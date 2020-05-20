А что там с обещаниями: эксперты подвели итоги года президентства Зеленского

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что Зеленский "все это время учился быть президентом, но так до конца и не понимает, как управлять штурвалом этого корабля".

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Год назад состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Не имея какого-либо политического опыта, он победил своего предшественника на этом посту Петра Порошенко во втором туре с разгромным результатом, получив 73% голосов избирателей, напоминает РИА Новости.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому за это время удалось выполнить некоторые свои предвыборные обещания, в частности, отменить депутатскую неприкосновенность. Вместе с тем обещанный мир в Донбасс он пока так и не принес. Не удалось ему также добиться серьезного прогресса в реформировании страны и преодолении "эпохи бедности", несмотря на беспрецедентную концентрацию власти в его руках. Также его часто критикуют за использование методов, таких как "кумовство" при назначении людей на должности, с которыми он обещал бороться. Сказывается на эффективности его работы и кадровый голод: часто на ключевые должности нет кандидатов или их приходится искать из числа бывших чиновников.

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Несмотря на ожидания, не произошло и нормализации отношений с Россией: антироссийской риторики стало заметно меньше со стороны офиса Зеленского, однако новый президент продолжает обвинять РФ в конфликте на востоке Украины и призывает усилить санкции против Москвы.

Оценивая свой первый год на посту главы государства, Зеленский заявил, что стал менее доверчивым и более жестким, но еще не может привыкнуть к новой роли.

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что Зеленский "все это время учился быть президентом, но так до конца и не понимает, как управлять штурвалом этого корабля".

"Турборежим"

Все изменения в стране за год правления Зеленского происходили в "турборежиме" - именно так партия власти охарактеризовала желание президента и его окружения сверхбыстро менять устоявшиеся правила и чиновников, а также принимать решения в Верховной раде. Первым решением Зеленского в день инаугурации стал роспуск парламента и объявление досрочных выборов, которые прошли летом прошлого года. В итоге пропрезидентская партия получила 246 мандатов (при необходимых 226) и самостоятельно сформировала коалицию.

С легкой руки оппозиции в украинском политикуме появился термин "зеленый принтер" из-за того, что депутаты "Слуги народа" в начале работы почти круглосуточно голосовали за законы, при этом могли даже не видеть их текст. Зеленым его назвали потому, что партийная символика "слуг" выполнена в зеленых тонах.

Рада менее чем за год работы действительно уже успела принять более 180 законов. Окружению Зеленского удалось внести изменения в конституцию в части лишения депутатов неприкосновенности.

До прихода к власти нынешнего президента эта идея годами тормозилась Радой. В то же время нововведения предусматривают, что возбудить дело в отношении депутата теперь может только генпрокурор, которого назначает парламент по представлению президента. По инициативе Зеленского в Раде были приняты закон об импичменте, новый избирательный кодекс, предусматривающий открытые региональные списки.

Кадровый голод и "кумовство"

лючевой проблемой управления Зеленского оказалась кадровая политика: к власти пришел человек, у которого не было команды для управления страной. Провалом также обернулась предвыборная идея привести в политику как можно больше новых лиц.

"Зеленский и избиратели думали, что достаточно привести новых людей и все быстро можно разблокировать. Оказалось, что нет. Сложные проблемы нельзя решить быстро и просто", - считает украинский политолог Владимир Фесенко.

Новые лица среди депутатов "Слуги народа" быстро превратились в "старые". Фактически партия власти разделилась на неформальные группы влияния и уже давно работает нестабильно. Последние ключевые голосования по рынку земли и по так называемому "антиколомойскому" закону показали, что устойчивой коалиции у Зеленского в Раде больше нет.

"Поскольку команду он набирал в спешке, то единственный критерий ее дисциплинированности, ее мобилизации - он сам. Потому что идеологических или ценностных факторов нет. Не будет Зеленского - не будет и системы, которую тот создал", - считает Фесенко.

Неэффективная кадровая политика привела к проблемам и в экономике Украины. Первое правительство Зеленского во главе с премьером Алексеем Гончаруком провалило поступления доходов в госбюджет, что спровоцировало проблемы с соцвыплатами и как итог - отставку кабмина. На смену Гончаруку пришел Денис Шмыгаль.

