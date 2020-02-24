Забастовка маршрутчиков: кто победит в тарифной войне

Администраторы столичных маршрутных такси настаивают на повышении тарифа до шести леев, а власти столицы непреклонны даже после забастовки водителей микроавтобусов. Вести с полей "тарифной войны" в обзоре Sputnik Молдова.

Забастовка столичных водителей маршрутных такси прошла не без сюрпризов. Все дело в том, что в протесте приняли участие далеко не все маршрутчики. Да, такой вот автогол… Мало того, что против повышения тарифов выступает подавляющее большинство жителей столицы и власти Кишинева, так и между самими маршрутчиками разлад. Вести с полей "тарифной войны" - в обзоре Sputnik Молдова.

Тихая забастовка

Акция протеста водителей столичных микроавтобусов началась рано утром в понедельник и продолжилась до 10.00 по местному времени. Еще с вечера воскресенья владельцы личных автомобилей в социальных сетях массово предлагали помощь кишиневцам, чтобы они вовремя успели добраться до работы. Кроме того, накануне столичные власти распорядились увеличить число единиц транспорта на особо загруженных участках дорог.

Однако не это подмыло сам факт забастовки… А то, что некоторые маршруты все-таки вышли в рейс, что идет вразрез со всей философией администраторов кишиневских маршрутных такси, которые ранее заявляли, что готовы проводить забастовки до той поры, пока не повысят тариф.

Так что пока одни протестовали, другие сорвали куш. Чем не предмет для выяснения отношений в маршруточном мире?..

В истории с забастовкой выиграли и троллейбусный, и автобусный парки, а также столичные службы такси, у которых число заказов этим утром выросло в 3-4 раза.

Администраторы столичных маршрутных такси заявляли, что на сегодняшний день себестоимость одной поездки составляет 10 леев, но признали, что это довольно дорого для горожан. Поэтому перевозчики настаивают на планке в шесть леев. По их мнению, три лея - очень низкая такса, так как расходы на содержание транспортного средства высоки.

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Жесткая позиция примара

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан заверил, что повышения тарифа в столичных маршрутных такси не произойдет, пока не будет улучшено качество предоставляемых услуг.

По его словам, аргументы столичных властей остаются прежними – тарифы в общественном транспорте не будут увеличены без повышения качества предоставляемых услуг.

"Это означает безопасный, комфортный и чистый транспорт, соблюдение графика, остановку в специально отведенных местах, выдачу билетов за проезд. Все это на данный момент не соответствует требованиям и стандартам", - пояснил градоначальник.

Примар отметил, что требование администраторов маршруток, чтобы городские власти поддерживали этот вид транспорта, возможно только при условии перехода в законное поле – подписание контракта по оказанию услуг с примэрией.

"Согласно бюджету на 2020 год, который был согласован в 2019-м, финансовых средств на поддержку частных перевозчиков нет. И, по моему мнению, не должно быть", - отметил градоначальник.

Примар не исключил, что могут быть разорваны контракты с некоторыми перевозчиками. Кроме того, он порекомендовал правоохранительным органам обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

По его словам, ведутся переговоры по закупке 100 автобусов для обеспечения общественным транспортом столицы и пригородов. Инициирована серия проектов по общественному транспорту - единый билет, электронная система оплаты, отдельные полосы, ремонт остановок.

Время маршруток ушло

А вот молдавский премьер Ион Кику настроен еще категоричнее - маршруткам нет места на улицах Кишинева.

"Мы обсуждали некоторое время назад с примаром по поводу его взгляда на развитие городского транспорта. Понятно, что маршруткам больше нечего искать в Кишиневе. Сразу же их нельзя заменить, но как только будут закуплены троллейбусы и автобусы, этот вид транспорта исчезнет с улиц города", - сказал Кику.

По его словам, примэрия должна найти дополнительные деньги на приобретение новых транспортных средств, чтобы, наконец, Кишинев и другие города выглядели как цивилизованные европейские.

"На мой взгляд, времена маршрутных такси прошли", - отметил премьер.

Как считает глава правительства, у муниципалитета достаточно экономических возможностей, чтобы привлечь деньги.

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Маршрутчики за рост тарифа и грозят протестами

В понедельничной забастовке приняли участие порядка 85-90% водителей, завил радиостудии Sputnik Молдова аминистратор одного из маршрутов Вячеслав Гэинэ.

По его словам, маршрутчики продолжат протестовать, но забастовки будут устраиваться не на целый день.

"У нас есть еще определенные мероприятия. Мы писали обращения в примэрию, представляли расчеты, хотели провести встречи, чтобы нам показали, почему частный транспорт должен ездить по три лея. Почему троллейбусному и автобусному паркам выделили 448 миллионов леев субсидий на этот год, а нам ничего", - сказал собеседник.

По его словам, раз нельзя повышать тариф, то администраторы маршрутных такси предлагают, чтобы примэрия поддержала частный вид общественного транспорта дотациями.

"И тогда мы согласны на три лея. Более того, мы согласны возить льготников – детей до 10 лет бесплатно, ну, ряд льгот для участников войны", - отметил Гэинэ.

Впрочем, окончательно администраторы маршрутных такси определятся с тем, как они будут действовать дальше, - после встречи с членами транспортной комиссии муниципального совета. Об этом Sputnik заявил председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

"Требования наше остается прежним. Раз в три года необходимо повышать тариф. Если не будут предприняты меры, то объявим другой протест", - сказал собеседник.

По его словам, столичные власти не могут разорвать контракты, а лишь отозвать авторизации, но эта процедура занимает время, и не может быть сделана за один вечер.

Во вторник столичные маршрутки будут передвигаться по городу в обычном режиме, добавил собеседник.

Кишиневцы против повышения тарифа на проезд

Жители Кишинева негативно восприняли требования водителей маршруток повысить тариф.

Ранее власти увеличили тариф на междугородние поездки, но на определенных условиях. В Минэкономики объяснили, какие требования должны выполнять перевозчики для применения новых тарифов.

С 1 февраля по 1 октября 2020 года на основе шахматного графика все транспортные средства должны пройти оценку, чтобы определить, в какую категорию комфорта они попадают. Процедура проводится на авторизованных станциях технического осмотра. Транспортные единицы, которые не соответствуют какой-либо из категорий комфорта, не допускают к обслуживанию регулярных рейсов.

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