Новый провал американских комплексов ПВО Patriot

Зенитные ракетные комплексы Patriot, произведенные в США, не защитили столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд от воздушного удара йеменских повстанцев-хуситов, и в очередной раз подтвердили свою репутацию "оружия вчерашнего дня".

Александр Хроленко, военный обозреватель

Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" ("Помощники Аллаха", хуситы), 23 июня атаковали объекты на территории Саудовской Аравии, открыто заявили об этом, и продемонстрировали превосходство своего оружия над американскими ЗРК Patriot.

Несколько ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет были запущены с контролируемой хуситами территории, преодолели свыше 700 км, три позиционных района системы ПВО, и поразили цели в Эр-Рияде. По данным агентства Reuters, ракеты и беспилотники хуситов были направлены на штаб армии, минобороны и авиабазу.

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило об уничтожении воздушных целей, и все же можно предположить, что отдельные ударные беспилотники (или ракеты) свою задачу в Эр-Рияде выполнили. Очевидцы рассказали о двух громких взрывах и густых клубах дыма в саудовской столице (прошлогодняя атака хуситов на нефтеперерабатывающие заводы Абкайк и Хур была гораздо зрелищнее, имела более тяжелые последствия).

По одной из версий, комплексы Patriot определили атакующие БПЛА, как свои, и пропустили их. Возможно, система идентификации ПВО-ПРО Patriot была взломана или подавлена средствами радиоэлектронной борьбы. В худшем случае технологически несовершенные «патриоты» могли просто не заметить малоконтрастные воздушные цели. Как бы то ни было, конфликт Саудовской Аравии с йеменскими хуситами становится все более высокотехнологичным и опасным для всего региона. При этом количественный рост американских вооружений (включая дополнительные батареи ЗРК Patriot и новые позиционные районы) ни на что не влияет.

Patriot уже не тот

Хуситы утверждают, что нанесли удары по министерству обороны и базе военно-воздушных сил имени короля Сальмана в Саудовской Аравии.

По данным коалиции, силами ПВО королевства утром 23 июня были перехвачены четыре баллистические ракеты и несколько беспилотников-камикадзе, запущенных йеменскими повстанцами по Эр-Рияду и городам Наджран и Джизан. Общее количество ударных средств неизвестно, хуситы заявляли о "широкомасштабной операции", которая еще не завершена. Сохраняется недосказанность.

Для сравнения, в осенней операции прошлого года повстанцы задействовали 18 дронов и семь крылатых ракет. Представитель хуситов отмечал способность новых беспилотников "Касеф" и "Саммад-3" преодолевать расстояние в 1700 км. Здесь важно понимать: с такой дальностью полета йеменский дрон-камикадзе может атаковать цель в Саудовской Аравии с любого направления (к примеру, выйти на Эр-Рияд со стороны Катара), и комплексы Patriot окажутся бесполезными, потому что контролируют пространство в ограниченном секторе (90 градусов), и количество эшелонов на качество ПВО не влияет. Комплекс Patriot предназначен для уничтожения самолетов, баллистических целей, ракет средней дальности. Относительно небольшие ударные беспилотники и крылатые ракеты - цели не по профилю.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заметил: "Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели".

А если они заведомо не лучшие, то удары йеменских хуситов по объектам в Саудовской Аравии неотразимы. Ракетные вооружения и ударные БПЛА стремительно развиваются во всех странах мира, а модернизации американских ЗРК Patriot напоминает многолетнее топтание на месте. В модификациях РАС-2 и РАС-3 технологического прорыва не наблюдается.

Проект PAC-3 получил хотя бы "ускоренную" РЛС и новую ракету, а прочие модернизации предусматривали только замену отдельных узлов и агрегатов. Пентагон планирует эксплуатацию комплекса Patriot до начала 2030-х годов и, пожалуй, это излишне оптимистичный взгляд в будущее.

Согласно тактико-техническим характеристикам, Patriot способен уничтожать воздушные объекты, летящие со скоростью до 2500 километров в час, на дистанциях до 100 километров (баллистические - до 25 километров) и на высоте до 25 километров (баллистические - до 11 километров). ЗРК может одновременно обстреливать до 8 целей.

Время реакции комплекса 15 секунд (очень медленно - за это время цель может пролететь 10 км), включая старт ракеты при подходе цели к намеченному рубежу. Радар ЗРК Patriot имеет угол обзора 90 градусов, и устанавливается в направлении вероятного появления воздушных целей (никакого кругового обзора). Скромные характеристики дополняются не самым успешным опытом боевого применения. Так, из 91 выпущенной Ираком в начале 1991 года ракеты "Скад" Р-17 (антиквариат) американцам удалось сбить лишь 45, при расходе 158 зенитных ракет. Существенным недостатком американского комплекса оказалась малая дальность и высота перехвата цели - менее 20 и 7 километров от прикрываемого объекта. Всякое сравнение с современными российскими аналогами типа С-350 "Витязь" некорректно, в области технологий - отрыв фантастический (по обзору РЛС, скорости реагирования, количеству атакуемых целей, диапазону высот и дальности поражения).

При этом один ЗРК Patriot на международном рынке стоит около 1 миллиарда долларов. Только в 2017 году США продали Саудовской Аравии вооружений на 110 миллиардов долларов, крупнейшая оружейная сделка в истории человечества. Вероятно, значительная часть этих денег потрачена впустую - "рекламные ролики" американского ВПК в системе ПВО продолжения не имеют. Неслучайно Япония отказалась от приобретения и размещения на своей территории американской системы ПРО Aegis Ashore.

Местное производство?

Лишний раз подчеркивать проиранскую направленность движения йеменских повстанцев или поставки им иранского оружия, значит, упрощать реальность. Технологически хуситы достаточно самостоятельны, уверенно ведут боевые действия на море, и ранее представили целую выставку новых беспилотников и ракет собственного производства, предназначенных для войны с Саудовской Аравией и арабской коалицией. Заметим, эти средства воздушного нападения способны пролететь многие сотни километров, и попасть точно в цель (отдельное здание, завод).

Вооруженный конфликт в Йемене соткан из межконфессиональных, политических и региональных противоречий севера и юга страны, и не имеет военного пути урегулирования.

Столкновения между суннитами (салафитами) и шиитами (хуситами) уходят корнями в далекое прошлое. Механика боевых действий незатейлива: с одной стороны - шииты-хуситы, которых поддерживает Иран, с другой - сунниты, которых поддерживает Саудовская Аравия. На севере Йемена имеются нефтяные месторождения, а на юге находится важный для транзита углеводородов порт Аден, и логичным выглядит желание Эр-Рияда контролировать "потоки".

Напомню, повстанцы-хуситы в 2015 году захватили власть и столицу Сану после бегства действующего президента. Саудовская Аравия с одобрения США и без санкции ООН начала военную операцию против йеменской "хунты", при поддержке оружием со стороны ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Катара, Иордании, Египта, Пакистана, Марокко и Судана. Коалиция выступает на стороне бежавшего правительства. ООН конструктивной роли не играет, лишь изредка призывает стороны к миру. На роль регионального диспетчера претендуют США. Гражданская война в Йемене продолжается шесть лет, и вмешательство арабской коалиции привело лишь к эскалации боевых действий.

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