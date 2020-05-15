Севмаш готовит к сдаче "Бореи-А" и "Ясени-М": насколько изменится ВМФ России

В составе российского ВМФ уже три стратегических "Борея": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Головным в серии стал ракетоносец "Юрий Долгорукий" (вошел в состав Северного флота в 2013 году).

На предприятии Севмаш сформированы сдаточные команды для кораблей, которые в этом году пройдут испытания в море. Это означает, что невзирая на экономические трудности и пандемию коронавируса, успешно строятся две группировки атомных подводных лодок в интересах Военно-морского флота России.

Субмарины проектов "Ясень-М" и "Борей-А" находятся в разной степени готовности: "Князь Владимир" готовится к передаче ВМФ, "Казань" проходит испытания, "Белгород" и "Новосибирск" в прошлом году выведены из эллинга. Россия стремительно создает новый подводный флот, способный защищать интересы страны в любой точке Мирового океана, и не допускать одностороннего военного доминирования Североатлантического альянса. Российский ВМФ будет иметь в своем составе до 80 субмарин, получив около 10 новых подводных лодок. В том числе два стратегических крейсера проекта "Борей-А", две многоцелевых субмарины "Ясень-М" и одну "Варшавянку". Замечу, подводные лодки – это самое сложное и совершенное оружие человечества.

Обновление стратегических подводных сил РФ – основа ядерного сдерживания и обеспечения национальной безопасности. Растущий оборонный потенциал России демонстрирует ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) "Князь Владимир", который 12 мая вышел из Северодвинска в Белое море для государственных ходовых испытаний.

После нескольких суток комплексной проверки в надводном и подводном положении всех узлов, систем и возможностей будет определена дата включения корабля в состав Северного флота. Основную часть испытаний, включая ракетные стрельбы, головной корабль проекта "Борей-А" РПКСН "Князь Владимир" прошел в конце 2019 года.

Четвертое поколение

В составе российского ВМФ уже три стратегических "Борея": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Головным в серии стал ракетоносец "Юрий Долгорукий" (вошел в состав Северного флота в 2013 году). Первые три корабля имеют в шахтах по 16 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Булава", последующие могут получить больше (отличительные характеристики не разглашаются). Напомню, что Минобороны РФ запланировало поставить ВМФ дополнительно два ракетоносца 955А "Борей-А", таким образом, серия увеличена с 8 до 10 кораблей.

Десять стратегических подводных крейсеров четвертого поколения (три "Борея" и семь "Бореев-А") станут морской основой российской ядерной триады на ближайшие десятилетия, будут нести в совокупности не менее 160 ракет "Булава", это 1600 разделяющихся боеголовок по 100-150 килотонн. Максимальный радиус действия ракеты – 8000 километров. "Булава" имеет современную систему преодоления противоракетной обороны противника, высокую скорость и маневренность, мощный твердотопливный двигатель, небольшие размеры и прочие достоинства совершенного оружия сдерживания морского базирования.

Не менее важны для баланса сил и защиты интересов страны в Мировом океане многоцелевые "охотники" за подводными ракетоносцами потенциального противника (их задача – сопровождение в зоне боевого патрулирования субмарин США и других ядерных стран НАТО). Первую серийную многоцелевую подводную лодку "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М" спустили на воду в конце 2019 года. Вскоре "Новосибирск" войдет в состав ВМФ. В этой серии Российский флот получит 7 кораблей.

Субмарины проекта "Ясень-М" вооружены минами, 533-мм торпедами, крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковыми "Цирконами". На борту имеются совершенные комплексы радиоэлектронного вооружения. Малозаметные многоцелевые подводные лодки этого типа водоизмещением 13 800 тонн способны погружаться на глубину до 520 метров. Автономность – 100 суток, подводная скорость – 31 узел. Экипаж – 64 человека. О выдающихся характеристиках проекта "Ясень" свидетельствуют факты: российскую субмарину "Северодвинск" в Атлантическом океане американские военные моряки не могли обнаружить в течение нескольких недель. Такова специфика службы.