При этом замену некоторым членам ушедшего правительства Гончарука в офисе Зеленского ищут до сих пор. В Раде Украины не исключают, что вскоре состоится отставка и этого кабмина, который не может предложить план по стабилизации экономики на фоне вспышки эпидемии коронавируса.

"В кадровой политике происходят удивительные вещи - во власть возвращаются уже не просто люди из прошлого, а люди с очень сомнительной политической биографией. Причем из всех лагерей: и из лагеря (экс-президента) Виктора Януковича, и из лагеря Петра Порошенко. Очевидно, что кадровой политики как таковой нет", - написал глава общественной организации "Центр UA" Олег Рыбачук в колонке для издания "Новое время".

По мнению директора украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, ошибки кадровой политики очевидны, поскольку Зеленскому через полгода пришлось поменять правительство, генпрокурора и руководителя офиса президента.

"Это говорит о том, что его кадровая политика является бессистемной, во власть часто попадают люди случайные, и от них приходится быстро избавляться даже за счет падения рейтинга", - сказал РИА Новости эксперт.

Одной из фишек, благодаря которой Зеленский победил на выборах, было его обещание не назначать во власть друзей и родственников, как это было во времена его предшественников.

"Не переживайте. Кумовства у нас не будет", – так ответил Зеленский в апреле 2019 года на вопрос журналистов, кого он будет назначать на государственные должности. Год спустя украинцы перестали удивляться после назначения на госдолжности очередного участника "Студии Квартал 95".

Первыми своими решениями Зеленский назначил главой Службы безопасности своего друга детства Ивана Баканова, который до этого работал руководителем ООО "Квартал 95". Многолетний товарищ и бизнес-партнер Зеленского, совладелец студии "Квартал 95" Сергей Шефир стал его советником. Главой офиса президента стал юрист "Квартала" и друг Зеленского Андрей Ермак. Число назначенных из "Квартала" во власть уже давно стало причиной шуток, почему Лысый (так называют близкого друга Зеленского Евгения Кошевого) до сих пор без должности. Украинские журналисты шутят, что когда "кварталовцы" закончатся, то можно будет брать на должности тех, кто громче всех хлопал в ладоши и хохотал на концертах коллектива.

Борьба с коррупцией и обещанные посадки

На дебатах на стадионе с Порошенко Зеленский произнес знаковую фразу: "Я - ваш приговор". Один из главных предвыборных лозунгов окружения Зеленского звучал так: "Весна придет - сажать будем". Несмотря на неоднократные заявления о нулевом уровне терпимости к коррупции и стремлении показать, что времена, когда процессами в стране управляли "свои" люди, минули вместе с президентством Порошенко, Зеленский уже получил собственный большой коррупционный скандал.

В конце марта были обнародованы видеозаписи, свидетельствующие о том, что брат главы офиса президента Ермака проводил собеседования с кандидатами на государственные должности и, возможно, брал за это деньги. Только спустя неделю в офисе Зеленского отреагировали на этот скандал, отметив, что никто из тех, кто на видео, должностей так и не получил, но "все изложенные факты должны быть тщательно проверены".

Позже Госбюро расследований возбудило дело по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже госдолжностей. Антикоррупционная прокуратура завела дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти. Впоследствии его переквалифицировали на "мошенничество".

Сам Зеленский, объясняя, почему за год не выполнил свое обещание "сажать" коррупционеров, заявил, что не может прямо влиять на правоохранительные органы. Из громких дел, которым за этот период дали ход, стали уголовные производства в отношении Порошенко. Он является фигурантом в 16 уголовных делах, которые возбуждены в том числе по статьям "госизмена", "легализация доходов, полученных преступным путем" и "злоупотребление властью".

Донбасс на паузе

Наибольшее внимание в своей работе Зеленский на протяжении года уделял прекращению военного конфликта в Донбассе. В конце прошлого года лидеры Франции, Германии, Украины и России после трехлетней паузы сели за стол переговоров в "нормандском формате". По результатам встречи на востоке Украины началось разведение сил в ряде пунктов, а также удалось провести ряд знаковых обменов "удерживаемыми" лицами с РФ и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

"Я уверен, что за мою каденцию мы закончим эту войну… Я готов работать один год, если минский процесс не будет работать, мы готовы менять тактику. Год еще не прошел", - заявлял неоднократно Зеленский.

