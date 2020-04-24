Интеграция невозможна без общих знаменателей: диалог премьеров стран ЕАЭС

Страхи убивают рациональность
Речь шла не о простом обсуждении, а о согласовании рамочного документа – стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года. Проект состоит из общих (концептуальных) положений и перечня мер и механизмов (330 позиций), сгруппированных в 11 системных блоков по направлениям деятельности интеграционного объединения.
Сами премьер-министры, конечно, излучали оптимизм. Так, глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин уверен: "Наше объединение уже созрело для выхода на более высокий уровень интеграции". И, на первый взгляд, он прав. Экономики стран региона глубоко взаимосвязаны – хотя бы потому, что завязаны на Россию.
Однако, к сожалению, эта очевидная, в общем-то, логика еще недавно разбивалась о ряд фобий и предрассудков. О главном из которых недавно говорил российский президент Владимир Путин – страх перед возрождением Советского Союза и советской империи.
Отсюда, например, и определенное непонимание интеграции некоторыми соседями. Так, например, на официальном уровне Минск выступает за максимально глубокую интеграцию и даже критикует коллег за то, что те тормозят процесс. "Многие действительно амбициозные предложения сторон были усилиями отдельных экспертов исключены, даже не дойдя до обсуждения на высоком уровне", - жаловался на содержание обсуждаемого 23 апреля документа премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
При этом есть формула "интеграции без передачи суверенитета", которую озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Спасибо, кризис
Возможно, это непонимание и разность в подходах существовали бы и дальше – но тут грянул коронавирусный кризис. Который создал не только проблемы, но и новые возможности.
Прежде всего, он наглядно продемонстрировал недостаточную глубину интеграции (не только юридическо-экономической, но и психологической – насколько участники интеграционного объединения считают друг друга "своими").
Напомним, что страны-члены ЕАЭС не отреагировали на кризис по-настоящему совместной борьбой или единой программой действий. Произошло закрытие границ.
Это урок, который страны-участницы ЕАЭС должны скрупулезно выучить и не допустить его повторения. Осознать, что без настоящей интеграции, без понимания ее необходимости и желания ею заниматься мы в ходе неизбежных дальнейших кризисов точно так же будем терять нервы, деньги и время. А также – при определенных обстоятельствах – и те успехи в интеграционных процессах, которые уже достигли (вспомним разговоры из серии "зачем такой союз, когда мы друг от друга закрыли границы из-за коронавируса").
Так и сейчас – после заседания глав правительств остались нерешенные вопросы. Премьеры договорились о либерализации автомобильных перевозок, механизмах целевого содействия экономическому развитию, сотрудничестве в области здравоохранения – однако не смогли найти общий знаменатель по теме газа. В частности, принять решение по определению тарифов на транспортировку газа в рамках единого газового рынка ЕАЭС. Но никакого скандала нет, вопрос просто передан на решение главам государств, которые соберутся на саммит 19 мая. Если к тому времени у нас сложится обозначенная Владимиром Путиным система, если лидеры стран осознают ее безальтернативность – то договорятся и о газе, и утвердят все итоговые Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
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