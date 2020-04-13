Великое нефтяное перемирие: что будет дальше

Кризис, обусловленный пандемией коронавируса, вынудил крупные нефтедобывающие страны прийти к соглашению и договориться о сокращении объемов добычи черного золота. Спасет ли это ситуацию на нефтяном рынке?

Соглашение о сокращении добычи, заключенное в рамках саммита ОПЕК+, не сможет компенсировать падение спроса на нефть из-за коронавируса, а значит, его способность повлиять на восстановление цен тоже будет ограничена. Впрочем, без этого соглашения ситуация на нефтяных рынках оказалась бы еще хуже, отмечает обозреватель РИА Новости.

Как отмечал влиятельный американский банк Goldman Sachs, на который ссылается британская The Guardian, "кризис коронавируса сократит спрос на 19 миллионов баррелей в день в апреле и мае", следовательно, даже если сокращения добычи "будут согласованы завтра, все равно они будут слишком малыми и слишком запоздалыми для того, чтобы предотвратить снижение цен в ближайшие недели, когда емкость нефтехранилищ подойдет к заполнению".

Стоит отметить, что оценка американских банкиров была сравнительно оптимистичной: они делали вышеприведенные расчеты, исходя из сокращения добычи на 15 миллионов баррелей и исходя из предположения, что жесткие карантинные меры "срежут" всего 19 миллионов баррелей спроса, хотя, по другим оценкам, речь может идти и о 20-25 миллионах баррелей.

Сделка ОПЕК+, несмотря на всю свою масштабность и место, которое она занимает в новостях, — это не только поддержка сегодняшних цен и бюджетных доходов стран — экспортеров нефти, но и очень сложный компромисс, направленный на будущее, то есть на период экономического восстановления после окончания эпидемии.

Именно этим "прицелом на будущее" можно объяснить сдержанную реакцию рынков и умеренные ожидания по части быстрой эффективности мер, согласованных в рамках ОПЕК+ и поддержанных на саммите G20.

"План (ОПЕК+) может быть достаточным для предотвращения дальнейшего обвала цен, но не достаточным для того, чтобы запустить их рост", — заявил Маршал Стивз, аналитик энергетических рынков агентства IHS Markit.

По его оценке, опубликованной американским финансовым изданием MarketWatch, эта сделка — не провал, но и "не панацея".

О том, что прицел сделки ОПЕК+ направлен на будущее, а не на ближайшие недели или месяцы, говорит главный пункт официального заявления, сделанного после окончания виртуального саммита.

"Участники встречи договорились скорректировать в сторону понижения общую добычу нефти на 10,0 миллиона баррелей в сутки начиная с 1 мая 2020 года, в течение начального периода в два месяца, который заканчивается 30 июня 2020 года. В течение следующего периода в шесть месяцев, с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года, общая согласованная корректировка составит 8,0 миллиона баррелей в день. За ней последует корректировка 6,0 миллиона баррелей в день на период в 16 месяцев, с 1 января 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Исходным показателем для расчета корректировок является добыча нефти в октябре 2018 года, за исключением Королевства Саудовская Аравия и Российской Федерации, с одинаковым базовым уровнем в 11,0 миллиона баррелей в день. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2022 года, однако его продление будет рассмотрено в декабре 2021 года".

Участников нефтяного рынка пытаются убедить в том, что перед ними сейчас не "экстренное снижение", которое нацелено на то, чтобы спасти добытчиков от краткосрочных проблем, а именно создание долгосрочного дефицита на рынке нефти. Но дефицит "активируется" только после того, как уровень потребления приблизится к тому, что был до эпидемии.

Стоит отметить, что сделка все еще может сорваться, ибо принципиальная позиция ОПЕК+ заключается в том, что никто не может получить "бесплатный билет" в светлое нефтяное будущее. Именно поэтому в финальной резолюции саммита указано, что все сокращения добычи вступят в силу, только если Мексика (единственная страна, которая не поддержала сделку) подпишется на сокращение добычи на 400 тысяч баррелей нефти в день.

Это именно вопрос принципа, так как если освободить одного, пускай и не самого крупного, нефтедобытчика от участия в ней, то она развалится: Саудовская Аравия и Россия вместе контролируют чуть больше 20 процентов мировой нефтедобычи и не могут нести на себе все "сокращения" в одиночку, и даже если разделить необходимое снижение добычи с США, то все равно получается, что "снижать" придется всего лишь от примерно трети мировой добычи.

Это понимают большинство стран — экспортеров нефти, включая те, для которых официально подписывать сделку ОПЕК+ абсолютно недопустимо с точки зрения внутриполитических соображений. Например, агентство Рейтер сообщает о позиции Осло в нефтяной сделке: "Норвегия, крупнейший добытчик нефти в Западной Европе, заявила в субботу, что страна все еще рассматривает возможность сокращения добычи нефти, если группа ОПЕК+ осуществит свой план. "На встрече я сказала, что Норвегия рассмотрит одностороннее норвежское сокращение добычи нефти при условии, что будет достигнута договоренность между странами ОПЕК+ о сокращении добычи", — заявила (министр нефти и энергетики Тина) Бру".

Мексика может себе позволить саботировать сделку ОПЕК+, поскольку эта страна является по-своему уникальным случаем среди экспортеров нефти: каждый год (и это требует определенных затрат) Мексика "страхует" на финансовых рынках свой годовой нефтяной экспорт, а посему может игнорировать ценовую конъюнктуру, связанную с эпидемией и ценовой войной других производителей примерно до конца текущего года.

Но Мехико не может игнорировать Дональда Трампа, который крайне заинтересован в том, чтобы сделка состоялась. Более того, как подчеркивает BBC, президент Соединенных Штатов готов (а это редчайший случай) временно взять на себя те финансовые потери, которые понесет южный сосед из-за сокращения нефтедобычи: "Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил "помочь Мексике справиться".

Он сказал, что Штаты сократят объем добычи нефти, а Мексика "возместит" им позднее. Он добавил, что не уверен, что сделка будет принята.

"Мы работаем над этим. Я думаю, что в конечном итоге все получится", — сказал он".

Сделка ОПЕК+ еще может сорваться, как минимум в том случае, если "мексиканское предложение", сделанное Белым домом, окажется неприемлемым или для руководства Мексики, или для остальных членов ОПЕК+.

Стоит особо отметить, что неучастие США в официальной сделке ОПЕК+ не поможет американским сланцевым компаниям, причем как раз из-за того, что размер сокращения добычи со стороны ОПЕК+ подобран именно таким образом, чтобы удержать цены от совсем катастрофического падения, но оставить их на том уровне, который будет банкротить американские сланцевые компании.

Как признал министр энергетики Соединенных Штатов Дэн Бруйетт в пятницу: "По нашим оценкам, к концу этого года добыча в США сократится почти на два миллиона баррелей в день. Некоторые модели показывают еще более впечатляющие цифры, например до трех миллионов баррелей в день".

Возможно, американцам будет легче от иллюзии того, что это сокращение было сделано "рынком", а не соглашением ОПЕК+, но последствия от этого не изменятся. Однако, по большому счету, дальнейшая эволюция цен на нефть в руках тех, кто борется сейчас с эпидемией: чем быстрее она закончится, тем быстрее цены восстановятся, хотя определенную роль может сыграть еще и упрямство руководства Мексики. Но то, что представители большого нефтяного альянса в формате ОПЕК+ могли сделать, уже сделано, и полученный результат уже можно считать большим достижением мировой нефтяной дипломатии.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova