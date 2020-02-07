Россия – НАТО: режим закрытый, динамика положительная

Генерал Герасимов встретился также с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Результаты соответствуют ожиданиям

Традиционно о повестке и ходе подобных переговоров никаких подробностей официально не сообщается. Но, судя по всему, они соответствовали ожиданиям. Российская и американская стороны продолжили диалог по выработке мер по предотвращению инцидентов в воздухе и на море. В российском Министерстве обороны отметили, что генералы обсудили стратегическую стабильность, ситуации в кризисных регионах мира, а также практические шаги по предотвращению инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон.

"Заморозка" и "разморозка"

Со стабильностью в мире проблема. "Стабилизация международной обстановки пока не предвидится", - заявил начальник российского Генштаба ВС РФ Герасимов. "В условиях создавшейся международной обстановки и всех ее сложностей, когда стабильности нет и не предвидится, в частности, и у границ России, и на Ближнем Востоке обостряющаяся борьба с международным терроризмом - все это обуславливает необходимость встреч военного руководства и обсуждения ряда вопросов", - сказал Герасимов в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Напомним, что НАТО в одностороннем порядке остановило всяческое общение с российскими военными и дипломатическими структурами в 2014 году. Медленное восстановление отношений началось только в 2017-м как раз с регулярных встреч генерала Герасимова с последовательно сменявшимися командующими группировкой НАТО в Европе и главами военного комитета Североатлантического блока.

Предыдущая встреча в формате Россия-НАТО также состоялась в Баку, 26 ноября. Тогда, по данным Минобороны РФ, в азербайджанской столице начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич обсудили меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия – НАТО. Причем это происходило на фоне усиления разведывательной активности самолетов НАТО в Балтийском море против Калининградской области.

Вопросы региональной стабильности

Особо нервную реакцию у офицеров НАТО вызывают облеты российских самолетов на низкой высоте натовских военных кораблей и маневры по выдавливанию самолетов-разведчиков от границ воздушного пространства РФ. Хотя никаких правил навигации и полетов россияне не нарушают.

Может создаться впечатление, что встречи генерала Герасимова с представителями военного командования НАТО в Европе постепенно превращаются в рутинное мероприятие, от которого выигрывает только Азербайджан, имидж которого как нейтрального государства значительно улучшается. Но в реальности к этим встречам так или иначе подключаются эксперты, что создает уже целую переговорную систему, утраченную за годы "заморозки" отношений между РФ и НАТО.

В частности, по натовским разведывательным самолетам в Балтийском регионе требуется создать целую систему предварительного информирования, поскольку сейчас очень велика вероятность трагического инцидента. Пространства там мало, международные воздушные коридоры загружены, а прибалтийские диспетчеры склонны к панике. Отгонять непрошеных гостей, действительно, приходится, подлетая практически вплотную. А действенного механизма, как предотвращать возможные инциденты, пока что не выработано.

Что же касается стратегической стабильности, о которой говорил генерал Герасимов, то в России и НАТО понимают ее по-разному. В первую очередь, речь должна идти о сохранении режима ядерной безопасности в рамках всеобъемлющих международных соглашений, но США – ключевой элемент системы НАТО – односторонне вышли уже практически из всех договоров, ограничивающих ядерное вооружение, что, по сути, и разрушило стабильное течение событий. Однако это не в компетенции той переговорной площадки, которая сложилась в Баку. В современном мире такое общение на уровне начальников штабов или приравненных к ним по определению не может выходить за рамки обсуждения технических вопросов.

В таком контексте под "стратегической стабильностью" можно понимать не вопрос ядерного сдерживания, а сохранение стабильности региональной – в тех проблемных регионах, где иначе как военными методами с разнообразными заразами типа международного терроризма уже не справиться. Непосредственное соприкосновение России и НАТО сейчас проходит в двух проблемных мировых точках: на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Афганистан и Сирия

Стараниями США положение в Афганистане превратилось в очень запутанный клубок, при этом некоторые возможные варианты его распутывания связаны с принципиальным моральным выбором. Привести в порядок Афганистан невозможно без диалога с талибами, которые, в свою очередь, отказываются иметь дело с нынешним правительством в Кабуле. Вообще конструктивное общение с талибами – вопрос сложный, и непримиримость позиций сторон не добавляет оптимизма. В то же время ключевую позицию в Афганистане сейчас занимают США, а контингент НАТО выполняет всего лишь вспомогательную роль. В такой обстановке продолжается только довольно медленный диалог о возобновлении технического сотрудничества в регионе, а выработка принципиальной политической позиции по Афганистану все равно остается за политической системой.

И Баку, и Берн

Несколько более запутана ситуация в Сирии. У стран НАТО и у альянса в целом вроде бы нет четко заявленных позиций и целей в регионе. Соединенные Штаты вроде как действуют самостоятельно, но, с другой стороны, на бумаге формально существуют две коалиции, в которые входят страны-члены НАТО. Кроме того, в стране уже несколько лет действуют отдельно взятые группы спецназа нескольких европейских стран, выполняющие в том числе и чисто "экономические функции", типа охраны объектов, которые по контрактам после войны будут восстанавливаться европейскими кампаниями. В целом все это создает очень запутанный фон, не говоря уже о сложнейшей воздушной ситуации, в которой постоянно кто-то летает и стреляет. Все это требует более продуманных и скоординированных действий по предотвращению инцидентов.

Главный же бенефициар переговоров в Баку – принимающая сторона, Азербайджан. "Я очень рад, что встречи военного руководства НАТО и России проходят в Баку, это уже традиция. Мы благодарны НАТО и России, что выбрали в качестве места проведения встречи Азербайджан. Считаю, что это очень правильное решение", - сказал Алиев на встрече с Уолтерсом. "Уже три года продолжается этот процесс. Выбор Баку для нас очень важен, ценен. Мы рассматриваем это как знак доверия к нам и уважения. Мы также считаем, что эти встречи очень серьезно помогают снижать риски как в нашем регионе, так и в мире", - заявил президент Азербайджана уже в беседе с Герасимовым.

Между тем, для возобновления такого тактического общения с американской стороной был выбран швейцарский Берн. В декабре в Берне состоялась встреча Герасимова с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Военачальники затронули вопросы стратегической стабильности, ситуацию в Сирии, а также обсудили меры предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон. То есть повестка дня была практически идентичной той, что обсуждалась сейчас в Баку, только контрагентом генерала Герасимова был американский генерал, не интегрированный в командную вертикаль Североатлантического альянса.

В целом динамика положительная. Мы не можем прямо сейчас утверждать, насколько действенны и эффективны будут меры, о которых в закрытом режиме договаривались в Баку, время покажет. Но сам факт поддержания такого общения в "живом" режиме уже свидетельствует о том, что стороны готовы к диалогу.

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