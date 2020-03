"Восставший из мертвых" идет в президенты США, но погубит Украину

"Воскрешение Джо Байдена почти завершено", — пишет британская The Guardian. "Воскрешение Байдена было беспрецедентным и своевременным", — вторит издание The Conversation. "Как Джо Байден вернулся из мертвых в гонке за Белый дом", — рассказывает читателям The Telegraph.

Список можно продолжить, но идея понятна: бывшего вице-президента США считали политическим трупом, а ныне он снова живее всех живых, пишет РИА Новости.

И этот зомби, которого подняли из электоральной могилы совместные усилия руководства Демократической партии и мейнстримных американских СМИ, теперь должен убрать с дороги кандидата-социалиста Сандерса, а потом (если очень повезет) — выгнать из Белого дома самого Дональда Трампа.

Это очень плохие новости не только и не столько для Берни Сандерса, сколько для тех, кто надеялся, что на Курдистане и Афганистане закончится эпопея Дональда Трампа со сдачей "чемоданов без ручки", то есть неудобных для США колоний, из которых уже невозможно извлечь по-настоящему серьезную материальную выгоду.

Победа Байдена в гонке за право представлять Демократическую партию на выборах президента имеет все шансы привести к ускорению этого процесса для Украины. Более того, сам Трамп уже прямым текстом пообещал сделать украинские коррупционные приключения семьи Байдена центральной темой избирательной кампании.

До так называемого супервторника — дня одновременных предварительных выборов в большом количестве штатов, включая ключевые Техас и Калифорнию — казалось, что остановить Берни Сандерса на пути к получению статуса кандидата от Демократической партии честными методами уже не сможет никто.

А если использовать (что традиционно для американской политики) нечестные методы, то кандидатом скорее может стать срочно вызванный в избирательную кампанию "запасной политический игрок", то есть миллиардер Майкл Блумберг.

Но после того как Байден смог получить неожиданно высокие результаты и (пока) обогнать Сандерса по количеству уже набранных делегатов, которые, собственно, и будут решать, кто пойдет от демократов на выборы в рамках предстоящего партийного конгресса, тема Украины снова ворвалась в информационную повестку Вашингтона.

Специализированное политическое издание The Hill сообщает о планах президента США по использованию украинского компромата во время избирательной кампании и телевизионных дебатов:"В среду президент Трамп дал понять, что он сделает бизнес бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера на Украине "главной проблемой" во время президентской кампании, если Байден выиграет номинацию от демократов. "Это будет основным вопросом в избирательной кампании. Я буду постоянно это обсуждать, потому что не вижу другого выхода, — сказал Трамп ведущему Fox News Шону Хэннити в интервью, которое вышло в среду вечером. — Я не верю, что они смогут ответить на эти вопросы".

В данном контексте становится понятным решение штаба Трампа и его юристов не использовать во время слушаний по импичменту всего того набора компромата, который был собран в Киеве личным адвокатом Трампа и экс-прокурором Нью-Йорка Руди Джулиани, хотя сам Джулиани рвался в бой в конгрессе, был готов стать свидетелем защиты на финальном этапе импичмента и требовал, чтобы ему дали возможность выступить перед сенаторами.

Самое логичное объяснение заключается в том, что "досье Джулиани" решили придержать в качестве козыря как раз на тот случай, если Байден "воскреснет" и станет кандидатом от демократов на выборах.

Самый серьезный риск для официального Киева связан не только и не столько со вскрытием коррупционных связей Демпартии США в Киеве и того, сколько денег было "попилено" американскими политтехнологами, политиками и "консультантами" в процессе "содействия молодой украинской демократии".

Главный риск совсем в другом: в случае выборов в формате "Байден против Трампа" американцы наконец-то узнают о существовании Украины, смогут находить ее на карте и даже примерно поймут, что там происходит.

Напомним один недавний американский скандал: "Журналист американского общественного радио NPR Мэри Луиз Келли рассказала о том, что госсекретарь США прервал интервью с ней после того, как она подняла "украинскую тему" в контексте импичмента и информации о том, что Трамп лично выступал за то, чтобы "убрать" посла США на Украине.

