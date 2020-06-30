Новая победа русского оружия: почему Египет выбирает 500 танков Т-90МС

Министр транспорта Египта генерал-майор Камель аль-Вазир 26 июня сообщил о подписании контракта с Россией на поставку 400-500 танков Т-90МС для египетской армии: "Организация производства Т-90МС позволит Египту приобрести технологии создания танков и бронетехники, обогатив уже имеющийся опыт по совместному производству танков М1А1 Abrams с американской стороной". Аль-Вазир подчеркнул, что эта сделка позволит значительно увеличить военную мощь Египта в регионе, сделает его крупнейшим оператором танков Т-90МС.

Информация об этом контракте присутствует в информационном поле с 2017 года. Вероятно, переговоры сторон проходили с высокой степенью детализации, и заняли определенное время. Ранее Москва и Каир подписали пакет соглашений о поставках вооружения и военной техники на сумму около 3,5 млрд долларов, затем последовал еще ряд крупных оружейных контрактов. Египет традиционно является крупным импортером российского вооружения.

Каир располагает мощными танковыми войсками, всего более 4000 машин более тридцати танков Т-80У, 1100 единиц М1А1 Abrams, около 200 единиц Т-62, более 800 машин Т-54/55 и 260 танков "Рамзес II" (американская модернизация Т-54/55), 300 старых американских M60A1 и 850 M60A3. Разумеется, 500 новейших российских Т-90МС способны совершить технологическую революцию в танковых войсках Арабской республики. Информация о контракте уже вызвала тревогу в Министерстве обороны Израиля.

Договор предусматривает передачу российских технологий и организацию совместного производства боевых машин на территории Египта. Интрига состоит в том, что с 1992 года египтяне собирают для своей армии танки M1A1 Abrams по контракту с компанией General Dynamics. Египетские "абрамсы" оказались дороже аутентичных американских. Высока вероятность, что сборка Т-90МС станет рентабельнее, ведь стоимость российской бронетехники на мировом рынке существенно, в два - три раза, ниже западных аналогов. К примеру, лицензионный контракт с Индией на производство 1000 танков Т-90С оценивался в 2,5 миллиарда долларов, получается, всего 2,5 миллиона за единицу. До недавнего времени среднестатистическая стоимость одного танка американского производства превышала 12 миллионов долларов.

Боевые характеристики

Многие специалисты называют Т-90 достойным конкурентом новейшего танка Т-14 «Армата» (впрочем, у Т-90 и Т-14 много общего: системы, вооружения, активной защиты, связи и приема боевой информации). В Индии считают, что "по эффективности Т-90С можно назвать вторым после ядерного оружия фактором сдерживания". Переданные правительственным войскам Сирии танки Т-90А базовой модификации хорошо зарекомендовали себя на поле боя.

Экспортная версия Т-90МС "Прорыв" обладает новым боевым отделением с 125-мм пушкой 2А46М-5 и дистанционно управляемыми пулеметами, системой управления огнем "Калина". Российский танк имеет высокую степень автоматизации, оснащен системой лазерного наведения на цель.

Дальность распознавания цели в дневных условиях – до 5 км, и на эту же дальность танк Т-90 способен вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами из ствола основного орудия калибром 125 мм. При стрельбе бронебойными кумулятивными и подкалиберными боеприпасами максимальная прицельная дальность составляет 4 км, осколочно-фугасными боеприпасами по баллистической траектории до 10 км. Автомат заряжания орудия позволяет сократить экипаж до трех человек (в западных танках имеется четвертый член экипажа – заряжающий).

Лобовая многослойная броня корпуса и башни эквивалентна 850 мм броневой стали. Помимо традиционной брони, машина оснащена комплексом динамической защиты "Реликт". Для исключения детонации боезапаса (40 снарядов) в боевых условиях автомат заряжания бронирован, и боезапас распределен оптимальным образом. Т-90МС имеет увеличенную мощность двигателя (1130 л.с) и дополнительный энергоагрегат для электроснабжения во время стоянки, а также самый низкий силуэт среди основных современных таков. Масса танка вместе с боекомплектом 48 тонн. Максимальная скорость 70 км/ч. Запас хода 500 км.

Без преувеличения, техника "космическая". Навигацию обеспечивает комбинированная система ориентирования с аппаратурой спутниковой навигации, имеющей режимы электронного картографирования и межобъектового взаимодействия. Для безопасной передачи данных используется аппаратура шифрования.

Заметим, Россия не забывает о своих танкистов. Издание Military Watch недавно сообщило: "Российские вооруженные силы в Европе получили в апреле первые части революционных танков Т-90М "Прорыв". Эти машины значительно модернизированы в сравнении с Т-90, они интегрировали пушку 2А82-1М и несколько передовых технологий, разработанных для гораздо более тяжелого танка T-14 "Армата" следующего поколения.

Орудие и система управления огнем "Калина" позволяют использовать широкий спектр специальных снарядов, разработанных для Т-14, включая "бункерные" и зенитные боеприпасы. Российская армия рассчитывает получить несколько сотен танков Т-90М в ближайшем будущем, и, как сообщается, старые танки Т-90 также будут модернизированы до аналогичного стандарта с использованием тех же новых технологий.

Жесткая конкуренция

Россия сумела стать признанным лидером на рынке новых танков, потому что сохранила и приумножила достижения прошлого. Созданный на основе "советской классики" Т-72, танк Т-90 совершил огромный технологический скачок в будущее, и лишь поэтому стал самым востребованным и продаваемым в XXI веке. Новейший Т-90МС впервые представили на выставке Russian Expo Arms в 2011 году, с того времени выпущено свыше 2000 единиц Т-90 разных модификаций, из которых более 1500 пошли на экспорт. Многие сотни машин законтрактованы на годы вперед. Ранее сообщалось о контрактах "Уралвагонзавода" с Ираком (73 машины), Вьетнамом (64 машины), Кувейтом (146 машин), Индией (464 машины). В ближайшие годы российский завод-производитель отправит на экспорт по самым скромным подсчетам около 2500 танков Т-90МС. Значительное количество приобретенных машин на десятилетия определяет будущие объемы поставок боеприпасов, запчастей, ремонта и модернизации. В достижении коммерческого успеха сыграли роль и отменные боевые характеристики, и оптимальное соотношение цены и качества. Экспортная стоимость танка Т-90МС - до 4 млн. долларов, западные аналоги стоят не менее 6 миллионов долларов.

Военные конфликты в Ираке, Сирии и других странах показали уязвимость американской и немецкой бронетехники, которая раньше многими экспертами считалась превосходящей российские аналоги. Так, американские танки Abrams (по 12 миллионов долларов) в составе армии Саудовской Аравии в Йемене горели как спички. Повстанцы-хуситы подбили не менее 20 саудовских M1A2S Abarms, и Эр-Рияд рассматривает сегодня возможность приобретения российских Т-90СМ.

Немецкий танк Leopard 2 (от 6 до 10 миллионов долларов за единицу) также считался лучшим в мире, пока не вошел в Сирию в составе турецкой армии. Это был полный разгром: на поле боя остались оторванные «цифровые башни» и разорванные корпуса. Боевики «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) только в боях за городок Эль-Баб уничтожили 10 танков Leopard 2A4, между прочим, с помощью ПТРК «Фагот» и «Конкурс» советского производства.

Борьба бронетанковых технологий ведущих стран мира продолжается.

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