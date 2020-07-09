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Танкер для перевозки СПГ

Не выдержал конкуренции: Европа и Азия отказываются от американского СПГ

© Sputnik / Artem Zhitenyov
Аналитика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/analytics/20200709/30872556/europa-i-aziya-otkazyvayutsya-ot-amerikanskogo-spg.html

Цены на голубое топливо в Европе и Азии - на многолетних минимумах. Покупать американский СПГ нет никакого резона, признали даже в Минэнерго США. Клиенты отказались от более сотни поставок, запланированных на лето. В результате экспорт рухнул почти на 63,6%.

Почему заокеанский газ оказался никому не нужным — в материале обозревателя РИА Новости.

Цены упали

В прошлом году нетто-экспорт природного газа в США достиг 54,7 миллиарда кубометров — на 20,7 миллиарда больше, чем в 2018-м. По данным Cheniere Energy, крупнейшего производителя СПГ, в первом квартале объем продаж на мировом рынке достиг 100 миллионов тонн — на десять миллионов больше, чем в 2019-м. Рост обеспечили в основном американцы.

Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
© Фото : "Газпром"
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Планы были амбициозными: в 2020-м — 67,2 миллиарда кубометров, в 2021-м — 79,5. Эти показатели озвучило в январе Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Но уже ясно, что ничего этого не произойдет.

Увеличение предложения на фоне теплой зимы и ограниченного спроса из-за пандемии коронавируса обвалило газовые рынки в Европе и Азии. Так, средняя цена на голландском хабе TTF в Европе за первые четыре месяца года упала вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, спотовые поставки в Японию сократились на 44%.

Уже в апреле экспорт американского СПГ в Европу стал экономически нецелесообразным. Крупные европейские и азиатские компании отменили контракты на июнь-июль.

По данным Bloomberg, отгрузки с СПГ-заводов в США в апреле снизились почти на 30%. К маю экспорт сократился более чем на треть — в том числе из-за ограничений по коронавирусу.

Экономически нежизнеспособен

Июньский прогноз Управления энергетической информации Минэнерго США весьма пессимистичен. Европейские и азиатские покупатели отказались от 110 партий СПГ: отменены 70 на июнь-июль, и 40 — на август. Поставки газа на американские морские терминалы сократились более чем вдвое с конца марта — от рекордного значения в 277 миллионов кубометров в сутки.

Нефтегазовое месторождение.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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"Низкие спотовые цены на природный газ и СПГ в Европе и Азии ослабили экономическую жизнеспособность экспорта из США, который крайне чувствителен к ценам", — констатируют аналитики EIA.

По их оценкам, из США в июне отправляли в Европу и Азию в среднем порядка 101 миллиона кубометров в сутки, а в июле и августе будет 62 миллиона. Это не более чем 25% экспортного потенциала.
Продолжит падать
Подтвердились предупреждения экспертов о том, что от заокеанского газа клиенты продолжат отказываться как минимум до конца лета: фьючерсные цены в США превышают европейские вплоть до сентября.

Шесть американских СПГ-заводов, работавших на пределе возможностей в январе — апреле, в мае снизили загрузку до 65% своей мощности. Уже к началу июля будет 50% и даже меньше, говорится в июньском обзоре Platts Analytics.

"Поскольку ценовые преимущества практически исчезли, отказ от американских поставок был лишь вопросом времени", — констатировал эксперт американского Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос.

Газопровод. Архивное фото
© AFP 2020 / SERGEI SUPINSKY
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Как поясняет Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, сейчас покупатели готовы заплатить за американский СПГ столько, что это не покроет даже операционные затраты на сжижение и транспортировку. Главный пострадавший — первый и крупнейший американский терминал Sabine Pass: мощности покупали на фоне высоких цен, а к моменту ввода в эксплуатацию в 2016 году ситуация изменилась. С тех пор завод генерирует одни убытки.

По информации Минэнерго, экспорт СПГ из США в течение первых четырех месяцев 2020 года в среднем составлял 218 миллионов кубометров в сутки, но упал на 17% в период с апреля по май. В EIA ждут, что поставки начнут расти уже в сентябре, поскольку мировой спрос на природный газ постепенно восстанавливается.

Утонут в газе

Впрочем, крупнейшие инвестбанки не столь оптимистичны. Как поясняют аналитики, в мире накопился огромный запас топлива. Международная торговля СПГ обвалилась, перекрыв важные каналы сбыта для американских сланцевиков. А поскольку нефть вновь подорожала до 40 долларов за баррель, нефтяники возобновили добычу и в качестве побочного продукта выпускают на рынок много дешевого газа.

Добыча нефти, архивное фото
© CC0 / ptra / Pixabay
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Из-за падения цен в Европе, считавшейся, как отмечают аналитики BofA Securities, традиционной "свалкой" для американского СПГ, он оказался не востребован. Теперь вместо продажи за границу топливо перекачивают в резервуары и хранилища.

По подсчетам Goldman Sachs, из-за отмены экспорта американские запасы увеличатся на 21,52 миллиарда кубометров. Уже почти на треть превышен уровень, зафиксированный год назад, и на 18% — средний показатель за пять лет. К октябрю возможности страны по хранению газа могут исчерпаться, что обернется рекордным сокращением добычи и производства СПГ.

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