Западные эксперты назвали тех, кто помогает Путину "разваливать Запад"

Где-то года с 2018-го Россия — это, конечно, очень слабая страна со множеством ужасных проблем, каждая из которых подгрызает ее и может добить. Однако во главе этой очень слабой России стоит очень удачливый тактик Путин, пишет автор.

Опубликован доклад к Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется в баварской столице 14 февраля.

Поскольку России там посвящена отдельная глава — понятно, что в нашей стране внимательнее всего будут читать ее. Однако центральная тема доклада — Запад. А вернее, его исчезновение — и кто в нем виноват, пишет автор РИА Новости.

Перед тем, как ответить на этот вопрос, коротко о сути проблемы.

Доклад называется "Беззападность" (Westlessness) и — впервые столь прямо — посвящен неохотно принятой европейско-американскими экспертами реальности. А именно — что мир все более вытесняет из себя Запад и нагло живет без него. Что еще хуже — сам Запад также "становится все менее западным". И все это очень плохо, потому что порождает нестабильность, непредсказуемость, отступление демократических ценностей и другие неисчислимые бедствия.

Авторы оплакивают мир, оставшийся без благотворных бомбардировок Запада: "В Сирии режим Асада и российские силы преднамеренно обстреливают больницы и школы, а военные преступления стали ежедневным делом... Недавно Китай, Иран и Россия провели первые совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе... В Ливии Турция и Россия действуют все решительнее, и нестабильность на противоположном берегу Средиземного моря все больше влияет на Европу..." И так далее.

Все это оформлено в тяжеловесные афоризмы и не менее тяжелые каламбуры. Глава о США называется "Порознь мы устоим?", что отсылает к популярному в Америке лозунгу "В единстве мы устоим, порознь мы падем". Глава о Китае — "Настырное государство" (отсылка к Срединному государству, самоназванию Китая). Глава о нас — "Путемкинское государство" (мы же предупреждали, уровень каламбуров не очень). О Европе — "Конкурс Евровидения", о Средиземноморском регионе — "Средиземное кошмаре" и так далее.

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Что касается России, то тут доклад следует концепции, родившейся в коллективной голове западного экспертного сообщества в последнее пятилетие. Концепция эта, строго говоря, порождена безысходностью. Потому что, с одной стороны, все эксперты твердо знали, что Россия слаба и незначительна, что она только что порвана в клочья санкциями и что вот-вот рухнет. А с другой — все видели, что порванная Россия упорно дышит и даже развивается, и не разваливается, и не сползает в хаос, и даже лезет защищать уже предназначенные к ликвидации государства — и у нее даже получается.

Требовался срочный компромисс, чтобы концепция хоть как-то налезала на реальность. В итоге возникло новое видение России.

Где-то года с 2018-го Россия — это, конечно, очень слабая страна со множеством ужасных проблем, каждая из которых подгрызает ее и может добить. Однако во главе этой очень слабой России стоит очень удачливый тактик Путин (он всегда тактик и никогда не стратег — год за годом из доклада в доклад кочуют одни и те же фразы о том, как путинская Россия "добилась краткосрочных успехов" и "получила эфемерный эффект"). В общем, хитрый тактик Путин периодически ухитряется создавать потемкинский фасад побед. Вот и в 2019-м, "хорошо разыгрывая слабые карты, Россия одержала несколько дипломатических побед.

Несмотря на отсутствие перемен в кремлевской внешней политике, Россию снова приняли в ПАСЕ, член НАТО (то есть Турция. — Прим. авт.) закупил российские С-400, а Москва утвердилась в качестве влиятельной силы на Ближнем Востоке... Но самое важное — с ней начал заигрывать президент Франции Макрон, призвавший европейцев "пересмотреть основы" отношений с Россией".

(Забавно, кстати, что самым важным из успехов России авторы доклада назначили выступления французского президента. Это само по себе многое объясняет в том, почему "мир вытесняет Запад": последний все никак не может отойти от зеркала, в котором рассматривает себя, а прочая вселенная проходит смутным фоном.)

Но за фасадом наших кажущихся побед, конечно, прячутся наши слабости. Перечислим:

1. В 2019 году в Москве были крупнейшие за восемь лет демонстрации протеста против Путина, а на сентябрьских выборах в Мосгордуму прокремлевские кандидаты получили серьезный удар.

2. По опросам, количество молодежи, обдумывающей возможность уехать, выросло.

3. Согласно опросам, количество молодежи, доверяющей президенту, упало — теперь оно всего лишь процентов 55.

4. Партнерство России с Китаем не является равноправным, учитывая "растущее влияние Китая на российском Дальнем Востоке".

Все. Как легко видеть, эти ужасные проблемы путинского режима прикочевали в мюнхенский доклад с табором публикаций о России в западных СМИ, штампуемых по одной и той же унылой схеме. Повестку и трактовку "русской жизни" у них задает крошечный клуб российских стипендиатов из треугольника "ВШЭ — Московский центр Карнеги — навальная тусовка". Они выступают подателями инфоповодов, они же эксперты, они же зачастую и главные герои.

Итог — на носу весна 2020-го, в России произошла смена правительства, идут нацпроекты, готовятся поправки к Конституции, а тусовочка все еще взволнованно переживает свои московские протестные селфи прошлого августа. И устало ретранслирует пожилой мем "Китай захватывает Сибирь".

...Так что самое интересное в мюнхенском докладе — это не про нас.

Самое интересное — это причины той "беззападности", на которую жалуются авторы текста.

Итак. Само понимание того, что есть Запад, разделено надвое, и разделено непримиримо. Для одних, "правых христианских популистов", Запад есть совокупность религиозных, культурных и национальных традиций. Для других, "либералов", Запад есть все, что привержено принципам либеральной демократии.

И правые популисты считают, что Запад как он есть уничтожается завозом инородцев, иноверцев и носителей принципиально иных культурных матриц — а завозит их обогащающаяся на "человеческом демпинге" либеральная элита.

Либералы же считают, что Запад как он есть уничтожается как раз правыми популистами, стремящимися превратить его в подобие дикого, нелиберального, ксенофобского и религиозно-мракобесного внешнего мира.

Путинская Россия, конечно, тоже делает что может, но все-таки она ничего не могла бы достичь без пособников внутри самого Запада.

...Что хотелось бы отметить: обе стороны, безусловно, правы.

В том смысле, что Запад — как цивилизационная и политическая сущность — это, безусловно, целая пачка христианских национальных культур, выработавших за века свои способы решения проблем и изменения мира.

Но Запад — это, безусловно, и созданная там либеральная идеология, разделяемая большинством элит и служившая этим элитам безотказным инструментом в течение десятилетий.

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И да, сейчас эти две вполне органичные составные части Запада пришли в противоречие. Потому что либерализм, во главу угла ставящий индивида, не может не пытаться удушить религию, традицию и даже простую демократию, подавляющую индивидов волей большинства. А традиция и демократия не могут не пытаться придушить либерализм, раздающий меньшинствам политические привилегии.

Но чему тут стоит удивляться — так это тому, что противоборствующие стороны никак не желают всмотреться в своих противников и признать: "Да, это тоже мы, это тоже Запад". Напротив — чем дальше, тем с большим остервенением они друг друга пытаются порвать на британский флаг. Хотя очевидно, что это их только ослабляет.

Так что остается лишь пожелать обеим сторонам успеха. Как ни странно прозвучит, "беззападный мир" — куда менее кровавое и более безопасное место, чем тот, в котором Запад присутствовал и активно действовал.