В назначенный час подводная лодка выходит в море, и в точке погружения не оставляет следов. Экипаж не имеет права на ошибку, и несет напряженные вахты на большой глубине, не видя солнечного света, не замечая перемен погоды. Воздух для дыхания дает система регенерации. После выполнения поставленной задачи субмарина всплывает в той же точке, порой через месяцы. Это неизбежная плата за преимущества стратегических и многоцелевых подводных лодок: скрытность, независимость от погоды, способность вести боевые действия в любых районах Мирового океана, включая ракетные удары из-под арктических льдов.

Сегодня Россия закладывает основы атомного подводного флота пятого поколения. Для этого обновляется спектр вооружений, внедряются передовые средства целеуказания, связи и управления, а также автоматизированные средства разведки.

Проектирование атомных подводных лодок пятого поколения ведется в строгом соответствии с главными требованиями ВМФ – значительное повышение скрытности и совершенствование систем вооружения. Несмотря на усиление враждебной риторики, и попытки Запада сформировать образ отсталой, депрессивной "России-бензоколонки", многие технологические вершины РФ недоступны другим странам.

Раздражение Запада

Американские специалисты вынужденно признают, что Россия "строит обладающие исключительными возможностями ядерные подводные лодки проекта 955А "Борей" с межконтинентальными баллистическими ракетами на борту". Издание The Drive выражает беспокойство заявленными характеристиками РПКСН "Князь Владимир", конструкторскими решениями, которые значительно снижают шумность, и повышают эффективность подводной лодки.

По данным СМИ, стоимость строительства крейсера проекта "Борей" составляет до 400 миллионов долларов. Для сравнения, многоцелевая американская субмарина Virginia обходится Пентагону в 2,5 миллиарда долларов. К тому же «Вирджинии» четвертого поколения оказались столь шумными и несовершенными, что вряд ли способны успешно выполнять задачи по предназначению в боевой обстановке (утрата скрытности гибельна для подводников).

Появление в российском ВМФ нового стратегического ракетоносца "Князь Владимир" воспринимается как вызов, на который у американцев и их союзников пока нет ответа. Возникает необходимость финансирования разработки новых гидроакустических систем (подобных SOund SUrveillance System) в Мировом океане (это очень дорого, и без гарантии 100-процентного обнаружения противника). Впрочем, для выполнения боевой задачи "Борею" не нужно преодолевать далеко в океане противолодочные рубежи – МБР "Булава" могут стартовать и от родного пирса.

Относительно проекта "Ясень" в США также хорошо информированы, и не питают иллюзий. Авторитетное издание The National Interest сообщает, что атомная субмарина "Северодвинск" вооружена 32 крылатыми ракетами 3М-14К "Калибр" в ядерном или обычном варианте, радиусом действия свыше 2500 километров. Подлодки класса "Ясень" обладают большой скоростью, они исключительно тихие, имеют очень чувствительные датчики, поэтому "представляют собой угрозу для основной территории Соединенных Штатов". Далее американское издание отмечает, что "Северодвинск" и "Казань" способны приблизиться к восточному берегу Америки на расстояние до 1000 километров и поразить "цели, расположенные в районе Великих озер, Чикаго или Сент-Луиса". Почему российские многоцелевые субмарины должны поражать сухопутные цели в США, не объясняется.

И все же "охотники" проекта "Ясень" нацелены преимущественно на уничтожение авианосных ударных групп противника и стратегических подводных ракетоносцев типа "Огайо" (несет 24 баллистических ракеты UGM-133 "Трайдент" II D5, в каждой из которых до 12 ядерных боеголовок W88 по 475 килотонн).

Современные российские подводные крейсера стратегического назначения и многоцелевые субмарины созданы для неотвратимого уничтожения противника, и защищают страну самим фактом присутствия в Мировом океане. Россия продолжает укреплять Военно-морской флот, способный надежно защищать национальные интересы в любой точке планеты. Очевидно, растущий оборонный потенциал России огорчает "партнеров" из Североатлантического альянса, но просчитывать возможные издержки они умеют, и это гарантирует относительную стабильность нашего многополярного мира.

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