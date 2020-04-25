Вернется сторицей: в чем экспортный потенциал российского БТР "Бумеранг"

Уникальные технологии и боевые возможности бронетранспортеров «Бумеранг» приумножат обороноспособность России и ее союзников, утвердят превосходство российского оружия в современных военных конфликтах и на международном рынке

Компания "Рособоронэкспорт" сообщила 23 апреля о начале продвижения новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки. По мнению генерального директора предприятия Александра Михеева, вероятный объем экспорта в обозримой перспективе – 1 миллиард долларов. Для такой оценки имеются надежные технологические и маркетинговые основания (высокое качество и умеренная стоимость). Интерес к машине проявляют страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.

"Бумеранг" разработан по заданию Минобороны РФ, поэтому является образцом боевых и эксплуатационных возможностей, соответствует современным и перспективным условиям боевых действий. Учтены и важные требования – дистанционное управление, роботизация систем. Машина стала воплощением многих революционных инженерных решений.

Инструменты и технологии боевого превосходства "Бумеранга": гибкая конфигурация мощного вооружения, цифровая система управления огнем со стабилизатором вооружения, многоканальный оптико-электронный прицельный комплекс с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем. Машина имеет многоуровневую защиту от стрелкового оружия, минно-взрывных устройств и осколков артиллерийских снарядов: современную многослойную броню, системы динамической и активной защиты, постановки дымовой завесы. При подрыве на мине экипаж (три человека) и десант (до 8 бойцов) останутся в строю. Высокую выживаемость "Бумеранга" на поле боя обеспечивают также блокираторы радиоуправляемых взрывных устройств, особая форма корпуса, деформирующее окрашивание, системы защиты от оружия массового поражения.

Как отреагирует Россия на учения НАТО в Черном море>>>

Модульная платформа "Бумеранг" позволяет создавать линейку мощных бронетранспортеров с различными вооружением, оснащением и специализацией в условиях мирного и военного времени, стихийных бедствий и катастроф, в борьбе с террористическими группировками, и на линии фронта.

Боевые возможности БТР "Бумеранг"

"Бумеранг" впервые представили широкой общественности на параде Победы в Москве 2015 года. По боевым возможностям и спектру решаемых задач машина превосходит многие зарубежные аналоги. В недалеком будущем, вместе с танком "Армата" и БМП Т-15 (на гусеничной платформе) "Бумеранг" станет основой мощи Сухопутных войск России.

В зависимости от функционального назначения на универсальную платформу монтируются боевые модули – обитаемые или дистанционно управляемые системы вооружения. "Бумеранги" оснащаются 30-мм (или 57-мм) автоматической пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом, 30-мм автоматическим гранатометом и 12,7-мм пулеметом "Корд", двумя пусковыми установками ПТРК (четыре ракеты противотанкового комплекса "Корнет" с дальностью поражения до 10 км). Запас прочности, мощности и конструкция шасси допускают установку более мощных пушек, зенитных ракетных комплексов.

Всепогодные системы вооружения позволяют экипажу днем и ночью, с места, сходу, и на плаву эффективно поражать живую силу и огневые точки противника, бронированные и небронированные цели. Включая низкоскоростные воздушные ("Бумеранг" способен вести бой даже с ударными вертолетами). Цифровые приборы управления, навигации и разведки обеспечивают интеграцию машины в единую систему управления тактического уровня.

Борьба с "русскими танками" в Молдове вышла на новый уровень неадекватности>>>

Одна из главных задач бронетранспортера на линии огня – всеми средствами сохранить жизнь и здоровье военнослужащих. Поэтому боекомплект и вооружение изолированы от экипажа и десанта. Активная защита, встроенная в верхнюю полусферу, прикрывает машину от высокоточных противотанковых ракет и снарядов. Защищают также высокая маневренность, скорость, и сама модульно-компоновочная схема: отделение управления впереди слева, моторно-трансмиссионное отделение впереди справа, боевое отделение в середине, а отделение десанта в кормовой части.

Экономичный 750-сильный дизельный двигатель обеспечивает 20-тонной машине скорость около 100 км/час по шоссе и до 50 км/час по бездорожью, высокую маневренность (полный привод на все 8 колес независимой подвески), запас хода 800 км. Для сравнения, БТР-82А развивает по шоссе и бездорожью 80 и 40 км/час соответственно.

