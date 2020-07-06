Россия создала "идеального убийцу" боевых систем в радиусе 10 км

Россия успешно испытывает ударные беспилотники и бронетехнику с искусственным интеллектом, а также дальнобойные средства уничтожения высокотехнологичных боевых систем и роботов потенциального противника. Подробности у военного обозревателя Sputnik Александра Хроленко.

Источники в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщили: дальность гарантированного поражения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек достигла 10 километров. Это означает, что в зоне прямой видимости высокотехнологичные воздушные и наземные вооружения противника могут быть мгновенно превращены в груду металлолома – за счет сжигания электромагнитным импульсом компонентов аппаратуры управления и прицеливания.

Бесшумный выстрел длится миллисекунды, нет огня, дыма или отдачи. Выявить позиционный район ЭМ-пушки стандартными средствами радиолокации или спутниковой разведки невозможно.

Ранее дальность действия ЭМ-пушки достигала трех километров. Полигонные испытания нового вида вооружения идут с 2015 года, пушки успешно "жгут" беспилотники в воздухе и различные приборы на земле. Предусмотрена защита российской боевой электроники от воздействия "дружественного огня" ЭМ-пушки. Так, специалисты холдинга "Росэлектроника" ранее создали ферритовое волокно, способное защитить электронные приборы современной бронетехники, зенитных ракетных комплексов и самолетов от воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

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Сроки принятия новой ЭМ-пушки на вооружение не обозначены, и все же Россия приблизилась к этому вплотную, успех очевиден. Сегодня опытные образцы способны на значительном удалении поражать БПЛА, вертолеты и крылатые ракеты противника.

Именно в качестве средства ПВО новая пушка установила рекорд – "сожгла" учебную воздушную цель на расстоянии в 10 километров. Если дальность действия удастся увеличить до 20 километров, то в разряд целей попадут и современные боевые самолеты (по высоте). Полагаю, новые достижения российского ОПК в этой области не заставят долго ждать. Радиоэлектронное оружие на новых физических принципах уже эксплуатируются Российской армией, недавно Sputnik рассказывал о машине дистанционного разминирования "Листва".

ЭМ-пушки на передовой

Оружие, основанное на технологии электромагнитного излучения, по принципу действия близко к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Вместо пороха и металла, российская ЭМ-пушка использует энергию излучения высокой частоты. Поражающее электромагнитное излучение распространяется со скоростью света. Проблемой остаются пока огромные энергозатраты на каждый выстрел, но технологии постоянно развиваются. В перспективе ЭМ-пушки могут базироваться на тяжелых истребителях-беспилотниках 6-го поколения, технике Сухопутных войск и кораблях ВМФ. Если однажды на поле боя без видимых причин "пойдут в отказ" самолеты и вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты, танки и другая бронетехника противника, значит они на прицеле новых технологий ведения войны.

ЭМ-пушка считается нелетальным оружием – уничтожает электронику, но щадит живую силу. Жесткое электромагнитное излучение опасно для здоровья человека, может поразить нервную, иммунную, другие системы организма. И все же, если ЭМ-импульс "сожжет" микросхемы и остановит двигатель пилотируемого летательного аппарата, летчик обречен – катапульта тоже не сработает.

Электромагнитное оружие – целый спектр инструментов, предназначенных для работы в конкретных секторах. Магнитное поле может использоваться для придания начальной скорости снаряду, как альтернатива пороху в классической артиллерии (рельсотронная пушка). В России получили приоритетное развитие системы РЭБ, электромагнитные бомбы, способные отключить всю радио- и электронную аппаратуру противника в радиусе 4 км, то есть оставить войска без связи и управления, превратить подразделения в неорганизованные толпы. ЭМ-пушка – новое высокотехнологичное слагаемое победы.

Интересно, что идея электромагнитной пушки родилась одновременно в России и Франции во время Первой мировой войны.

В ее основу легли труды немецкого исследователя Йоганна Карла Фридриха Гаусса, автора теории электромагнетизма. Идея обогнала свое время, и не нашла практического применения в военной технике: французская модель разогнала 50-граммовый снаряд до скорости 200 м/сек, и откровенно проиграла обычной артиллерии. Российский проект "магнитно-фугальной" пушки остался в чертежах. Ренессанс идей электромагнитного оружия наступил в начале 21 века.

Рельсотрон Арцимовича в 2011-м успешно прошел испытания в лаборатории Шатурского филиала Объединенного института высоких температур РАН. Электромагнитная пушка стреляла очень маленькими снарядами, однако эти "горошины" с электромагнитным ускорением превращали в плазму стальные пластины на своем пути. Через пять лет российские специалисты разогнали материю практически до первой космической скорости, и к сегодняшнему дню прошли огромный путь.

Партнеры отстают

Проектами электромагнитных пушек занимаются США, Израиль, Турция, Франция, Китай. И все же ни одна из этих стран не достигла десятикилометровой эффективной дальности "высокочастотного огня". К примеру, ВМС США прошлым летом испытали рельсотронную пушку со скоростью выпущенного снаряда около 2041 м/сек.

Заметим, этот твердотельный боеприпас (не электромагнитный импульс) все же не превысил максимальную скорость снаряда современной пороховой артиллерии – 2500 м/сек. Для войн будущего ускорение явно недостаточное.

Рельсотрон – разновидность электромагнитной пушки, основные элементы которой – источник питания, коммутационная аппаратура и два электропроводящих рельса длиной от одного до пяти метров.

Выстрел происходит в момент подачи высокого напряжения за счет взаимодействия энергии плазмы (сгорание специальной вставки) и электромагнитного поля. Американцы проводят лабораторные испытания 475-мм рельсотроной пушки (разработка компаний General Atomics и BAE Systems) с начала 2000-х, но успех неочевиден.

Снаряд массой 23-кг вылетающий из ствола со скоростью около 2200 м/сек, и может производить огромные разрушения. Неизвестно, куда и как далеко он летит.

Незавидная судьба сложилась у рельсотронной пушки в ВМС США. Из-за ресурса в несколько десятков выстрелов и огромного потребления энергии отказались от идеи ее размещения на передовом американском эсминце Zumwalt. Корабль не может быть жертвой своего собственного вооружения, а применение ЭМ-пушки предполагало отключение почти всей электроники эсминца, включая системы ПВО-ПРО.

Специалисты Военно-морского института США в итоге предложили использовать "супер-эсминцы" типа Zumwalt всего лишь в качестве командных кораблей. Исследования продолжаются. В области высокотехнологичных вооружений ведущие страны явно отстают от России.

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