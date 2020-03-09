"Сегодня — первый день паники": косвенных жертв коронавируса миллиарды

Американское агентство финансовой информации Bloomberg сообщает о главной жертве Covid-19: "Коронавирус может стать смертельным ударом для самой продолжительной экономической экспансии в истории", уточняя, что "США уже могут быть в рецессии".

В официальной статистике последствия эпидемии (пока) не отражаются, но в данном случае истина скорее на стороне финансовых журналистов, чем высокопоставленных американских чиновников, пишет Иван Данилов для РИА Новости.

С формальной точки зрения рецессии считаются официально подтвержденными только после того, как экономика конкретной страны фиксирует два квартала сокращения ВВП подряд, но легко заметить, что это определение является запаздывающим и, по сути, оно полезно только в том случае, если ситуация является "пограничной", то есть когда перспективы не очень понятны, причины изменения экономической ситуации — тоже, а значит, нужно рассматривать статистику буквально под микроскопом. В случае же коронавируса — все прозаичнее и намного грубее: причина для сокращения ВВП очевидна и наглядна, купировать ее последствия какими-то бюджетными или кредитными воздействиями представляется довольно сложной, почти нерешаемой задачей. Вопрос о том, насколько сильным и продолжительным будет сжатие американской и европейской экономики (притом что Китай, вероятно, рецессии избежал), — далеко не праздный, ибо в мировой взаимосвязанной экономике кризис в США или Евросоюзе может спровоцировать (как показал 2008 год) кризис на глобальном уровне.

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Но есть и хорошие новости для американской экономики. О них сообщает британская Financial Times, указывая на известное эмпирическое правило определения рецессий, которое разработано американским Центральным банком: "Авторы правила из Федерального резервного банка Нью-Йорка, разработавшие этот метод, указывают на то, что исторически, когда уровень безработицы возрастал на 0,35-0,50% от самого низкого уровня, зафиксированного за последние 12 месяцев, экономика США почти всегда вступала в рецессию. Хорошая новость заключается в том, что поэтому можно сделать совершенно четкий вывод: экономика США не находилась в состоянии рецессии или даже не приближалась к рецессии, когда в феврале в страну прибыл коронавирус". Это прекрасно, но у этой констатации есть важный недостаток: "Плохая новость заключается в том, что вирус показал в Китае, Южной Корее, Италии и в других странах, что он способен вызывать крайне разрушительные рецессионные силы в любой экономике, в которой он распространяется".

Bloomberg указывает на то, что удар коронавируса пришелся на систему, которая и так уже находилась в уязвимом состоянии: "Covid-19 поразил экономику, которая была менее устойчивой, чем она казалась. Число занятых вне сельского хозяйства выросло на 1,4% в январе по сравнению с годом ранее, что нормально. Но промышленное производство снизилось на 0,8% в январе по сравнению с годом ранее. И кривая доходности государственных облигаций (США) была в опасной близости к инверсии (инверсия кривой доходности, в которой долгосрочные процентные ставки ниже краткосрочных, является сильным индикатором рецессии). Единственным сильным индикатором в январе был фондовый рынок, и теперь из-за коронавируса этот индикатор также мигает красным".

США — одна из стран, которым свойственна так называемая финансиализация экономики (financialization). И в американском случае (как и в случае Евросоюза, но не Китая или России) рынок акций — не просто индикатор состояния экономики. Скорее, если чуть утрировать, для США и Евросоюза фондовый рынок — это и есть экономика.

Американские и европейские облигации сейчас приносят мизерный или даже отрицательный доход, что заставляет инвесторов хранить сбережения (на которые они рассчитывают в будущем в качестве пенсии) в акциях, причем речь идет о нетривиальных суммах. По оценке Investment Institute Company, даже если учитывать только наиболее распространенный пенсионный план (так называемый 501K), речь идет о нескольких триллионах долларов, и эти доллары испаряются прямо на глазах у сберегателей, что вряд ли будет способствовать их желанию потреблять дополнительные товары или услуги. С другой стороны, это все проблемы сравнительно богатых американцев, у которых вообще есть сбережения, в то время как 74% работающих граждан США (данные American Payroll Association) живут от зарплаты до зарплаты, и для них введение даже месячного или двухмесячного карантина, который бы предполагал временное закрытие предприятий или сферы услуг, будет просто финансовой катастрофой.

Если смотреть на ситуацию изнутри финансового рынка, то трудно найти поводы для оптимизма: "На финансовых рынках, напротив, процветают разговоры о рецессии. "Это то, что ощущается как начало рецессии после долгого "бычьего" (растущего. — Прим. ред.) рынка", — заявил Bloomberg News Джон Макклейн, управляющий портфелем в Diamond Hill Capital Management. "(Сегодня) — первый день встречи с некоторой паникой на рынке", — добавил он.

В некотором смысле современная глобальная экономика напоминает велосипед, то есть она может находиться в динамическом равновесии только в состоянии движения вперед, причем быстрого движения: если рост останавливается, то это не просто остановка, а серьезная проблема, которая может привести к системному кризису.

В этом контексте логично, что эксперты и инвесторы требуют от центральных банков и правительств, чтобы те начали "активно крутить педали" экономике. И первые шаги в этом смысле вроде бы сделаны: Федрезерв экстренно снизил процентную ставку по доллару, и аналогичные меры, вероятно, будут предприняты в других странах. Проблема в том, что возможности такого рода стимулирования невелики еще со времен борьбы с кризисом 2008 года: понижать процентные ставки, которые в Евросоюзе уже находятся на отрицательном уровне, а в США едва превышают один процент, — не очень эффективная мера, а возможности государств в плане стимулирования экономики с помощью бюджетных средств тоже в некотором смысле ограничены серьезной закредитованностью стран "коллективного Запада".

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Вот и получается, что незаметно главной надеждой на то, что мировая экономика не погрузится в рецессию и вытянет за собой экономики США и Европы, становится Китай, который коронавирусом уже (вроде бы) почти переболел. Как пишет флагман американской деловой прессы The Wall Street Journal, "Хорошая новость заключается в том, что действия Китая, похоже, сработали или, по крайней мере, замедлили скорость распространения (инфекции), заложив основу для возможного восстановления (экономической) деятельности. Один ключевой вопрос: приведет ли отмена карантина и других ограничений к новым вспышкам в Китае? Это может сделать возобновление китайского производства неравномерным".

Наверное, Дональду Трампу довольно обидно читать, что американская экономика, несмотря на все его усилия, зависит от Китая и в плане спроса на американские товары, и в плане поставок для американских производителей, включая даже жизненно необходимые лекарственные препараты.

Более того: у Трампа на носу президентские выборы, а значит, скорое и решительное восстановление китайской экономики — это самое лучшее, что может произойти с его избирательной кампанией.

Впрочем, от такого развития событий выиграют все: если хотя бы одна из ведущих экономик мира не будет по-настоящему сильно болеть из-за коронавируса, есть шанс, что глобальной рецессии все-таки удастся избежать.

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