Амфибийные свойства боевой машины обеспечивают преодоление водных преград при волнении до трех баллов, со скоростью на воде около 10 км/час и 12-часовым запасом хода. Колесная база сверхнадежного бронетранспортера имеет значительный межремонтный ресурс и обещает умеренные эксплуатационные расходы (гусеничная техника дороже в эксплуатации). Разумеется, столь универсальная и мощная платформа будет успешно использоваться разнопланово (в качестве разведывательной машины, носителя систем радиоэлектронной борьбы, машины медицинской службы и других).

Конкуренты отстают

Современный международный рынок вооружений наводнен бронетранспортерами: американскими Stryker, канадскими LAV, швейцарскими Piranha, французскими VBCI, немецко-голландскими Boxer, австрийскими Pandur, турецкими Pars. Там ежегодно "крутятся" миллиарды долларов. Россия и ранее занимала первое место в рейтинге поставщиков новых боевых бронемашин. К примеру, в период 2010-2017 годов продано 1206 машин на сумму 1,483 млрд долларов, основу экспорта составили БМП-3 и БТР-80А. "Бумеранг" только укрепит позиции российской оборонки.

К примеру, аналоги американского семейства Stryker уступают по вооружению и мощности двигателя (всего 350 л.с.). Боевая бронированная машина Stryker разработана совместными усилиями американской компании General Dynamics Land Sistems и канадской General Motors Defence на базе канадского бронетранспортера LAV III Kodiak. В свою очередь "канадец" явился репликой швейцарской КБМ Piranha III. Боевые машины Stryker предназначались для оснащения механизированных бригад, созданных в армии США в начале 2000-х годов (заняли промежуточную позицию между бригадами с танками M1 "Абрамс" и БМП М2 "Брэдли", и легкими пехотными бригадами).

"Страйкеры" до 2015 года были вооружены только 12,7-мм пулеметами, и лишь недавно (в Европе) стали комплектоваться 30-мм пушкой.

За основу "Страйкера" американцы взяли канадский броневик LAV-III. В итоге получили тяжелую машину с низкой маневренностью и проходимостью, которая еще может конкурировать с российским БТР-80, но при встрече на поле боя с БТР-82А у американца (M1126 Stryker) уже нет шансов на успех. На дальности два километра 30-мм пушка российской бронемашины гарантированно превратит противника в решето.

Как пилят деньги военного бюджета США>>>

Управляемое вооружение "Бумеранга" представляет собой совершенно иной технологический уровень. Ранее мы подробно рассмотрели варианты. И все же, еще один пример: ПТУР "Корнет" с полуавтоматической системой управления способен самостоятельно следить за целью, и уничтожить ее. При этом оптические локаторы обнаружат даже замаскированные цели.

Для объективности рассмотрим западноевропейский образец. Вполне современный и достаточно популярный в мире скандинавский броневик Patria AMV (armored modular vehicle) серийно выпускается с 2004 года (около двух тысяч машин семейства состоят на вооружении восьми стран). Основные модификации Patria: бронетранспортеры, колесные БМП, медицинские и ремонтно-эвакуационные машины, самоходные противотанковые комплексы и минометы. При ближайшем рассмотрении скандинавская машина столь же заметно проигрывает "Бумерангу" по мощи двигателя (540 л.с.), защищенности и вооружению. Варианты для Patria выглядят более чем скромно: 30-мм пушка Мк-44 Bushmaster II с 7,62-мм пулеметом UKM, возможна установка противотанкового ружья (Patria AMV БМП) или пулемета Browning / 12,7 мм (Patria AMV БТР). Подчеркну, это не все сразу, а на выбор.

В России показали подлодку из будущего - видео>>>

Даже радиус разворота более мощного во всех отношениях "Бумеранга" в два раза меньше, чем у Patria и других модульных европейских аналогов. Потому что российские конструкторы применили комбинированный способ поворота управляемых колес. Технологическое превосходство настолько очевидно, что ранее упомянутый "Рособоронэкспортом" миллиард долларов (на мировом рынке) кажется программой первого этапа, машина обречена на больший успех. Российские оружейники до недавнего времени считались законодателями мод лишь в области гусеничной боевой бронетехники. Сегодня на наших глазах колесный бронетранспортер "Бумеранг" уверенно вырывается вперед.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova