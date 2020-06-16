Как "Бастионы", "Искандеры" и авиация Балтфлота ответили на учения BALTOPS-2020

Приближение сил США и НАТО к российской территории Москва рассматривает как угрозу национальной безопасности и последовательно укрепляет группировку войск на Западном стратегическом направлении.

На фоне откровенно агрессивных маневров НАТО в Балтийском море истребительная и бомбардировочная авиация, расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" и противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бастион" Балтийского флота и Западного военного округа ВС России провели электронные пуски по кораблям, самолетам и базам условного противника.

Совместные учения BALTOPS 2020 проходят в Балтийском море 7-16 июня, с участием сил и средств 17 стран НАТО и двух стран-партнеров. Задействованы около 30 боевых кораблей, до 30 самолетов и вертолетов, 3000 военнослужащих – из Великобритании, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, Нидерландов, Норвегии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии.

Отрабатываются задачи противовоздушной, противолодочной и противоминной обороны, а также морская блокада – регламентированная международными документами форма ведения боевых действий для подрыва экономики противника, акт прямой агрессии.Основная группировка участвующих в учениях боевых кораблей стран-членов НАТО проводит операции в 120-180 км от морской границы Калининградской области.

Удар по аэродромам и командным пунктам

Расчеты ОТРК "Искандер" Балтийского флота в ходе тренировки 14 июня скрытно выдвинулись в назначенный позиционный район и выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим аэродромы,командные пункты и ракетные комплексы условного противника.Задействовано около 20 единиц военной и специальной техники. При этом развернутые вблизи российских границ силы и средства НАТО создали близкий к военной реальности операционный фон и сложную мишенную обстановку.

Управляемые высокоточные баллистические и крылатые ракеты "Искандера" способны поражать цели на дальности до 500 км, оснащаются обычными, ядерными, кассетными и электромагнитными импульсными боеголовками (для поражения радиолокационных систем). Время запуска первой ракеты с марша – считаные минуты.Комплекс интегрирован с системами разведки и управления, способен получать информацию о целях со спутника, самолета-разведчика или беспилотника. По боевой эффективности оперативно-тактический комплекс превосходят все зарубежные аналоги (Lance, ATACMS, Pluton), а возможности ракет с обычными боеголовками эквивалентны ядерным боеприпасам.

Каждая пусковая установка автономна, способна действовать без целеуказаний разведывательных спутников или авиации. На начальном и завершающем участках полета ракета 9М723К1 стартовой массой около 4 тонн развивает скорость свыше 2000 м/cек, движется по квазибаллистической траектории на высотах до 50 км, маневрирует с перегрузками до 30 единиц.

Перехват ракеты всеми существующими средствами ПВО и ПРО невозможен. Сочетание ударных возможностей ОТРК "Искандер" и защитного купола ЗРК С-400 в Балтийском регионе не оставляет шансов на успех даже самому высокотехнологичному агрессору.

В случае реального военного конфликта "Искандеры" способны за несколько минут уничтожить элементы американской системы ПРО в Европе, и обеспечить неотвратимость ответно-встречного удара межконтинентальными баллистическими ракетами.

Напомню, одним из оснований для применения ядерного оружия по противнику Россия считает воздействие на критически важные государственные или военные объекты. Минобороны РФ разместило ОТРК "Искандер" в Калининградской области на постоянной основе в феврале 2018 года, отвечая на растущие военные угрозы на Западном стратегическом направлении.

Технологическое превосходство

Для борьбы с надводными кораблями условного противника в Калининградской области были оперативно развернуты береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион". По условиям учений, "противник" 12 июня пытался нарушить морские коммуникации и нанести ракетный удар по кораблям группировки Балтфлота. Получив целеуказания, боевые расчеты БРК "Бастион" выполнили электронные пуски, и условно уничтожили в море корабельную ударную группу (КУГ) "противника.

