Рейсы в СНГ: готовы ли российские авиакомпании возобновить полеты

Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей РФ с другими государствами.

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik, Мария Науменко, Данара Курманова. Россия может возобновить пассажирские авиаперевозки со странами СНГ раньше, чем в другие государства, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Sputnik обратился в российские авиакомпании и выяснил, готовы ли они оперативно возобновить рейсы.

Начнутся ли полеты в июле

"Страны СНГ — это нам близкие международные перелеты. Возможно, мы сможем начать перелеты туда раньше, чем общую международку", — заявил 30 июня министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Руководитель транспортного ведомства не озвучил конкретные даты открытия авиасообщения между странами, однако ранее говорил, что надежда на возобновление международных рейсов в июле "еще жива". Он отметил, что власти будут ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) предложило начать поэтапно восстанавливать международные перевозки со стран СНГ. В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой подтвердили, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поручил МИДу, Росавиации и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос возможного открытия авиасообщения и этот вопрос сейчас обсуждается. Кроме того, решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими государствами.

В российских СМИ фигурирует вероятная дата запуска зарубежных рейсов — 15 июля, первыми могут начаться полеты в страны Евразийского экономического союза и СНГ.

Перевозчики ждут решения властей

В авиакомпании S7 Airlines, маршрутная сеть которой до пандемии включала полеты в Казахстан, Узбекистан, Армению, Молдову, Азербайджан, Кыргызстан и Таджикистан, заявили Sputnik, что ожидают решения правительства РФ по открытию границ.

"S7 Airlines готова оперативно возобновить выполнение международных рейсов, как только получит все необходимые разрешения. Самолеты, которые временно не задействованы в расписании, находятся в состоянии Inflight Ready Condition (состояние готовности к полету — с англ.) и готовы взлететь в любой момент", — заверила пресс-секретарь группы компаний S7 Надежда Хаитова.

Она отметила, что перевозчик будет ориентироваться на актуальный спрос, исходя из которого будет определена география полетов. На данный момент компания не собирается исключать какие-то международные направления или сокращать количество рейсов.

В пресс-службе Utair также заявили, что все самолеты в рабочем режиме, поэтому "рейсы возобновятся сразу, как только получим разрешение властей СНГ". До пандемии Utair выполняла полеты в Азербайджан, Армению, Беларусь, Таджикистан и Узбекистан.

"Авиакомпания Red Wings планирует возобновить полеты после снятия ограничений на своих традиционных маршрутах, среди них Москва — Ереван, Москва — Фергана/Навои/Наманган", — ответила Sputnik советник гендиректора Red Wings Дарья Каплунова.

По данным Росавивации, S7 Airlines и Utair входят в топ-6 лидеров по количеству перевезенных пассажиров на международных и внутренних рейсах. За январь и февраль 2020 года услугами российских перевозчиков (всего в списке агентства 35 авиакомпаний) воспользовались 16,87 миллиона пассажиров. Более 2,6 миллиона приходится на S7 Airlines, среди них 665,3 тысячи человек летали международными рейсами.

Cвыше миллиона пассажиров (внутренние и международные рейсы) обслужила Utair, у Red Wings — 297 тысяч. На момент публикации другие российские авиакомпании не ответили на запросы Sputnik.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova