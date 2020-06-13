Ничего личного: как США помогли России выиграть нефтяную войну

В июне американские нефтеперерабатывающие заводы получат порядка девяти миллионов баррелей российской нефти — вдвое больше, чем в марте.

Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале корреспондента РИА Новости Максима Рубченко.

Рекордная закупка

По данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, к берегам Америки сейчас приближаются десять танкеров с российской нефтью: восемь из Усть-Луги и два из Новороссийска.

Все они относятся к классу Aframax и берут на борт до 900 тысяч баррелей. Таким образом, до конца месяца в Соединенные Штаты поступит до девяти миллионов баррелей нашей Urals — рекорд за девять лет.

Напомним, что крупнейшие американские НПЗ не могут работать на легкой нефти, добываемой в Западном Техасе и на сланцевых месторождениях. Эти предприятия спроектированы под сернистые сорта, поэтому легкую нефть необходимо смешивать с тяжелой, которую раньше закупали в Венесуэле.

Но в январе прошлого года Дональд Трамп ввел санкции против Каракаса. В результате экспорт венесуэльской нефти сократился на 32% — до 1,001 миллиона баррелей в сутки. Львиную долю этого объема приобретает Китай, а перед НПЗ Мексиканского залива и Восточного побережья США замаячила перспектива остановки из-за нехватки сырья.

Чтобы избежать катастрофы, американцы переключились на нашу Urals. Прошлой осенью Россия даже стала второй после Канады по экспорту энергоносителей в Штаты, обогнав Мексику и Саудовскую Аравию.

Откуда не ждали

Специалисты отмечают, что США воспользовались апрельским падением цен на нефть, когда котировки Urals проседали до 12 долларов за баррель, чтобы резко нарастить закупки. Однако Россия тоже в выигрыше.

После провала мартовского заседания ОПЕК+ Саудовская Аравия решила "наказать Москву за несговорчивость", залив рынки дешевой нефтью. Эр-Рияд перешел к "политике максимальной добычи": правительство поручило Saudi Aramco увеличить экспорт на треть, с 9,7 до 12,3 миллиона баррелей в сутки.

Одновременно саудиты жестко демпинговали на европейском рынке, стремясь подорвать позиции России: предлагали сырье на 10,25 доллара ниже биржевых котировок сорта Brent. Результат, помимо обвала нефтяных котировок, — переполнение нефтехранилищ по всему миру.

В конце марта трейдеры не могли найти в Европе покупателей на российскую нефть даже по рекордно низким ценам. Перспектива переполнения нефтехранилищ и остановки скважин стала вполне реальной и в России.

Пережить самый острый период ценой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы. Скважины останавливать не понадобилось. Мало того, благодаря скачку спроса к концу апреля Urals на мировых рынках впервые за много лет котировалась дороже, чем Brent.

Очевидный победитель

В итоге Россия вышла из нефтяной войны с наименьшими потерями. Главное, удалось избежать остановки скважин, в то время как в тех же США, по данным Baker Hughes, количество действующих нефтяных буровых установок с начала года сократилось почти на 70%: с 677 до 206 (по данным на 5 июня). Это минимум со времен глобального кризиса 2008-2009 годов.

Что касается саудитов, то им пришлось расплачиваться за демпинг огромными убытками. "Мы переживаем серьезный кризис, какого не видели ни разу в современной истории, — признался в мае министр финансов королевства Мохаммед аль-Джадаан. — Проблемы на нефтяном рынке привели к сокращению доходов и такому давлению на государственные финансы, что с этим трудно справиться без ущерба макроэкономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Саудовский Минфин запустил с 1 июня программу оптимизации госфинансов почти на 30 миллиардов долларов. Отменили выплату прожиточного минимума малоимущим, повысили НДС в три раза — с пяти до 15 процентов.

По мнению экспертов, в июле спрос на российскую нефть продолжит расти. Во-первых, участники ОПЕК+ продлили действующие ограничения на добычу до августа, что в большинстве стран обеспечивается главным образом за счет тяжелых, менее ценных, сортов нефти.

Во-вторых, по мере отмены карантина спрос на дизель растет быстрее, чем на бензин. А тяжелые сорта дают больше именно дизельного топлива.

Между тем котировки Urals на этой неделе превысили 42,4 доллара за баррель и достигли уровня, заложенного в федеральный бюджет на нынешний год. То есть Россия уже наверстывает упущенное из-за нефтяной войны, в отличие от главных конкурентов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova