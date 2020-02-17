Итоги "Мюнхена": иногда терпение заканчивается внезапно

В воскресенье в столице Баварии завершила свою работу 56-я Мюнхенская конференция по безопасности. В форуме, который прошел 14-16 февраля, приняли участие более 800 делегатов.

Если бы не Россия, то Мюнхенская конференция по безопасности в текущем году не имела бы стержня.

США в Мюнхене демонстрировали приверженность идеям своего президента о перенесении центра тяжести глобального противостояния на Китай. Это не мешало госсекретарю Помпео особенно подчеркивать намерение Вашингтона и дальше "спасать" Европу от дешевых российских энергоносителей.

Западная Европа шпыняла изрядно надоевшую ей Украину. Президента Зеленского, с его выступлением, вынесли на обочину официального формата. "Общественные организации" европейских глобалистов, еще пару месяцев назад ратовавшие за удушение России санкциями и не сомневавшиеся в ее "агрессии" на Украине, внезапно увидели там гражданскую войну и выработали совместно с российской некоммерческой организацией Совет по международным делам план "12 шагов для мира на Украине".

План полностью отвечает международной практике урегулирования подобных конфликтов. Именно поэтому он категорически не устраивает Украину. Впрочем, в первую очередь он не устраивает США – тем, что "отражает позицию России". Вашингтон выразил свое недовольство планом даже раньше, чем Киев успел сообразить, что происходит.

Россия, Сирия и коронавирус

Сами европейцы написали к конференции доклад "Беззападность". Из доклада следует, что с прошлой конференции (состоявшейся в феврале прошлого года) в международной политике не происходило ничего, кроме побед России. Еще, правда, случился коронавирус, но он уже в этом году.

Европейцы искренне надеются, что Россия, наконец, исчерпала свои ресурсы и с ее победами покончено, но на всякий случай выражают обеспокоенность ситуацией в Сирии, где назревает очередная победа: Асад, при поддержке России, близок к тому, чтобы установить полный контроль над провинцией Идлиб. И хотя похоже, что в этот раз ему придется удовольствоваться занятием только трети подконтрольной боевикам территории и разблокированием трассы Хама – Алеппо, но год-то только начался.

Свою обеспокоенность европейцы объясняют тем, что, мол, из Идлиба в "бедную Турцию", а оттуда в Европу хлынут миллионы беженцев. На самом деле на подконтрольной боевикам территории просто не осталось такого количества населения. К тому же большинство из тех, кому удается оттуда вырваться, предпочитают бежать на территории, подконтрольные сирийскому правительству, откуда возвращаются в родные дома – по мере освобождения своих населенных пунктов.

В Идлибе есть несколько (3-5) десятков тысяч боевиков. Но в Европе же их считают "борцами за свободу". Таких беженцев грех не принять. Тем более что среди них в достаточном количестве представлены и подданные многих европейских стран. Повоевали за свободу, теперь поедут домой. Если, конечно, доедут.

Маленькая управляемая война в личных целях

Наступивший год обещает продолжить череду внешнеполитических побед Кремля. Это хорошо чувствуют в Восточной Европе. Местные режимы (на конференции это было весьма заметно) мечутся между острой необходимостью налаживать конструктивные отношения с Россией и неспособностью действующей политической элиты (политиков и партий) сделать это. Весь «санитарный кордон», от Балтики, до Адриатики, осознал, что продолжение нынешней политики на российском направлении смерти подобно. Ведь они провоцируют войну в момент, когда Россия находится на пике своего могущества, а будет ли их самих кто-нибудь защищать?

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То, что Кремль на них нападать не собирается – дело десятое. Кто хочет спровоцировать войну, тот ее спровоцирует – не нападут на него, нападет сам. А в лимитрофных государствах Восточной Европы среди действующих политиков достаточно тех, кто готов начать маленькую управляемую войну, чтобы только не отправляться в отставку и политическое забытье. Понимая, что Москву еще надо уговорить, чтобы она их оккупировала, они не прочь рискнуть пограничным конфликтом, который будет быстро урегулирован при посредничестве Запада, но "подтвердит их правоту" относительно "агрессивности России" и "спасительности НАТО".

Есть только две загвоздки. Во-первых, все эти лимитрофные «герои» (включая гордых поляков) хотели бы, чтобы военный кризис развивался где-то на чужой территории, а они сами (вместе с США) только "подставляли бы плечо" и делали грозные заявления. Так, чтобы и удовольствие получить, и невинность сохранить. Вроде как война с Россией – но где-то далеко.

Во-вторых, и это важнее, Западная Европа, являющаяся становым хребтом ЕС и составной частью НАТО, вовсе не горит желанием экспериментировать. Париж и Берлин давно желают восстановить с Москвой нормальные торгово-экономические отношения, а в последнее время задумываются и о военно-политическом сотрудничестве.

Но европейцы крайне медлительны. Разворот их внешней политики происходит невозможно долго и может опоздать. Не случайно в качестве одного из главных российских достоинств, которое обеспечивает успешность международной политики Кремля, европейцы в подготовленном к конференции докладе назвали "стратегическое терпение".

Будучи матерыми политиками во многих поколениях, они понимают, что "стратегическое терпение" не может быть бесконечным. Более того, некоторые обстоятельства, вызванные безответственными действиями малых стран, могут истощить это терпение раньше срока. Просто в международной политике есть вещи, которые ведут к конфронтации объективно, помимо воли отдельных политиков и/или государств. Если младоевропейцам удастся раздуть нечто похожее на военный конфликт, Западной Европе просто придется выступить на их стороне. Конечно, никто не собирается воевать с Россией ни из-за Прибалтики, ни из-за Польши (тем более из-за Украины), но обмен заявлениями в рамках действующих обязательств в случае обострения военно-политического противостояния на Востоке Европы приведет к сворачиванию торгово-экономических связей России и Западной Европы.

Изменения происходят внезапно

В целом Мюнхенская конференция текущего года производила впечатление хаотического движения, в котором Россия была единственной точкой сборки, независимо от оценки (позитивной или негативной) ее роли. Это надо иметь в виду соседям России. Долго готовящиеся изменения иногда происходят в один день, когда никто их уже не ждет.

Мир стоит на пороге больших потрясений, и многие влиятельные государства видят именно в России гаранта сохранения определенных правил игры. Выбор, ранее казавшийся предопределенным, в конкретной ситуации может оказаться диаметрально противоположным. Старшие товарищи, что бы они не обещали, часто налаживают отношения за счет младших. Особенно, если младшие нагло требуют всего и сразу, ничего никому не давая взамен.

"Стратегическое терпение" иногда заканчивается внезапно, и тогда кто-то ест свой галстук, кто-то радуется, что он больше не "кіт", а кто-то выигрывает битву за Алеппо. Каждый сам кузнец своего счастья.