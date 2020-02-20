Румыния превращается в авиабазу Пентагона

В день открытия для почетных гостей румыно-американских учений Dacian Reaper-20 (это один из сюжетов Defender Europe-2020) посол Соединенных Штатов в Румынии Адриан Цукерман заявил, что за последние пять лет США инвестировали более 14 миллионов долларов в авиабазу Câmpia Turzii, чтобы защитить Румынию и восточный фланг НАТО. По мнению Цукермана, развертывание беспилотников MQ-9 Reaper в румынском уезде Клуж расширяет возможности разведки и быстрого принятия решений в регионе, который стал "нестабильным в результате усиления агрессии России: в Крыму, Приднестровье, Донбассе и Черном море". Ранее командование ВВС США в Европе объявило, что беспилотники перемещены в Румынию "для поддержки ряда операций" в ходе учений. А что происходит на самом деле?

Румынская авиабаза Câmpia Turzii в феврале стала площадкой для развертывания стратегических наступательных вооружений США. В Москве неоднократно предупреждали, что рассматривают разведывательно-ударные MQ-9 Reaper как эквивалент ракет средней дальности. Переброска эскадрильи MQ-9 Reaper на румынскую авиабазу - это планирование, подготовка и отработка агрессии в предсказуемом направлении.

Весеннее обострение

Беспилотник MQ-9 Reaper считается боевым ударным самолетом, и при выполнении задач достойно заменял пилотируемые F-16 и A-10 в Ираке и Афганистане. Пустой MQ-9 Reaper весит 4,7 тонны, имеет размах крыла более 21 метра, и почти 12-метровый фюзеляж. Шесть точек подвески позволяют нести до 1700 килограммов вооружения со скоростью 400 километров в час. Значительная грузоподъемность и малая радиолокационная заметность позволяют использовать MQ-9 Reaper для высокоточной доставки к цели, к примеру, тактического ядерного заряда. Значителен и арсенал обычных вооружений - беспилотник может нести до восьми ракет Hellfire, или в разном сочетании - ракеты Sidewinder, AMRAAM, Maverick, авиационные 227-килограммовые "умные бомбы" (с лазерным или GPS наведением). Максимальная продолжительность полета 15 часов. При этом США давно не скрывают, что их инвестиции в военную сферу восточноевропейских союзников направлены на сбор данных о действиях РФ в регионе.

Ранее министр обороны Румынии Михай Фифор неосторожно заявил, что в Девеселу есть баллистические ракеты. Зачем же Бухаресту тратить на подобную "систему безопасности" миллиарды евро?

Военные деньги

Значительное расширение военной авиабазы Campia Turzii Румыния планировала еще летом 2018 года. Намерения подкреплялись инвестициями - около 1,7 миллиарда румынских леев в течение пяти лет. На эти деньги румынские ВВС должны приобрести 370 гектаров земли у местных жителей и пять подержанных американских истребителей F-16 в Португалии.

Каким может быть союз флотов Румынии и Украины>>>

Предыдущую партию - 12 самолетов F-16 - Португалия поставила Румынии за 628 миллионов евро, то есть по 52,3 миллиона евро за штуку. Простейшие математические расчеты с исходной суммой в 355 миллионов евро позволяют предположить, что после покупки пяти истребителей останется не один десяток миллионов евро для значительного развития инфраструктуры авиабазы, которая может быть использована для развертывания американских стратегических беспилотников на постоянной основе.

Как уже отмечалось выше, за последние пять лет американцы вложили в Câmpia Turzii более 14 миллионов долларов, и румынские ВВС ожидают новые инвестиции Пентагона в размере около 40 миллионов долларов. Весной 2018 года американцы своими руками построили на базе Câmpia Turzii ангар для тяжелых разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper. Согласно правительственному документу, до 2023 года здесь появятся новые инженерные сети, склад боеприпасов, объекты ПВО. Суть модернизации авиабазы - расширение сотрудничества военно-воздушных сил Румынии и США, дальнейшая ничем не мотивированная милитаризация страны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK