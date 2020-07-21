Учения НАТО Sea Breeze 2020 в Черном море – игры с пороховой бочкой

Военно-морские учения НАТО Sea Breeze 2020 проходят в Черном море 20 – 26 июля с участием 27 кораблей и 19 самолетов из девяти стран, включая партнеров альянса – Грузию и Украину. Последние имеют малочисленные военно-морские силы. В маневрах преимущественно представлены ВМС США, Болгарии, Франции, Норвегии, Румынии, Испании, Турции. Для сравнения, в прошлому году в Sea Breeze участвовали 19 стран.

В ходе учений Sea Breeze основу группировки ВМС альянса составляют, как правило, фрегаты и корветы 6-го флота ВМС США. Сегодня в Черном море действуют эсминец УРО USS Porter (DDG 78) и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8. Пандемия COVID-19 внесла коррективы: из состава Sea Breeze 2020 исчезло больше половины традиционных участников, отменена сухопутная часть маневров. Вероятно, сказалось и охлаждение взаимоотношений Вашингтона с некоторыми европейскими союзниками (кораблей Германии нет).

Разумеется, "наведение порядка в кризисном регионе" такими силами – это военно-морская клоунада, но для Черноморского флота РФ есть и практическая польза.

По информации Минобороны России, 20 июля более 10 самолетов морской авиации ЧФ совместно с фрегатами "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович" отработали уничтожение кораблей условного противника. При этом расчеты фрегатов выполнили по "противнику" электронные пуски ракетным комплексом "Калибр-НК".

Для российского Черноморского флота учения альянса Sea Breeze – прекрасная возможность отработать действия корабельных ударных групп, истребительной и бомбардировочной авиации, береговой обороны на полуострове Крым и в Краснодарском крае. В повышенную боевую готовность приведены силы и средства разведки, системы ПВО, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Действия кораблей и авиации НАТО в ходе See Breeze находятся под полным и постоянным российским контролем ЧФ. Слежение за эсминцем Porter началось еще 19 июля, на входе в Черное море.

Кризисный потенциал

Военно-морские силы альянса Sea Breeze-2020 представлены боевыми кораблями и самолетами США, Болгарии, Франции, Норвегии, Румынии, Испании, Турции. В маневрах участвуют Вторая постоянная военно-морская группа (SNMG-2) и Вторая постоянная противоминная группы НАТО. Количество кораблей и самолетов для учений вполне достаточно, эффективность действий неочевидна.

Заявление 6-го флота ВМС США: целью учений Sea Breeze является "создание объединенного потенциала для обеспечения морской безопасности в регионе и укрепления отношений сотрудничества между государствами-партнерами" – выглядит как декларация о намерениях. Потому что невозможно объединить ударный потенциал современных ракетных кораблей и возможности патрульных (артиллерийских) катеров.

Если американский эсминец способен нести на борту до 90 крылатых ракет "Томагавк" дальностью свыше 2000 км, то присутствие в кильватере патрульных катеров Грузии и Украины с точки зрения военно-морской тактики бессмысленно. Есть и другие примеры присутствия «для галочки» кораблей, несовместимых с ракетно-ядерной реальностью.

В Черном море действуют болгарский корвет "Решителни" ("Решительный" - русск.) и румынский фрегат F222 Regina Maria из состава Второй постоянной военно-морской и противоминной группы НАТО.

Первый – спущен на воду на Хабаровском судостроительном заводе в 1982 году как малый противолодочный корабль (МПК-46), в 1990 году вошел в состав ВМС Болгарии (в рамках Варшавского договора). Впрочем, артиллерия и реактивные глубинные бомбы "корвет" унаследовал от советского МПК, до сего дня вооружение принципиально не изменилось, корабль ориентирован на противолодочную оборону конца прошлого века.

Второй – румынский фрегат ROS Regina Maria (F 222), ранее HMS London (F95) – построен в 1984 году в Великобритании, через 15 лет службы выведен из эксплуатации, а в 2003 году продан Румынии.

После модернизации переименован в честь жены короля Румынии Фердинанда I-го. Ударной мощи от этого не прибавилось, фрегат имеет на борту лишь 76,2-мм артустановку 76/62 Oto Melara Super-Rapid gun итальянского производства (дальностью около 20 км) и вертолет IAR-330 Puma Naval.

В период войны в Персидском заливе в 1991 году фрегат являлся флагманом целевой группы Королевского флота, но для современного (высокотехнологичного) морского боя в Черном море этот слабовооруженный "антиквариат" явно не годится. Список "ветеранов" можно продолжить.

Относительно новый и боеспособный противолодочный корабль представили турецкие ВМС – фрегат F-514 Kinaliada имеет на вооружении восемь крылатых ракет Harpoon "море - поверхность", около 20 зенитных ракет RAM (PDMS), две 324-мм торпеды Mk.32, 76-мм артустановку Oto Melara Super Rapid. И все же необходимо учитывать доминирующие на операционном пространстве боевые возможности кораблей, субмарин, самолетов и ракетных комплексов российского Черноморского флота, и в целом Южного военного округа. Кроме того, конвенция Монтрё ограничивает присутствие в Черном море боевых кораблей нечерноморских стран (три недели и суммарный тоннаж до 30 тыс. тонн), нарушить правила пока никто не рискует.

В сухом остатке военно-морских маневров Sea Breeze 2020 остается лишь попытка альянса морально поддержать Грузию и Украину.

Позиции сторон

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко 20 июля заявил РИА Новости о несоответствии учений Sea Breeze-2020 реальным потребностям безопасности: "Вся эта активность… ухудшает региональную стабильность, создает новые разделительные линии в Европе".

В противовес Александр Грушко напомнил о конструктивной роли группировки "Блэксифор" (объединяющей военно-морские потенциалы всех прибрежных государств) и Организации черноморского экономического сотрудничества (обладающей всеми ресурсами для ускоренного экономического развития региона). НАТО разрушает эти структуры, ослабляет роль Причерноморских государств в системе безопасности, и разрушает саму эту систему – во имя бессмысленной активности на восточном фланге альянса, где якобы присутствует противник Европы и Соединенных Штатов.

С другой стороны, командующий 6-м оперативным флотом США вице-адмирал Джин Блэк заявил: "Возвращение эсминца USS Porter в Черное море подтверждает приверженность 6-ого флота и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО. Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, – это реальная демонстрация решимости США в вопросе коллективной защиты Европы".

Подразумевается, что надо защищать европейцев от "недоевропейцев" из России, но "кандидат в младшие партнеры", командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа проговорился об истинных целях Sea Breeze: "Это учение мы проводим с 1997 года между Украиной и США, и для украинской стороны это один их главных инструментов вступления Военно-морских сил в НАТО".

Если выпускник Севастопольского военно-морского института лейтенант Неижпапа и другие украинцы еще в 1997 году стремились в НАТО, очевидно, "российская угроза" здесь совершенно не при чем. И суть происходящего расширения Североатлантического альянса на восток – разновидность военной агрессии.

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