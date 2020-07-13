Что делает российский атомный "Антей" в Балтийском море

Александр Хроленко, военный обозреватель

Местные эксперты оценивают данные действия РФ как демонстрацию силы. Факт участия корабля в давно запланированном Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России скандинавские военные и специалисты обошли стороной.

Глава исследовательского отдела шведского Института оборонных исследований Никлас Гранхольм высказывает предположение, что в ближайшие несколько недель состоятся какие-нибудь учения ВМФ России. И замечает, что 150-метровая субмарина с двумя ядерными реакторами слишком велика и опасна для Балтики. Дизельные подводные лодки Швеции длиной 60 метров явно проигрывают. Военный эксперт делает вывод: "Антей" – это демонстрация российской военной мощи.

Русскоязычное издание "Stockholm сейчас" приводит мнение другого специалиста, советника по безопасности Йоакима фон Брауна: "Российские военные посылают нам четкий сигнал: они хотят показать, что они большие и сильные". Вооруженные силы Швеции следят за развитием событий на Балтике. Датчане гордятся тем, что первыми обнаружили 150-метровую "иголку в стоге сена", то есть российский атомный подводный ракетный крейсер К-266 "Орёл" в надводном положении и на 15 узлах хода (около 27 км/час).

Что там Балтийское море, если в опасности находится весь Атлантический океан. Западные эксперты отмечают, что в последние годы российские подлодки существенно улучшили свои характеристики, а экипажи – мастерство. Дальние субмарин стали головной болью для НАТО, где ранее заявили о потере своего господства в Северной Атлантике. И все же, что происходит на Балтике?

Атомный подводный ракетный крейсер К-266 "Орёл" с ядерной энергетической установкой, действительно, совершил переход с Северного флота в Финский залив Балтийского моря. Минобороны РФ этого не скрывает. Известно и другое: субмарины проекта 949А "Антей" предназначены преимущественно для борьбы с авианосными группировками противника, и страны Балтийского региона могут спать спокойно (авианосцев у них нет). И военно-морские силы НАТО в Европе целью "Орла" также не являются.

Ответ на вопрос о цели похода российской АПЛ лежит на поверхности. В последнее воскресенье июля в России отмечает день ВМФ (то есть в 2020 году – 26 июля). Поэтому странно, что специалисты ВМС в странах Балтийского региона сегодня теряются в догадках о цели визита атомного "Антея". Напомню, в 2018 году крейсер "Орёл" уже представлял Северный флот на Главном военно-морском параде России в Финском заливе Балтийского моря. Хотя экипажу тогда и в 2020-м пришлось преодолеть более 1500 морских миль (около 2800 км) между Североморском и Кронштадтом, это исключительно мирная миссия.

"Антей" партнеров не обидит

Атомные многоцелевые субмарины третьего поколения проекта 949А "Антей" ("Орёл", "Смоленск", "Воронеж", "Омск", "Тверь" и другие) созданы для ракетных ударов по авианосцам и береговым объектам противника сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Гранит" дальностью действия около 500 км. Имеют прочный корпус цилиндрической формы (10 отсеков) из стали толщиной 45 – 68 мм, и пусковые установки противокорабельных ракет за пределами прочного корпуса под углом 45 градусов к горизонту (подводный старт). Конструкция укреплена для плавания в арктических широтах. При этом "Антей" стоит примерно в 10 раз меньше, чем американский авианосец типа "Нимиц".

Подводный крейсер К-266 "Орёл" находится в боевом строю ВМФ России с 1993 года. После модернизации в 2017 году имеет на вооружении противокорабельный ракетный комплекс П-800 "Оникс", боезапас – 72 ракеты ЗМ-45 и 24 торпеды нескольких типов. Для сравнения, флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" несет только 20 противокорабельных ракет. "Орёл" нарастил возможности за счет новых автоматизированной системы боевого управления, гидроакустической системы и малошумных гребных винтов. Ранее стало известно, что в ходе глубокой модернизации "Антеи" оснащают также ракетными комплексами "Калибр", позволяющими наносить удары по наземным целям на удалении до 2500 км.

Как бы то ни было, атомный подводный ракетный крейсер "Орёл" обладает уникальными боевыми характеристиками, способен погружаться на глубину до 600 метров, имеет огромное водоизмещение – 24 тыс. тонн, длину – 155 метров, скорость подводного хода – до 32 узлов (около 59 км/час), автономность – 120 суток, экипаж – 130 человек. Корабль успешно участвовал во многих учениях и походах, дважды завоевывал приз главкома ВМФ за стрельбу по морской цели.

В кильватерном гордом строю

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов 13 июля сообщил: "Отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и атомного подводного ракетного крейсера "Орёл" прибыл в Финский залив для участия Главном военно-морском параде. В ближайшие дни отряд приступит к мероприятиям по плану подготовки к Параду". Акватория Кронштадтского рейда готова к временному базированию кораблей большого водоизмещения.

За время межфлотского перехода экипажи большого противолодочного корабля (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" и атомного подводного ракетного крейсера "Орёл" отработали ряд корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне, по обмену сигналами в ночное и дневное время, по борьбе за живучесть. Ценный опыт получили вахтенные офицеры и штурманы – с учетом навигационных особенностей акватории Балтийского моря.

Начались тренировки парадного строя боевых кораблей крупного водоизмещения. Вместе с крейсером "Орёл" на Кронштадтском рейде к празднику готовятся БПК "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Минск" и "Королёв". Экипажи отрабатывают систему связи и взаимодействия, движение в кильватерной колонне с заданными скоростью и курсом. Проверяется подготовка вахтенных офицеров и штурманских специалистов к плаванию в непростой акватории Кронштадта (непростой – даже для моряков-балтийцев).

Современный Балтийский флот – форпост России на Западном направлении, разновидовое оперативно-стратегическое объединение, включающее корабельные силы, морскую авиацию, средства противовоздушной обороны, береговые войска, единые органы оперативного и технического обеспечения. Привлеченные к Главному параду значительные силы и средства военно-морского флота (десятки кораблей, самолетов и вертолетов) превращают праздник в подобие стратегической операции. Цели – мирные, но организация – боевая. Это нормально. Присутствие ВМФ России в Балтийском море – не угрожающая кому-то демонстрация военной силы, а исторический факт протяженностью 317 лет. И атомный подводный ракетный крейсер К-266 "Орёл" здесь – дома, а не в гостях.