Интеграция невозможна без общих знаменателей: диалог премьеров стран ЕАЭС

В четверг, 23 апреля, в единственно возможном ныне режиме видеоконференции прошло внеочередное заседание Евразийского межправительственного. Премьеры стран ЕАЭС решали, как нам дальше вместе жить.

Страхи убивают рациональность

Речь шла не о простом обсуждении, а о согласовании рамочного документа – стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года. Проект состоит из общих (концептуальных) положений и перечня мер и механизмов (330 позиций), сгруппированных в 11 системных блоков по направлениям деятельности интеграционного объединения.

Сами премьер-министры, конечно, излучали оптимизм. Так, глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин уверен: "Наше объединение уже созрело для выхода на более высокий уровень интеграции". И, на первый взгляд, он прав. Экономики стран региона глубоко взаимосвязаны – хотя бы потому, что завязаны на Россию.

Альтернативные привязки на сегодняшний день либо невозможны (разговоры об ориентации на европейский рынок вызывают скептические улыбки у экспертов, знающих, насколько он закрыт для внешних поставщиков), либо рискованны (для примера можно посмотреть на экономическую активность КНР в странах Средней Азии и отношение местного населения к этой деятельности). Поэтому у абсолютного большинства стран постсоветского пространства лишь два варианта действий: либо интегрироваться ради совместного экономического развития, либо занять позицию "хата-с-краю" и проигрывать конкурентную борьбу соседям.

Однако, к сожалению, эта очевидная, в общем-то, логика еще недавно разбивалась о ряд фобий и предрассудков. О главном из которых недавно говорил российский президент Владимир Путин – страх перед возрождением Советского Союза и советской империи.

Отсюда, например, и определенное непонимание интеграции некоторыми соседями. Так, например, на официальном уровне Минск выступает за максимально глубокую интеграцию и даже критикует коллег за то, что те тормозят процесс. "Многие действительно амбициозные предложения сторон были усилиями отдельных экспертов исключены, даже не дойдя до обсуждения на высоком уровне", - жаловался на содержание обсуждаемого 23 апреля документа премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

При этом есть формула "интеграции без передачи суверенитета", которую озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Спасибо, кризис

Отмечу, что все-таки на определенной стадии интеграционные процессы невозможны без делегирования части суверенитета для принятия коллективных решений на наднациональном уровне.

Возможно, это непонимание и разность в подходах существовали бы и дальше – но тут грянул коронавирусный кризис. Который создал не только проблемы, но и новые возможности.

Прежде всего, он наглядно продемонстрировал недостаточную глубину интеграции (не только юридическо-экономической, но и психологической – насколько участники интеграционного объединения считают друг друга "своими").

Напомним, что страны-члены ЕАЭС не отреагировали на кризис по-настоящему совместной борьбой или единой программой действий. Произошло закрытие границ.

Это урок, который страны-участницы ЕАЭС должны скрупулезно выучить и не допустить его повторения. Осознать, что без настоящей интеграции, без понимания ее необходимости и желания ею заниматься мы в ходе неизбежных дальнейших кризисов точно так же будем терять нервы, деньги и время. А также – при определенных обстоятельствах – и те успехи в интеграционных процессах, которые уже достигли (вспомним разговоры из серии "зачем такой союз, когда мы друг от друга закрыли границы из-за коронавируса").

Речь не идет о том, что сейчас мы должны усиленно интегрироваться и ломать через колено национальные интересы отдельных стран-участниц. Как опять же верно сказал Владимир Путин, достигнутые решения - это компромиссы, а значит, кто-то кому-то в чем-то уступает, и идеальной ситуации, на первый взгляд, нет. Но на самом деле, она как раз есть – и это сама сложившаяся система отношений, позволяющая достигать эти компромиссы. Именно эту систему мы и должны усиленно выстраивать – вырабатывать общие подходы к интеграции, договариваться о принципах делегирования суверенитета и принятия решений. Тогда и поиск компромиссов становится делом времени, а не принципиальным стоппером интеграции.

Так и сейчас – после заседания глав правительств остались нерешенные вопросы. Премьеры договорились о либерализации автомобильных перевозок, механизмах целевого содействия экономическому развитию, сотрудничестве в области здравоохранения – однако не смогли найти общий знаменатель по теме газа. В частности, принять решение по определению тарифов на транспортировку газа в рамках единого газового рынка ЕАЭС. Но никакого скандала нет, вопрос просто передан на решение главам государств, которые соберутся на саммит 19 мая. Если к тому времени у нас сложится обозначенная Владимиром Путиным система, если лидеры стран осознают ее безальтернативность – то договорятся и о газе, и утвердят все итоговые Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

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