенных в Пентагон долларов превращается не в танки и ракеты, а в цифры на счетах американских военных подрядчиков и лоббистов.
С практикой использования военных и "дипломатических" бюджетов для обогащения политиков связан второй свежий коррупционный скандал, а точнее – скандальная книга известного исследователя вашингтонской коррупции Питера Швейцера под названием "Профили коррупции", в которой, например, фигурирует следующий эпизод из семейного бизнеса клана бывшего вице-президента США Байдена.
Южнокорейские подрядчики и их американские партнеры-лоббисты из HillStone провалили проект, что признали сами владельцы компании, но, с другой стороны, они же и не стеснялись говорить о том, что подряд (и сопутствующие деньги) были получены именно благодаря политическим связям.
"Дэвид Рихтер, сын основателя компании, не стеснялся объяснять успех HillStone в получении государственных контрактов. По словам одного из присутствовавших на его закрытой встрече с инвесторами, действительно помогает иметь "брата – вице-президента в качестве партнера".
В книге Швейцера обстоятельно описаны многомиллиардные контракты и бизнес-проекты пяти членов семьи вице-президента Байдена, причем по странному стечению обстоятельств их умение успешно заниматься бизнесом исчезло одновременно со сменой вашингтонской администрации в 2016 году. Впрочем, судя по уже упомянутым аудитам военного бюджета, сменяемость власти не означает сменяемости финансовых схем сомнительного характера.
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В книге Швейцера обращает на себя внимание один важный аспект, который рвет в лоскуты миф о чрезвычайной патриотичности американских политиков. Если в эпизоде, когда сын Джо Байдена, который не имел никаких специализированных знаний, получил должность и деньги от украинской газовой компании "Бурисма", можно справедливо усмотреть просто традиционное для США ограбление своей колонии, то о других эпизодах такого сказать нельзя. В некоторых случаях семьи самых высокопоставленных американских политиков получали деньги не от колоний, а от геополитических оппонентов Вашингтона.
Чего стоит пример инвестиционного фонда Rosemont Seneca, который вместе открыли дети Джо Байдена и Джона Керри.
Журналист утверждает, что этот совместный проект потом помог импортировать в Китай из США технологии двойного назначения. Опять же, в теории все это должно было похоронить политические карьеры нескольких влиятельных кланов американской политики, но этого не произошло.
Как же получается, что, несмотря на вроде бы громкие коррупционные расследования и скандальные бестселлеры, раскрывающие теневые финансовые схемы, во всех мировых рейтингах восприятия коррупции США находятся на высоких, "чистых" местах?
Во-первых, организации, которые составляют подобные рейтинги, зачастую (опосредованно) финансируются или из тех же государственных источников, или теми же бенефициарами теневых схем. И следовательно, у них есть очевидные причины не портить имидж официальному Вашингтону.
Во-вторых и в-главных: желающих демонтажа сложившейся коррупционной системы просто не существует, и весь конфликт идет лишь вокруг того, кто конкретно будет ее бенефициаром в следующем электоральном цикле – республиканцы или демократы.
В этом контексте все те, кто искренне верит в чистосердечное желание Вашингтона бороться с коррупцией в других странах, выглядят довольно наивно, особенно если пересчитать те доходы, которые американские политики получили на развалинах иракской, афганской или украинской экономики.
*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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