Помпео якобы не просто прервал интервью, но устроил форменную истерику, в рамках которой задал журналистке сакраментальный вопрос: "Вы думаете, что американцев <...> (нецензурное выражение, означающее определенную озабоченность) Украина?", а потом потребовал от нее найти Украину на контурной карте мира. Келли решительно утверждает, что она Украину найти не смогла, после чего была выпровожена из офиса госсекретаря".

Помпео был прав, когда задавал свой риторический вопрос, и это подтверждают опросы, на которые ссылаются американские СМИ и эксперты. В частности, спичрайтер Обамы Кевин Блейер писал про американцев, что "большинство из нас не может найти Украину на карте, это удается только каждому шестому".

Если Байден и тема украинской коррупции станет главным вопросом избирательной кампании в США, то американцев ждет восхитительное зрелище: в течение нескольких месяцев из каждого утюга им будут показывать украинских олигархов, украинскую коррупцию, местами украинских нацистов (у которых тоже есть связи с Демократической партией), а также украинских политтехнологов, которые собирали компромат на Трампа и вмешивались в выборы в США.

Может показаться, что все это будет происходить на фоне убедительных разговоров о том, что, несмотря на Байденов, коррупцию, олигархов и нацистов, это все-таки "молодая демократия, которой надо очень помочь воевать с Россией", ибо именно этот образ кажется естественным для американских СМИ, но это чрезмерно оптимистичный взгляд на вещи.

Посмотрим на эволюцию медийного образа Афганистана в США. Сначала Афганистан показывали американцам в качестве "главного фронта войны с терроризмом, которому надо отомстить за теракты 11 сентября", а потом образ Афганистана эволюционировал и превратился в образ "молодой демократии, которой надо помочь встать на ноги, дать инвестиции и спасти от китайско-российского влияния" (помните десятки статей про "Россия контролирует "Талибан" и "Китай рвется к контролю за афганскими ресурсами"?)

А в конце, хотя теракты проходили чуть ли не ежедневно, а проамериканское правительство едва контролировало треть страны, было объявлено, что Афганистан — это большая победа США, триумф американской дипломатии и вообще там целых "шесть дней зафиксировано сокращение насилия", а значит, американские войска могут оттуда "свалить" с чистой совестью.

Попутно в глазах Вашингтона тот самый "Талибан" превратился из тех, кого нужно уничтожать как террористов, в респектабельных партнеров для переговоров.

Украина уже утратила образ "главного фронта войны с Россией" — мир так и не дождался большой крови, Крым давно ушел в российские объятья, да и постоянное нытье Киева на тему сохранения газового транзита из страны-агрессора как-то подтачивает имидж невинной жертвы и государства, находящегося в состоянии войны.

Сейчас некоторые вашингтонские русофобы стараются зафиксировать образ, который (если слегка утрировать) можно свести к тезису "Украина — это молодая демократия, у которой есть проблемы, но которую нужно поддерживать, иначе Украина уйдет к России и Китаю.

Китай купит "Мотор Сич", а Россия захватит Львов". Проблема в том, что после избирательной кампании, разноса Байдена по всем протрамповским телеканалам и газетам, а также публикации многочисленных расследований с рассказами о реальной политической и экономической жизни Украины может сформироваться образ, который будет похож на образ Афганистана за неделю до американской капитуляции перед талибами: "коррупция, безнадежная дыра, бесперспективные люди на бесперспективной территории и место, в котором "пилятся" несчетные миллиарды долларов мутными американскими военными, чиновниками и бизнесменами, несущими какую-то чушь про демократию".

Если такой образ сформируется, то у лоббистов поддержки Украины возникнут серьезные сложности в работе. Как, впрочем, и в работе антироссийской пропаганды, потому что в этом сценарии на обвинения России в том, что она "обижает Украину", часть американского электората будет воодушевленно заявлять, что Россия правильно делает — и жаль, что так мало.

В конце концов, перед нами есть пример влиятельного американского медийщика Такера Карлсона, который после знакомства с "украинским вопросом" в контексте импичмента Трампа заявил, что в конфликте России и Украины он болеет за Россию.

Конечно, никто не может дать гарантий, что именно так все и будет. Но тенденция — очевидна. И для Киева она не сулит ничего хорошего.

