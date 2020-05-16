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Центральный парк в Кишиневе

Эколог: как пандемия COVID-19 влияет на воздух в Кишиневе

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Аналитика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/analytics/20200516/30260204/vliyanie-pandemii-covid-19-na-vozdukh-v-kishineve-vyvody-eksperta.html

Когда люди самоизолировались в домах из-за COVID-19, планета вздохнула с облегчением. Экологи во всем мире заговорили о благотворном влиянии карантина на окружающую среду.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Многие жители Кишинева даже после первой недели режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса ощутили, что воздух в городе стал чище, дышать стало намного легче. И это несмотря на то, что конец марта был таким же засушливым, как и предыдущие месяцы, а значит, из-за сухой почвы пыли в воздухе больше. 

"Действительно, воздух в Кишиневе стал чище из-за меньшего количества машин в городе, ведь именно автомобили - один из главных источников загрязнения окружающей среды", - заявил в интервью Sputnik Молдова эколог Анатолий Прохницкий.

Эксперт считает, что на качество воздуха благотворно повлияла и приостановка работы многих предприятий.

Прохницкий отмечает, что если горожане хотят, чтобы воздух в Кишиневе оставался чистым и в будущем после снятия чрезвычайного положения и карантинного режима, для этого необходимо мобилизовать профильные учреждения.

По мнению эколога, новое массовое загрязнение воздуха может вызвать новую волну инфекций, так как врачи утверждают, что вирус COVID-19 в первую очередь поражает дыхательные пути и легкие.

Илья Тромбицкий
© Sputnik / Osmatesco
Тромбицкий: во время чрезвычайного положения природе становится легче

Эксперт резюмировал, почему молдавские власти должны учитывать эту опасность и в каких аспектах в городе можно добиться улучшения ситуации. По словам эколога, Кишинев не располагает комплексной системой мониторинга качества воздуха в полном объеме, хотя это абсолютно необходимость в нынешнем положении.

Кроме того, автомобили многих граждан столицы не оснащены системами очистки выхлопных газов, установленных производителем. Владельцы машин демонтируют эти системы, оправдывая свое решение высокой стоимостью их обслуживания, а наличие систем, по мнению эколога, никто не проверяет. По мнению Прохницкого, исключение бывает раз в год, когда автомобили проходят технический осмотр.

Следующие два аспекта, упомянутые экологом, относятся к сфере полномочий примэрии (мэрии) Кишинева.

"У примэрии муниципия нет хорошо оборудованной службы, чтобы постоянно убирать и мыть все улицы. Она делает это периодически двумя-тремя машинами", - констатировал Прохницкий.

В результате пыль на улицах накапливается в больших количествах, а интенсивный дорожный трафик в городе и ветер поднимают ее в воздух.

"У нас очень много земельных участков, где должны были бы быть газоны. По факту же у нас голая земля, которая летом становится большим источником загрязнения воздуха пылью", - пояснил эксперт.

Вместе с тем, по данным Агентства по охране окружающей среды, в столице Молдовы самый загрязненный воздух в стране, а город Бельцы - на втором месте.

Автомобильная пробка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Уровень загрязнения воздуха в Кишиневе снизится из-за дождей и ветра

Согласно информации этого же учреждения, автотранспортные средства создают лишь 88% от общего объема выбросов, загрязняющих воздух. Выхлопные газы автомобильного транспорта состоят из большого количества углеводородов, оксидов углерода, оксидов азота и серы.

В столице сохраняется стабильно превышающая нормы концентрация вредных веществ в атмосфере. Так, 13 и 14 мая уровень диоксида азота и моноксида азота был превышен в 1,6 раза, фенола - в 1,4 раза, формальдегида - в 1,5 раза.

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