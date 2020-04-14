Атака COVID-19: Европу готовят к бесповоротным переменам

Президент Франции продлил до 11 мая общенациональный режим самоизоляции и карантина - дополнительные четыре недели к уже оставшимся за спиной четырем.

Данное решение Елисейского дворца не стало неожиданным. Вопрос был только в том, о каких сроках - одном или полутора месяцах - пойдет речь и не ждать ли каких-нибудь новых ограничений или, наоборот, послаблений.

Свежие заявления Эммануэля Макрона и других европейских официальных лиц не оставляют сомнений в том, что граждан последовательно подталкивают к осознанию происходящих системных изменений и перекраиванию собственных жизней в соответствии с ними.

В прошедшую субботу президент Франции сообщил, что границы Шенгенской зоны могут быть закрыты аж до сентября. Пока запрет на необязательные поездки в ЕС действует до 15 мая, но, судя по всему, продление неизбежно. Макрону вторит и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая предупредила, чтобы граждане даже не думали строить планы путешествий по Европе на летние каникулы.

Однако еще более угнетающе прозвучало другое высказывание главы ЕС: строгий режим самоизоляции для пожилых людей может быть продлен до конца года (то есть на восемь с половиной месяцев!). Этот вопрос увязан с вакциной от COVID-19 — есть надежда, что к тому времени та уже появится.

Фон дер Ляйен несколько лукавит.

Сейчас во многих странах действительно идут активные работы по созданию вакцины. Российские специалисты планируют выйти на стадию тестирования на людях в начале лета. В Китае клинические исследования в разгаре, и их собираются завершить как раз к концу года. А британцы, еще не начавшие тесты на людях, обещают результат уже к сентябрю, но их оптимизм выглядит откровенно сомнительным.

Протоколы создания подобных препаратов крайне строги и требуют многомесячных тестирований сначала на животных, а затем на людях. По мнению экспертов, реалистичный срок - год. Так что британские ученые либо сильно приукрашивают свои перспективы, либо собираются нарушить правила, призванные гарантировать безопасность фармацевтической продукции для людей.

Как бы то ни было, при желании у европейских властей будет повод продлить режим самоизоляции для граждан старшего возраста, поскольку даже после создания вакцины ей потребуется пройти массу бюрократических согласований в Европе. По словам же Макрона, разница в распространении инфекции по миру создает риск новых вспышек, а раз так, какие-то ограничительные меры можно удерживать и год, и два, а другие вводить, отменять и снова вводить - по ситуации.

Трудно представить, насколько угнетающе подействует столь длительное пребывание в четырех стенах на душевное, моральное и, как следствие, физическое самочувствие пожилых граждан. Да и в панике подвешенных в воздухе миллионов людей и множества предприятий можно быть уверенным.

Однако видится, что главная цель всех этих пугающих откровений властей - не столько предварительное анонсирование неизбежных мер (есть надежда, что на деле все будет помягче), сколько постепенное донесение до общества реалий кардинально меняющегося мира, в котором Европе предстоит жить дальше после окончания эпидемии.

Все-таки большинством людей нынешние события воспринимаются как относительно краткий форс-мажор, у которого в итоге будут четко очерченные рамки и по завершении которого, скажем, через несколько недель, все начнет возвращаться на круги своя. Бизнес (особенно малый и средний), конечно, тревожится и нервничает, но рассчитывает на помощь государства и прикидывает, как восстанавливать потери, когда все это наконец закончится.

Теперь же все яснее, что ничего не закончится. Да, постепенно ограничения и запреты будут сниматься, вероятно, по лекалам Австрии, которая прямо сейчас шажок за шажком смягчает противоэпидемиологический режим. С сегодняшнего дня там открывают маленькие магазины (площадью до 400 квадратных метров) - разумеется, при строгом соблюдении мер безопасности. Но целые отрасли экономики (туризм, авиаперевозки, сфера развлечений и массовых мероприятий - перечень очень длинный) продолжат оставаться в режиме полного или частичного запрета на неопределенно долгое время. А это означает гарантированное банкротство соответствующих предприятий и огромные массы безработных, поскольку никакая господдержка не обеспечит выживание бизнеса при многомесячном бездействии и отсутствии внятных перспектив.

Британские СМИ сообщили, что игроки футбольного клуба "Арсенал" отвергли предложения руководства по возможному сокращению зарплат из-за пандемии. В их поступке можно углядеть недальновидный эгоизм людей, отказавшихся пойти навстречу и помочь преодолеть трудный период работодателю, платящему им огромные деньги. А можно, наоборот, увидеть верное понимание ситуации.

Большой спорт с его массовыми мероприятиями и высокими заработками спортсменов, которые нередко раздуты до неприличия, грозит стать одной из заметных жертв идущих перемен. Так что футболистам нет особого смысла напрягаться и ужимать себя в ситуации, когда индустрия стоит на грани краха, зато кажется правильным взять свое по максимуму, а там уж как кривая вывезет.

Проблема только в том, что подобная логика, применяемая обществом в тяжелых кризисах, гарантирует развитие событий для него по самому худшему и нелегкому сценарию. Хочется верить, что если не отдельные британские футболисты, то большинство европейцев об этом помнят.

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