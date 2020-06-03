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Полиция во время протестов в США

Америке предлагают выбирать между расизмом и анархией

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Аналитика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/analytics/20200603/30463770/usa-anarhia-rasizm-vybor.html

Не было никаких сомнений, что гибель Джорджа Флойда и последовавшие протесты, перетекшие в беспорядки, активно используют в набирающей обороты предвыборной кампании в США.

Предполагалось, что главный удар нанесут по Трампу, на которого его оппоненты возлагают вину за расизм и жестокость белых полицейских, убивших очередного афроамериканца. Однако чем дальше развиваются события, тем яснее, что реальность вновь может преподнести сюрприз демократам, пишет обозреватель РИА Новости.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Архивное фото
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Белый дом признал проблему расизма в США

Американский лидер устроил целое — прекрасно срежиссированное — представление. Он выступил с жесткой речью, в которой а) назвал участников беспорядков "бунтовщиками", б) обвинил власти ряда штатов в неспособности защитить мирных граждан от преступников и в) пообещал мобилизовать все федеральные ресурсы, включая армию, чтобы "положить конец разрушениям и поджогам".

Происходило все в Розовом саду Белого дома, куда доносились звуки разрывов светошумовых гранат и зарядов со слезоточивым газом. Это полиция освобождала от протестующих расположенную рядом Лафайет-сквер в связи с комендантским часом.

Затем Дональд Трамп вышел из резиденции и проследовал по зачищенной площади до церкви Святого Иоанна, которую за день до этого подожгли радикалы. Там он приподнял Библию и заявил, что "США — самая великая страна в мире", пообещав обеспечить безопасность государства.

Реакция на президентский "перфоманс" последовала молниеносно. Лидеры демократов в конгрессе выпустили совместное заявление, в котором охарактеризовали действия Трампа как "трусливые, малоэффективные и опасные".

Не менее резко выступили руководители нескольких штатов, также представляющие Демократическую партию, в частности губернаторы Нью-Йорка и Орегона. А мэр Вашингтона Муриэл Баузер назвала позором разгон "безоружных протестующих" на Лафайет-сквер, подчеркнув, что федеральная (а не местная — что очень важно!) полиция приступила к зачистке перед Белым домом за 25 минут до комендантского часа. После чего мэр добавила трогательное: "Жители Вашингтона, идите домой. Будьте в безопасности".

Мы любим вас: американский полицейский встал на колени перед протестующими в Калифорнии
© Ruptly
Мы любим вас: американский полицейский встал на колени - видео

По российским меркам все выглядит очень странно. С одной стороны, очевидно, что принимаемых местными и региональными властями мер зачастую явно недостаточно для прекращения вакханалии. СМИ полны свидетельств, как полиция просто наблюдает за разгромом городских кварталов и разграблением магазинов. С другой стороны, президент все больше угрожает и обещает, но по существу пока ничего не делает для стабилизации положения.

Разгадка таится как в особенностях американской государственной системы, так и в жесткости текущего политического противостояния в стране.

В США довольно сложная система разграничения полномочий между федеральным центром и штатами, но в целом региональные власти несут полную ответственность за происходящее на их территории. Это касается и правоохранительной сферы, благодаря чему в Штатах весьма запутанная структура силовых ведомств.

Плюс надо иметь в виду, что в беспорядках, в первую очередь именно на расовой почве, для Америки нет ничего особенного. Они вспыхивают регулярно. Самый знаменитый, наверное, бунт в Лос-Анджелесе в 1992 году, но многие хорошо помнят и волнения в Фергюсоне в 2014-м.

Федералы вмешиваются только по просьбе властей штата, если те чувствуют, что сами не справляются. Также у президента есть полномочия для применения силы через голову губернатора, но в таком случае именно на него ложится вся ответственность.

А вот тут самое интересное: протесты из-за гибели Джорджа Флойда охватили большинство штатов (около 45 из 50), но очаги беспорядков с погромами, насилием и мародерством находятся преимущественно в вотчинах Демократической партии. Это регионы, где у Трампа нет ни малейшего шанса на победу.

Самый яркий пример — без сомнения, Нью-Йорк. Многонациональный, толерантный и подчеркнуто либеральный мегаполис продолжают громить, а руководство города и штата мямлит невнятицу. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что преступления, конечно, недопустимы, но погромщики "смешались с демонстрантами". Видимо, по его мнению, это достаточное основание для того, чтобы ничего не делать.

В Вашингтоне полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik>>>

Неготовность губернаторов-демократов принимать жесткие меры легко объяснима: они опираются на электорат, значительная часть которого крайне негативно воспримет применение силы даже против мародеров. Более того, Демократическая партия в своей борьбе с "белым расистом, шовинистом и женоненавистником" Трампом собственными руками укрепила либеральную тенденцию снисходительного отношения к правонарушителям и преступникам, принадлежащим к "дискриминируемым меньшинствам".
Каждая из сторон гражданско-политического противостояния в Америке сделала свою ставку.

Демократы надеются, что волнения сами по себе постепенно выдохнутся и можно будет вновь максимально сосредоточиться на повестке борьбы с расизмом белых консерваторов.

Президент же явно рассчитывает на то, что штаты с губернаторами-республиканцами куда быстрее наведут у себя порядок, не допустив расползания погромов. Зато кадры пострадавших городов и неспособность политиков-демократов справиться с ситуацией не только усилят консолидацию республиканских штатов, но и качнут маятник колеблющихся регионов в сторону Трампа.

Однако показательно, что никто даже не пытается поднять вопрос о необходимости решать обе проблемы: и системного расизма в виде склонности американской правоохранительной системы к избыточному применению насилия, и необходимости решительно подавлять любые беспорядки, какими бы благородными лозунгами они ни прикрывались.

Видимо, для Америки это, как и во многие предыдущие десятилетия, остается непосильной задачей.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.



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