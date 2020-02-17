Каким может быть союз флотов Румынии и Украины?

Инициатива Киева о расширении сотрудничества военно-морских сил Румынии и Украины может негативно сказаться на региональной безопасности.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк предложил румынскому коллеге Николае-Ионелу Чуке сообща противодействовать российским "угрозам" в Черном море. "Объединение брендов" или флагов - дело нехитрое, однако с военно-морскими силами двух стран украинскому министру стоило бы предварительно познакомиться поближе. Румынско-украинскую флотилию создавать практически не из чего.

Несмотря на членство в Североатлантическом альянсе, ВМС Румынии представлены слабовооруженными, изношенными кораблями (4 корвета, 3 фрегата, 5 минных тральщиков, 3 патрульных катера), которые базируются в Констанце и Мангалии. Так, фрегат "Реджина Мария" - это бывший британский F95 "Лондон", спущенный на воду более 45 лет назад. Немногим лучше и прочие "модернизированные старички". Имеется еще "москитная" Дунайская флотилия - более дюжины различных мониторов и катеров, но это совсем уж "речная история", изолированная от "российской угрозы" природными мелями. Всего в ВМС служат около 7000 военных моряков.

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Украина занимает 27 позицию в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower. При этом украинские ВМС состоят из одного фрегата "Гетман Сагайдачный" (в состоянии перманентного ремонта) и полудюжины бронекатеров (речных по предназначению). Свою "мощь" они продемонстрировали миру лишь однажды - в бессмысленной попытке прорыва через Керченский пролив.

Союз для провокаций

Судя по количеству военно-морских сил, украинское предложение румынской стороне носит не тактический, а демонстрационный и провокационный характер. Для подобных планов Румыния удобно расположена.

Главная военно-морская база (ВМБ) - порт Констанца - находится в 390 километрах от Севастополя и всего в 150 километрах от границы Республики Молдова. Командование ВМБ Констанца в мирное время руководит частями ВМС, а с началом войны трансформируется в центр управления морскими операциями (COCAN).

Объективно Бухарест не заинтересован в обострении отношений с региональными соседями из-за чьих-то амбиций, и до недавнего времени не проявлял открытой враждебности по отношению к Москве. В Мюнхене министры обороны Украины и Румынии обсудили возможность совместных военных учений, алгоритмы обмена информацией о воздушной и морской ситуации в регионе. Ранее Украина согласовала с НАТО проведение в Одессе в октябре совместных учений "Нерушимая устойчивость – 2020". И направила в Международную морскую организацию жалобу на "неправомерную деятельность" России, якобы мешающей поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях. США и их европейские союзники жалобу оперативно поддержали. На обширной территории от Балтийского до Черного моря начинается серия военных маневров Пентагона и альянса под брендом "Защитник Европы". Вашингтон и Брюссель не первый год стремятся расширить военное присутствие и в нейтральной Молдове. В аналитическом центре RAND Corporation (США), который регулярно готовит доклады для американского правительства, предлагали рассмотреть вариант размещения на молдавской территории постоянной базы Пентагона.

Резоны сближения

Тесное военное и военно-техническое сотрудничество с Россией на многие годы обеспечило бы Молдове стабильность и защиту от вероятных угроз со всех направлений.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в минувшем августе впервые за много лет посетил Молдову и на встрече с президентом Игорем Додоном предложил полноформатное восстановление военного сотрудничества в рамках СНГ. Глава государства отметил, что Республика Молдова намерена добиваться восстановления полноценных стратегических отношений с Российской Федерацией.

В прошлом году министры обороны России и Молдовы Сергей Шойгу и Павел Войку обсудили параметры двустороннего военного и военно-технического сотрудничества на переговорах в Москве. И заявили о намерении развивать межгосударственные отношения в интересах региональной стабильности и безопасности.

Сергей Шойгу, в частности, предложил помощь в утилизации боеприпасов, складированных близ села Колбасна (стоимость проекта – около 3 миллиардов долларов). Кроме боеприпасов (14-й советской армии), там хранится 1300 тонн инженерных зарядов, свыше 100 танков, 200 зенитных ракетных комплексов, 100 БТР, 50 БМП, реактивные системы залпового огня "Град", артиллерийские орудия, минометы, разведывательные машины, 35 тысяч автомобилей, 30 тысяч автоматов, пулеметов и пистолетов. Россия всегда предлагает реальные действия и прозрачные механизмы взаимодействия.

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