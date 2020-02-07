Россия – НАТО: режим закрытый, динамика положительная

Генерал Герасимов встретился также с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Результаты соответствуют ожиданиям
Традиционно о повестке и ходе подобных переговоров никаких подробностей официально не сообщается. Но, судя по всему, они соответствовали ожиданиям. Российская и американская стороны продолжили диалог по выработке мер по предотвращению инцидентов в воздухе и на море. В российском Министерстве обороны отметили, что генералы обсудили стратегическую стабильность, ситуации в кризисных регионах мира, а также практические шаги по предотвращению инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон.
"Заморозка" и "разморозка"
Напомним, что НАТО в одностороннем порядке остановило всяческое общение с российскими военными и дипломатическими структурами в 2014 году. Медленное восстановление отношений началось только в 2017-м как раз с регулярных встреч генерала Герасимова с последовательно сменявшимися командующими группировкой НАТО в Европе и главами военного комитета Североатлантического блока.
Предыдущая встреча в формате Россия-НАТО также состоялась в Баку, 26 ноября. Тогда, по данным Минобороны РФ, в азербайджанской столице начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич обсудили меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия – НАТО. Причем это происходило на фоне усиления разведывательной активности самолетов НАТО в Балтийском море против Калининградской области.
Вопросы региональной стабильности
Может создаться впечатление, что встречи генерала Герасимова с представителями военного командования НАТО в Европе постепенно превращаются в рутинное мероприятие, от которого выигрывает только Азербайджан, имидж которого как нейтрального государства значительно улучшается. Но в реальности к этим встречам так или иначе подключаются эксперты, что создает уже целую переговорную систему, утраченную за годы "заморозки" отношений между РФ и НАТО.
В частности, по натовским разведывательным самолетам в Балтийском регионе требуется создать целую систему предварительного информирования, поскольку сейчас очень велика вероятность трагического инцидента. Пространства там мало, международные воздушные коридоры загружены, а прибалтийские диспетчеры склонны к панике. Отгонять непрошеных гостей, действительно, приходится, подлетая практически вплотную. А действенного механизма, как предотвращать возможные инциденты, пока что не выработано.
В таком контексте под "стратегической стабильностью" можно понимать не вопрос ядерного сдерживания, а сохранение стабильности региональной – в тех проблемных регионах, где иначе как военными методами с разнообразными заразами типа международного терроризма уже не справиться. Непосредственное соприкосновение России и НАТО сейчас проходит в двух проблемных мировых точках: на Ближнем Востоке и в Афганистане.
Афганистан и Сирия
Стараниями США положение в Афганистане превратилось в очень запутанный клубок, при этом некоторые возможные варианты его распутывания связаны с принципиальным моральным выбором. Привести в порядок Афганистан невозможно без диалога с талибами, которые, в свою очередь, отказываются иметь дело с нынешним правительством в Кабуле. Вообще конструктивное общение с талибами – вопрос сложный, и непримиримость позиций сторон не добавляет оптимизма. В то же время ключевую позицию в Афганистане сейчас занимают США, а контингент НАТО выполняет всего лишь вспомогательную роль. В такой обстановке продолжается только довольно медленный диалог о возобновлении технического сотрудничества в регионе, а выработка принципиальной политической позиции по Афганистану все равно остается за политической системой.
И Баку, и Берн
Главный же бенефициар переговоров в Баку – принимающая сторона, Азербайджан. "Я очень рад, что встречи военного руководства НАТО и России проходят в Баку, это уже традиция. Мы благодарны НАТО и России, что выбрали в качестве места проведения встречи Азербайджан. Считаю, что это очень правильное решение", - сказал Алиев на встрече с Уолтерсом. "Уже три года продолжается этот процесс. Выбор Баку для нас очень важен, ценен. Мы рассматриваем это как знак доверия к нам и уважения. Мы также считаем, что эти встречи очень серьезно помогают снижать риски как в нашем регионе, так и в мире", - заявил президент Азербайджана уже в беседе с Герасимовым.
В целом динамика положительная. Мы не можем прямо сейчас утверждать, насколько действенны и эффективны будут меры, о которых в закрытом режиме договаривались в Баку, время покажет. Но сам факт поддержания такого общения в "живом" режиме уже свидетельствует о том, что стороны готовы к диалогу.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK