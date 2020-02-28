Коронавирус стал оружием, которое обрушит мировую экономику

Лучше всего о плачевном состоянии политических и дипломатических стандартов современного мирового сообщества говорит тот факт, что эпидемия коронавируса немедленно превратилась в инструмент информационной войны.

Если разобраться в ситуации чуть глубже, то все становится еще грустнее, ибо выясняется, что использование эпидемии в качестве информационного оружия — уже не только элемент внешней, но и элемент внутренней политической борьбы наших уважаемых западных партнеров.

Эта проблема имеет самое прямое отношение к России: мы — часть мировой экономики, а американские и европейские политики сейчас занимаются в основном спасением фондовых рынков и поиском виноватых, а не борьбой с инфекцией, пишет РИА Новости.

Специализированное политическое издание The Hill сообщает о том, чем озабочены заокеанские политические лидеры: "Президент Трамп в среду обвинил спикера (конгресса) Нэнси Пелоси в попытке вызвать панику из-за коронавируса, заявив, что она не знает, о чем говорит, (когда обсуждает эпидемию. — Прим. авт.). "Она пытается создать панику", — сказал Трамп журналистам на брифинге в Белом доме, (который был созван) обсудить вирус, добавив, что для (паники) нет никаких причин".

Сам президент, кажется, более обеспокоен падением рынка акций, чем вирусной инфекцией. И его можно понять: неумолимая статистика говорит о том, что поведение финансовых рынков в предвыборный год сильно влияет на предпочтения избирателей, а значит, рынок нужно поддерживать любыми средствами.

Именно эта интерпретациия действий президента просматривается из его заявлений. И об этом же сообщают источники американских СМИ, например, The Washington Post: "Хотя последние два дня он провел в Индии, Трамп внимательно следил за падением фондового рынка и считает, что жесткие предупреждения Центра по контролю и профилактике заболеваний напугали инвесторов".

В качестве пульта управления реальностью президент США предпочитает использовать твиттер, где он уже написал, что "рынок начинает выглядеть очень хорошо", вероятно, намекая на то, что сейчас стоит не паниковать, а покупать акции американских компаний.

Советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу призывал покупать акции почти прямым текстом, но почему-то инвесторы предпочитают скупать золото.

В этом контексте сложно не согласиться с наблюдением главного редактора китайского внешнеполитического издания Global Times, который написал в твиттере: "Думаю, что сейчас США — это страна с потенциально большой неопределенностью. Многие сомневаются, что в США всего 57 случаев заболеваний коронавирусом. Не исключено, что есть проблема с диагностикой. Covid-19, вероятно, является самым значимым неизвестным (фактором) для американской экономики и президентских выборов в США".

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В заявлении влиятельного китайского медийщика считывается в том числе и завуалированный намек на то, что американские СМИ очень активно продвигали вбросы, направленные на дискредитацию действий официального Пекина и на критику решительных мер, которые китайские власти предпринимали для того, чтобы погасить эпидемию.

Когда пришло время Вашингтону (а также некоторым европейским столицам) продемонстрировать мастер-класс в сфере прикладной эпидемиологии, результаты оказались не то чтобы очень впечатляющими.

Американский деловой канал CNBC сообщает: "Кандидат в президенты от Демократической партии Майк Блумберг опубликовал ролик, который жестко критикует реакцию президента Дональда Трампа на распространение коронавируса. <...> "Президент уволил главного специалиста по пандемиям два года назад, — заявил Блумберг. — Тут нет никого, кто мог бы рассчитать, какого черта мы должны делать".

Фанаты Трампа не остаются в долгу: как сообщают американские медиа, "некоторые сторонники президента Дональда Трампа видят угрозу более важную, чем распространение чрезвычайно заразного нового коронавируса: заговор представителей "глубинного государства" для использования вируса против президента".

В Европе ситуация ненамного лучше.

Например, в Италии вовсю идет политическая битва из-за нежелания правительства страны закрыть границы (притом что инфекция уже проникла в Италию), а Time отмечает, что премьер-министр Джузеппе Конти "удивлен" тем, насколько быстро растет число заболевших.

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Как отмечают брюссельские СМИ, хрупкое перемирие между враждующими политическими партиями в Риме было сорвано сразу после того, как премьер объявил, что вспышка заболеваний коронавирусом на севере страны, вероятно, связана с грубым нарушением правил и процедур одной больницы в Ломбардии.

На примере европейской и американской реакции можно увидеть радикальную разницу между "коллективным Западом" и другими странами: готовность к мобилизации и объединению общества и политического класса перед лицом общей угрозы находится на невероятно низком уровне.

При любом серьезном кризисе политическая и экономическая система, лишенная способности к мобилизации, просто развалится.

Независимо от того, каким количеством смертей и каким размахом экономического ущерба все закончится сейчас, прогноз на будущее неутешителен: о полноценном и добросовестном международном и межпартийном взаимодействии ради спасения человеческих жизней можно забыть. Ибо возможность заработать внутриполитические и внешнеполитические очки — гораздо важнее.

Хотелось бы верить в лучшее, но есть риск, что продолжение этого кризиса будет проходить именно в сфере пропаганды и информационных войн: рано или поздно западные политики могут прийти к выводу, что было бы неплохо списать все проблемы, связанные с эпидемией, на какого-то внешнего врага.

Возможно, в качестве кандидата на источник всех зол будет выбран Китай, хотя нельзя исключать, что в дело и на этот раз пойдут теории о "российском заговоре".

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