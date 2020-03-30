Поддельный авиабилет и лжевакцина: как мошенники наживаются на коронавирусе

На фоне различных слухов и паники мошенники активно наживаются на доверчивых и взволнованных гражданах

Мария Науменко, Sputnik

Ситуацией с пандемией коронавируса уже воспользовались мошенники и придумали новые способы заработать на доверчивых гражданах.

Несколько самых популярных схем мошенничества и способов их избежать – в обзоре Sputnik.

Лжетесты на коронавирус прямо из Китая

В России мошенники торгуют в интернете лжетестами на коронавирус. Реклама о продаже тестов оптом и в розницу массово размещается на популярных интернет-сервисах объявлений.

"Только за последние сутки наши специалисты выявили более ста таких объявлений. Налицо все признаки мошенничества: аккаунты продавцов в основном зарегистрированы на днях, тесты называются "тестом на "популярный" вирус из Китая" и так далее. Мошенники реагируют на спрос - за последний месяц только в "Яндексе" пользователи искали информацию о тестах - где купить или сделать тест на коронавирус - более 700 тысяч раз", - сообщил СМИ председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Чаще всего в таких случаях продавцы исчезают, заполучив предварительную оплату заказа. Корреспондент Sputnik нашла подобное объявление на сайте Avito, где предлагается приобрести упаковку в 25 экспресс-тестов на вирус стоимостью 25 тысяч рублей

"Тесты сейчас в пути: позавчера вылетели из Гонконга. Завтра или послезавтра самолет будет в Маньчжурии на дозагрузке и потом вылетит Москву. Грубо говоря, через семь дней тесты окажутся на границе с Москвой", - рассказал продавец корреспонденту Sputnik о сроках доставки "тестов на коронавирус".

Затем продавец добавляет, что тесты летят в гуманитарном грузе, который могут не разрешить выгрузить в Москве. В этом случае посылку в российскую столицу отправят уже из Новосибирска. По словам продавца, это следующий пункт маршрута гонконгского самолета.

Чтобы заказать этот сомнительный товар, от покупателя требуют паспортные данные, адрес доставки и предоплату в 10% на банковскую карту.

"Могу и свои паспортные данные отправить, - говорит продавец, стараясь убедить покупателя в серьезности сделки, - я вам скину в WhatsApp (мессенджер – ред.) номер банковской карты, карта действующая, моей супруги. Как только мы получим предоплату, 2500 рублей, менеджеры внесут вас в базу и по приходу товара с вами свяжутся. Как только груз будет на таможне – вы об этом узнаете", - заверяет продавец.

Эксперт и юрист Виталий Вехов настоятельно рекомендует не оплачивать заочно покупки.

"Сейчас много фирм-однодневок, которые предлагают по предзаказу защитные маски с доставкой на дом. Люди перечисляют деньги, а товар так и не приходит. Еще одна вид мошенничества — сбор средств для помощи людям, пострадавшим от коронавируса. Это тоже действует на доверчивых граждан, которые готовы помочь, не подозревая, куда отдают эти суммы. В таких условиях посоветовать можно только одно: не совершать никаких заочных финансовых операций и всегда проверять информацию о компании или заявителе", — говорит Вехов.

Псевдолекарство от COVID-19

Незнакомцы звонят жителям и предлагают приобрести лекарство от коронавируса. Такие случаи зафиксированы, например, в Латвии и России.

В приднестровском регионе главврач РКБ отстранен от должности>>>

В подобной ситуации оказалась пенсионерка из Кировской области РФ. Мошенники позвонили женщине, представившись сотрудниками областной больницы. Они сообщили, что у пенсионерки обнаружен коронавирус, и ей необходимо приобрести вакцину стоимостью 50 тысяч рублей. Воспользовавшись банкоматом, женщина перевела деньги по указанным реквизитам.

Несмотря на то, что ученые во всем мире работают над изобретением вакцины от этого заболевания, вакцина пока не создана.

"В России только начались испытания вакцины. Готовая вакцина будет получена не раньше, чем через 11 месяцев. Не верьте мошенникам, которые предлагают купить средство для лечения", - сообщает оперативный штаб региона.

Авиабилет на несуществующий рейс

Страны закрыли границы, авиакомпании отменили регулярные международные пассажирские перевозки. Для эвакуации своих граждан на родину государства организует специальные чартерные рейсы. Количество рейсов ограничено, а число желающих вернуться домой растет с каждым днем.