Береговые «Бастионы»со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" позволяют создавать в Балтийском регионе зоны ограничения доступа и маневра). Комплекс обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 километров, а его развертывание на боевых позициях происходит за пять минут. Самонаводящаяся крылатая ракета со стартовой массой 3 тонны движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуловима для современных систем ПВО-ПРО, и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения – на удалении более 300 км от берега(по другим данным – до 500 км).

Дивизион БРК "Бастион" включает восемь пусковых установок, то есть в дивизионе постоянно готовы к старту 16 ракет. Полный боезапас дивизиона – до 36 противокорабельных крылатых ракет, способных поражать и наземные радиоконтрастные цели.

Боевое применение "Бастионов" возможно днем и ночью, в любых метеоусловиях, с полностью автономным наведением на цель после пуска. Комплекс не требует точных целеуказаний, его главное достоинство – бортовой "интеллект" ракеты, особенно эффективный при залповом пуске. В полете ракеты непрерывно обмениваются информацией, автоматически распределяют между собой цели(по важности), не реагируя на ложные.

В памяти каждой ракеты имеются "электронные портреты" всех современных боевых кораблей вероятного противника, что позволяет в точке встречи автономно определить тип корабельной группы и атаковать главные цели.

Программа самостоятельно выбирает тактику атаки, учитывает возможности ПВО и РЭБ противника. При уничтожении флагманского корабля остальные ракеты залпа перенаправляются на другие цели, возможность поражения двумя ракетами одного корабля исключена. В боевой обстановке "Бастион" впервые проверен осенью 2016 года – ракетный удар по объектам боевиков в Сирии оказался точным и сокрушительным.

Угрозы превращаются в цели

На фоне учений BALTOPS 2020 фронтовые бомбардировщики Су-24 и сверхманевренных многофункциональных истребителей Су-30СМ морской авиации Балтфлота 11 июня отработали нанесение ударов по надводным целям в морских полигонах. Экипажи выполнили полеты в заданный квадрат для вскрытия надводной обстановки и учебных ударов по мишеням, имитирующим отряд кораблей противника. В тренировках было задействовано более 10 самолетов соединения морской авиации Балтийского флота.

Соседи из Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа – экипажи истребителей Су-35С – днем ранее выполнили практические пуски ракет по воздушным целям на учении в Карелии. Летчики-истребители отработали парный и групповой пилотаж на минимальных и максимальных высотах, в дневное и ночное время. И этот плановый эпизод боевой подготовки наверняка послужит сигналом нейтральной Финляндии – на случай дальнейшего втягивания ее в антироссийские военные игры НАТО на Балтике.

Экипажи армейской авиации (ударные вертолеты Ми-35 и многоцелевые Ми-8МТШ) Ленинградской армии Западного военного округа нанесли ракетно-бомбовые удары по наступающему "противнику" – на полигоне Кингисеппский в Ленинградской области.

Между тем, 12 июня сразу пять американских разведывательных самолетов и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС Франции совершили многочасовые разведывательные полеты у границ России в Балтийском регионе. Стратегический разведчик ВВС США RC-135W нескольких часов летал вдоль границы Калининградской области в воздушном пространстве Польши и над Балтийским морем.

Одновременно два самолета радиоэлектронной разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail (из литовского Шяуляя) закладывали галсы вдоль севера и северо-востока Калининградской области в воздушном пространстве Литвы – на расстоянии около 40 км от границы РФ. К западу от Калининградской области над Балтикой выполнял полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. В воздушном пространстве Польши к юго-западу от Калининградской области длительное время барражировал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС Франции E-3CF Sentry AWACS.

Позднее над международными водами Балтики появился высотный американский разведчик U-2S, который направлялся в сторону морской границы России. Эта нездоровая военная активность не обещает странам Балтийского региона ничего хорошего.

Приближение сил США и НАТО к российской территории Москва рассматривает как угрозу национальной безопасности, и последовательно укрепляет группировку войск на Западном стратегическом направлении. И, заметим, что Россия укрепляет обороноспособность на своей территории, в отличие от США и ряда других стран.

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