Как Киев и Донбасс провели процедуру обмена - видео>>>

Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Закон о статусе Донбасса до сих пор не появился в стенах Рады.

Зеленский в мае также усилил состав контактной группы в Минске, в него в том числе вошел вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Переговорный процесс разморозился, и это, безусловно, плюс Зеленскому. Но, к сожалению, вторая встреча "нормандской четверки" не состоялась. И коронавирус тут не причина, причина в том, что пока не выполнены результаты первой встречи. Несмотря на позитивный старт, сегодня Зеленский подошел к определенному рубикону, когда необходимо принимать сложные решения по Донбассу, которые, очевидно, будут использованы правыми радикалами внутри страны, но без которых дальнейшая реинтеграция невозможна", - сказал Бортник в комментарии агентству.

Отношения с Москвой и Западом

Во внешней политике Зеленский сохранил евроинтеграционный вектор Киева и продолжает сотрудничество с НАТО. При этом в офисе президента нет четкой стратегии, какой именно должна быть внешняя политика Украины в условиях, когда на членство в НАТО и ЕС рассчитывать в ближайшие десятилетия не приходится.

"В команде не чувствуется стратегического планирования - а это, прежде всего, расстановка приоритетов. По сути, мы продолжаем старую добрую многовекторность", - считает эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

В свою очередь политолог Бортник выразил мнение, что не стоит говорить о возвращении к политике многовекторности, новый президент просто не продвигает евроинтеграцию так рьяно, как Порошенко.

"Мы перестали педалировать евроинтеграцию, но на это повлияла не столько позиция самого Зеленского, сколько кризис, коронавирус, в результате чего Запад немного отстранился от Украины и вернулся к своим проблемам. Никто не отказывается от курса в ЕС и НАТО, это положение остается в конституции, но никто не ускоряет эти процессы", - считает эксперт.

В отношениях с Россией украинская сторона заметно убрала агрессивную риторику. В стремлении найти точки соприкосновения с Москвой в вопросе Донбасса официальный Киев почти вывел за скобки переговоров вопрос о "деоккупации Крыма". Более того, представители украинские власти периодически забрасывали в информационное пространство идеи дать воду в Крым.

"Отношения с Россией у нас идут по грузинскому сценарию, при котором, с одной стороны, заключен важный транзитный газовый контракт, стало меньше барьеров для торговли, с другой стороны - говорить о какой-то политической нормализации не приходится. Посол РФ в Украине отсутствует, и политические отношения находится на очень низкой точке", - считает Бортник.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Падение рейтинга

Несмотря на ошибки и не всегда понятные обществу решения, Зеленский снова победил бы на выборах, если бы они проходили в ближайшее время. Согласно последним данным соцопросов, за него готовы отдать голоса более 40% потенциальных избирателей.

По итогам первого тура выборов в прошлом году он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%.

"Партия Зеленского за десять месяцев потеряла каждого четвертого своего избирателя, сам Зеленский потерял 30% избирателей. Несмотря на то, что рейтинги остаются высокими, потому что была высокая планка в 73%, динамика их потери все же негативная и сопоставима с теми же трендами у Януковича и Порошенко", - сказал Бортник РИА Новости. Sputnik Гаспарян жестко отреагировал на пламенную речь Зеленского в Польше - видео

По его мнению, многие в обществе ожидали, что эта электоральная революция, избрание несистемного политика, приведет к политической революции и трансформации социально-экономических связей.

Однако этого не произошло, и Зеленский возглавил ту систему управления, которая досталась ему от предшественников. Схожее мнение выразил политический аналитик центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк.

"Впечатление, что сменилась власть, а старые правила лишь стали не такими концентрированными, как при Порошенко. Как мне кажется, Зеленский боится олигархов, боится потерять свой рейтинг или того, что кто-то напишет о нем плохое. Ведь синдром актера, которому все должны аплодировать, никуда не делся", - считает политолог.

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