Граждан Грузии, например, которые застряли в других странах, мошенники атакуют в социальных сетях и предлагают помочь эвакуироваться на родину.

В Министерстве иностранных дел страны заверяют, что частные лица не могут оказать такую помощь и рекомендуют обращаться только к дипломатическим миссиям.

Граждане Узбекистана, сутками ночующие прямо в московских аэропортах, боясь пропустить самолет, также становятся объектом внимания преступников.

В распоряжении Sputnik оказалась переписка мигранта в Telegram с лжепредставителем Национальной авиакомпании республики Uzbekistan Airways.

Кроме того, и в московских аэропортах злоумышленники втираются в доверие к узбекистанцам, предлагая решить вопрос с продажей билетов на чартерный рейс, информирует пресс-служба Uzbekistan Airways. При этом злоумышленники требуют предоплату 70% за билет и паспортные данные.Мошенник пишет с якобы официального аккаунта перевозчика, просит срочно отправить копию паспорта и перевести деньги за авиабилет на банковскую карту, аргументируя тем, что билетов в Ташкент мало, а желающих много.

Мошенник вымогает деньги, представившись сотрудником авиакомпании

"Мошенники звонят людям, представляются сотрудниками диппредставительства, предлагают срочно купить авиабилет, воспользовавшись оплатой по банковской карте, и пугают граждан, что в случае отказа они вовсе не смогут улететь домой. К тому же, злоумышленники пользуются специальными хакерскими программами, и их номера телефонов отображаются у абонентов, как телефоны посольства", - рассказали Sputnik в посольстве Узбекистана в России.

В диппредставительстве предупредили, что оно не занимается продажей авиабилетов и рекомендует приобретать их только у официальных представителей Uzbekistan Airways.

Также специалисты советуют не доверять подозрительным личностям в аэропортах. Безопасно будет воспользоваться временным бесплатным жильем, которое организует посольство Узбекистана, и следить за расписание чартеров на официальных источниках: МИД Узбекистана, сайт Uzbekistan Airways.

Беларусь: фейковые рассылки от имени банка

О новой схеме обмана предупреждают в пресс-службе одного из крупнейших банков Беларуси "БПС-Сбербанка".

Злоумышленники имитируют официальную рассылку на мобильный телефон и сообщают об одностороннем решении банка перечислить проценты по депозиту в Фонд борьбы с коронавирусом в соответствии с постановлением Совета министров.

В банке заверили, что не делают подобных рассылок клиентам, а упомянутого постановления не существует.

Главный совет экспертов в данной ситуации: если вы получили подобные сообщения, не переходите по ссылкам, никому не сообщайте пароли из СМС, номер карты и три цифры на ее обороте.

Литва: оборотни в белых халатах

В Литве преступники пытаются проникнуть в квартиры граждан, представляясь врачами, работниками медицинских центров и другими должностными лицами, сообщает полиция. Злоумышленники предлагают дезинфицировать жилье или просто проверить комнаты на наличие вируса.

Такая же мошенническая схема действует и в Узбекистане. В пресс-службе республиканского МВД отмечают, что чаще всего такие незваные гости приходят к старикам.

В России же преступники проникают в квартиры к пожилым и одиноким людям, представляясь волонтерами.

"Волонтеры в первую очередь никогда не заходят в квартиру, потому что у волонтеров сейчас очень много работы. Кроме того, по нашим инструкциям, волонтер держит два метра расстояние от человека, у него есть бейдж, маска, перчатки или он обрабатывает руки антисептиком, он одет в куртку волонтерской организации", - объясняет руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

Правоохранители советуют не пускать в дом незнакомцев и сразу же сообщать о подобных случаях сотрудникам полиции.

Россия: возврат денег за турпутевку

Коронавирус разрушил планы многих граждан отдохнуть за границей. В поисках способа вернуть деньги за оплаченную, но не состоявшуюся поездку люди натыкаются на интернет-мошенников.

"В интернете распространяется информация об организациях, которые выступают от имени Ростуризма. Сотрудники данных организаций представляются "юридической службой Ростуризма", предлагая консультационные услуги граждан по возврату денег за туристические путевки, в том числе на платной основе", - предупреждает Федеральное агентство по туризму.

В ведомстве посоветовали россиянам по всем вопросам, связанным с отмененными турами, обращаться на горячую линию агентства и обязательно проверять предоставляемую в интернете информацию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 634 тысячи человек, почти 30 тысяч скончались.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрировано 298 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.