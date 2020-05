Испытания "Посейдона": готовится первый пуск "торпеды Судного дня"

Источник РИА Новости в российском оборонно-промышленном комплексе 26 мая сообщил, что первый пуск беспилотного подводного аппарата "Посейдон" запланирован на осень 2020 года, а пока проходят испытания отдельных узлов и агрегатов новейшей системы.

Пуск состоится с борта многоцелевой атомной подводной лодки "Белгород" (проекта 949А "Антей"), которая является первым опытным носителем новейших беспилотников. Экспериментальный корабль переработан специально для "Посейдона" (проект 09852), и спущен на воду в апреле 2019 года в Северодвинске. Испытания самой субмарины продлятся до 2021 года, и в случае успешного их завершения "Белгород" с "Посейдонами" войдет в состав Военно-морского флота России.

Первым штатным носителем межконтинентальных беспилотников в дальнейшем станет атомная подводная лодка "Хабаровск" (проекта 098531), которую планируют спустить на воду в начале лета, после чего испытания продлятся примерно два года. Ни одна страна в мире не имеет подобных систем или средств защиты от "Посейдона". О разработке этого оружия российский президент Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. Многоцелевая океанская система "Посейдон" – асимметричный ответ России на опасную концентрацию в Восточной Европе ударного потенциала Пентагона и НАТО, на формирование ПРО США – которую можно использовать для уничтожения оборонного потенциала РФ.

Российская предусмотрительность оказалась не лишней – в 2019 году Соединенные Штаты под надуманным предлогом вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, создали прецедент для разрушения Договора о стратегических наступательных вооружениях, и к 2020 году нарастили военный бюджет до 750 миллиардов долларов (сопоставимо с оборонными расходами всех остальных стран мира).

"Посейдон" – это стратегический межконтинентальный глубоководный аппарат с ядерной энергетической установкой, способный перемещаться на 1000-метровой глубине на расстояние до 10 тысяч километров, со скоростью 100 узлов (185 км/час). Испытания "Посейдона" подтвердили уникальные характеристики и практически неограниченную дальность беспилотного плавания.

Аппарат длиной 24 метра диаметром около 1,6 метра может быть оснащен обычными или мегатонными термоядерными боеприпасами, и предназначен для уничтожения авианосных группировок, баз стратегических подводных лодок, береговой инфраструктуры противника. Отыскать в океане такую "торпеду" непросто, на низких скоростях она идет очень тихо, но даже в случае гидроакустического контакта (обнаружения) защититься нечем. В беспилотном режиме "Посейдон" способен двигаться на глубинах и скоростях, недосягаемых для всех существующих и перспективных субмарин, торпед и ракет вероятного противника.

Автономная система управления позволяет находить и преодолевать противолодочные рубежи или иные системы обороны. Это гарантирует неуязвимость и невероятный поражающий эффект. Очень серьезный инструмент сдерживания.

Российская разработка встревожила Американское стратегическое командование (STRATCOM) еще на стадии испытаний. На слушаниях в Конгрессе в феврале прошлого года глава STRATCOM Джон Хайтен отметил, что "Посейдон" как принципиально новая система вооружений не подпадает под ограничения Договора СНВ-III, а в США аналоги российской новинки не разрабатываются. Американская сторона тогда проявила заинтересованность в новом соглашении, регламентирующем подводные необитаемые аппараты с ядерным боевым оснащением и другие системы.

Ранее в США появились публикации-прогнозы: якобы в случае глобального конфликта подводный носитель способен доставить к побережью США 100-мегатонный термоядерный боезаряд, который вызовет цунами, и в океан смоет всю прибрежную инфраструктуру вместе с авианосцами, оборонными заводами и целыми городами. Таким образом, беспилотный "Посейдон" еще до принятия на вооружение повлиял на международную обстановку и отчасти – на решения военного руководства ряда недружественных России стран. Но без весомой причины (к примеру, акта агрессии в отношении РФ) "Посейдон" никогда не стартует.

Новейшая субмарина "Хабаровск" сегодня является, пожалуй, одной из самых больших военных тайн России. По данным из открытых источников известно, что корабль оснащен принципиально новой ядерной энергетической установкой, и способен нести на борту до шести беспилотных «Посейдонов», которые в западной прессе называют «торпедами Судного дня». Водоизмещение около 10 тысяч тонн, скорость до 32 узлов, глубина погружения 500 метров, автономность 120 суток, экипаж – не менее 100 человек.