Российские медики и специалисты РХБЗ возвращаются из Италии: что сделано, и что предстоит

"Итальянский опыт" специалистов РХБЗ и военных медиков борьбы с коронавирусной инфекцией по возвращении в Россию наверняка будет востребован.

На подмосковный аэродром Чкаловский прибыли уже девятый и десятый военно-транспортные самолеты Ил-76 со специалистами и техникой из состава "медицинского спецназа" России, которые помогали в борьбе с COVID-19 на территории Итальянской Республики. Поставленные задачи выполнены.

Ранее для непосредственной помощи итальянскому народу Россия направила в эту европейскую страну восемь мобильных бригад (около 100 ведущих военных специалистов-вирусологов и медиков), диагностическую аппаратуру, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, одну из 15 лабораторий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), прочее медицинское оборудование.

Самолеты Минобороны России оперативно перебросили на авиабазу Pratica di Mare, расположенную в 30 километрах от Рима, командированных военнослужащих и все необходимое для работы.

Российские специалисты начали прибывать в Италию в ночь на 23 марта, и в период до 7 мая провели целый ряд сложных и ответственных операций: полностью продезинфицировали несколько пансионатов для пожилых людей и другие сложные в эпидемиологическом плане объекты в 100 населенных пунктах области Ломбардия и провинции Брешиа. Всего за время командировки обработано 120 зданий и сооружений, 1 млн 200 тыс. квадратных метров внутренних помещений, более 500 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием.

Кроме того, с началом работы полевого госпиталя в городе Бергамо (с 6 апреля) российские военные медики приняли на лечение 115 заболевших коронавирусной инфекцией, и за короткий срок 76 пациентов выздоровели. В госпитале восемь врачебно-сестринских бригад, более 32 медицинских специалистов Минобороны России круглосуточно, в три смены осуществляли прием и лечение больных в отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени тяжести. По возвращении в Россию отряд "медицинского спецназа" пройдет санитарно-эпидемиологические мероприятия. А дальше – снова в бой, ведь пандемия пока не побеждена.

Семинедельная битва

Это был показательный, содержательный и очень полезный для Италии и всей Европы опыт международного взаимодействия в борьбе с коронавирусной пандемией. Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте 21 марта подтвердил готовность помочь в борьбе с коронавирусом.

Сразу после этого, Россия без вреда для собственной безопасности, и буквально за двое суток перебросила в Италию пятнадцатью бортами Ил-76 немногочисленный, высокопрофессиональный, чрезвычайно эффективный медицинский коллектив, оснащенный самой современной техникой.

Чего стоит один только модульный комплекс "Сыч" для анализа патогенных биологических материалов в чрезвычайных ситуациях биологического характера. Неслучайно спасительный десант из России встречали лично министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и начальник Генштаба итальянских вооруженных сил Энцо Вичерелли. При этом взволнованный Ди Майо заявил передовой группе российских специалистов, что Министерство обороны Италии находится в их полном распоряжении.

Так, еще до начала высокотехнологичного уничтожения коронавирусной инфекции и лечения самых тяжелых больных, Москва подарила надежду на спасение, а российские военнослужащие произвели переворот в умах многих европейцев. Наглядный пример лучше всего отвечает на вопрос "Хотят ли русские войны?", свидетельствует о реальных принципах, возможностях, средствах и целях России (разумеется, это не стремление внести раскол в НАТО и Евросоюз, как писали отдельные СМИ на Западе).

Напомню, от коронавирусной инфекции в Италии погибли свыше 31 тысячи человек (летальность 14%), город Бергамо к середине марта превратился в "коронавирусный ад", с работой не справлялся местный крематорий. В республике было инфицировано более 4800 работников здравоохранения – вдвое больше, чем в Китае. В этих условиях колонна Минобороны России совершила 600-километровый марш из-под Рима в Бергамо, и специалисты сразу приступили к работе. Сложно переоценить эту помощь.

На 14 мая в Италии от COVID-19 излечены 115 288 человек, в активной фазе болезни остаются 74 194 человек (много, но могло быть в несколько раз больше). Есть в этой обнадеживающей картине гаснущей эпидемии достойный вклад Минобороны РФ. Закономерным итогом самоотверженной семинедельной борьбы российских специалистов с COVID-19 стали признательность итальянского народа, искренняя благодарность и важное заявление о готовности к ответным действиям министра обороны Италии Лоренцо Гуэрини (7 мая в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу). Возможно, военно-медицинское сотрудничество двух стран будет иметь конструктивное продолжение и вне пандемии.

Обстановка в России

Да, в Италии состоялась "разведка боем". Российские войска РХБЗ отправили на Апеннинский полуостров лишь одну из своих 15-ти лабораторий, 20 спецмашин для обработки из 2065 единиц, и менее ста военнослужащих из общего количества 20 тысяч. Теперь военные медики и специалисты РХБЗ лучше знают, как бороться с невидимым противником, как организовать профилактические мероприятия и лечение больных. В России сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Сегодня впервые со 2 мая выявлено за сутки менее 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19. И все же общая статистика заболеваемости (более 252 тысяч человек) ставит РФ на третье место в мире – после США и Испании. Впереди много работы.

Кроме военно-медицинских структур, в каждом военном округе на территории РФ имеется отдельная бригада РХБЗ, в составе общевойсковой армии – штатный полк РХБЗ. На этой основе с апреля формируются мобильные отряды, которые при необходимости оперативно проведут спецобработку промышленных предприятий, медучреждений и других жизненно важных объектов. Сохраняя мобилизационные механизмы страны, специалисты РХБЗ также обеспечивают безопасность весенней призывной кампании. Профилактические меры – в каждом регионе, и на всех этапах призыва.

Кроме того, специалисты Минобороны РФ обещали к 15 мая сдать в эксплуатацию еще восемь многофункциональных медицинских центров, таким образом, ведомство выполнит государственную задачу по строительству 16 многопрофильных медицинских центров в 15 регионах страны. Возможно, в таком количестве они не понадобятся, останутся в резерве, но и этот опыт оперативной работы в борьбе с пандемией очень важен. Кто знает, какие новые вирусы ожидают нас впереди.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova