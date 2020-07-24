Сахарному рынку пришлось несладко: как в СНГ справляются с коронакризисом?

Несмотря на экономическую ситуацию, Беларусь, Казахстан и Россия увеличили объемы производства, а Узбекистану помог пакет антикризисных мер правительства. При этом запасы сахара в СНГ сильно увеличились из-за снижения спроса. В 2021 эксперты ждут снижения производства.

Данара Курманова, Sputnik.

Промышленные эксперты из стран Содружества обсудили влияние коронавируса на потребление сахаросодержащей продукции в ходе конференции "Рынок сахара стран СНГ-2020". Мероприятие состоялось 22 июля в режиме онлайн. Sputnik разбирался, почему сахарное производство зависит от нефти и какие вызовы предстоят кондитерским фабрикам СНГ в 2021 году.

Нефть с сахаром

Текущий год выдался непростым для практически всех секторов производства, и рынок сахара не стал исключением. Оказалось, что сахарная индустрия тесно связана с нефтяной отраслью, ведь сахарный тростник используют не только в пищевой промышленности. Его также применяют в производстве одного из видов жидкого топлива – биоэтанола.

Однако падение цен на нефть, закрытие авиасообщения между странами и перебои в работе общественного транспорта в связи с пандемией коронавируса привели к сокращению объемов производства топлива. Соответственно, на мировом рынке сахара наблюдается снижение закупок тростника в промышленных масштабах.

Впрочем, ограничения на передвижение транспортных средств повлияли еще и на продажу свекловичного сахара, который производят на территории СНГ. Весной 2020 года в странах Содружества возникали задержки при доставке сахарной продукции.

Столкнулись с проблемами и заводы по производству сахара. Как пояснил исполнительный директор Евразийской сахарной ассоциации Андрей Бодин, сезон в отрасли сахара длится с августа по июль. Поэтому летом сахарные заводы СНГ обычно посещают иностранные специалисты – проводят наладку оборудования. В этом году в связи с закрытием границ организовать их визит не удалось.

Эффект пандемии: меньше кофе, больше печенья

Коронавирус изменил индивидуальное потребление сахара. К такому выводу пришел экономист Международной организации по сахару Кирилл Матреничев. Если до пандемии люди покупали сахаросодержащие продукты в основном в общественных местах, то после закрытия кафе и ресторанов спрос на кофе и десерты резко упал.

"Мы наблюдаем глобальное снижение темпов торговли сахаром в оптовом секторе. Из-за этого товарные запасы сахара к началу производственного сезона находятся на максимальных исторических уровнях", - добавил Андрей Бодин.

По его словам, на фоне прошлого сезона сахарные запасы стран СНГ увеличились на 18%. При этом, как отмечает Кирилл Матреничев, не все сегменты сахаросодержащих изделий показывают негативную динамику. Режим самоизоляции привел к повышению объемов продаж печенья. "Люди банально заедали скуку и стали покупать больше выпечки, - полагает он. – Карантин стал предпосылкой для увеличения потребления некоторых видов сладкого".

Цены остаются прежними

Справляться с последствиями коронакризиса многим странам Содружества помогают меры местных правительств, полагает Андрей Бодин. "Страны СНГ стремятся урегулировать внутренние рынки на национальном уровне. Например, правительство Узбекистана в январе ввело акцизный налог на импорт белого сахара, но в апреле отменило его до 31 декабря текущего года в рамках пакета мер по поддержанию экономики на период пандемии", - сказал он.

Тем временем Беларусь и Кыргызстан установили минимальные цены реализации сахара на внутреннем рынке. Таджикистан снизил ставки НДС до нуля для закупки 50 тысяч тонн сахара в государственный резерв. А Казахстан объявил о снижении НДС с 12% до 8% для социально-значимых продовольственных товаров (в том числе и сахар) до 1 октября 2020 года.

Россия, в свою очередь, старается сдерживать цены на сахар, отметил Бодин. "В сезоне-2019/20 российские цены были самыми низкими в мире, что определяло динамику цен в странах СНГ. Также в апреле этого года правительство РФ разрешило заключение соглашений по экспорту сахара за пределы ЕАЭС", - объяснил он.

Рост экспорта в кризис

В итоге за сезон 2019-2020 в СНГ увеличилось производство свекловичного сахара на 1,4 миллиона тонн. Лидерами среди стран Содружества являются Россия, Казахстан и Беларусь. Как рассказал Андрей Бодин, Россия превысила запланированные объемы и произвела 7,7 миллионов тонн сахара. Благодаря государственной поддержке нарастить показатели смог и Казахстан, произведя 50 тысяч тонн. А общий объем производства Беларуси составил более 600 тысяч тонн.

Из-за переизбытка сахара его производство в новом сезоне, скорее всего, сократится, уверены эксперты. Но увеличится экспорт за пределы СНГ. Так, Молдова экспортировала 5 тысяч тонн сахара за рубеж, Азербайджан с 2018 года увеличил объемы экспорта с 10 до 15 тысяч тонн. В Беларуси объемы экспорта составили 20 тысяч тонн сахара.

"Еще 20 лет назад страны СНГ были импортозависимы, - сказал Андрей Бодин. – Но благодаря инвестициям, науке, обработке земли у ряда стран раскрывается потенциал. Даже Армения, Азербайджан и Узбекистан не производят сахар сами, однако перерабатывают сахар-сырец, что тоже способствует снижению импорта".

По словам Бодина, Узбекистан становится серьезным участником сахарного рынка. По состоянию на начало 2020 года, республика полностью обеспечивала внутреннее потребление сахара, это 650 тысяч тонн в год.

Прогнозы позитивны

В новом сезоне эксперты сахарной индустрии предсказывают падение объемов производства до 23%, причем наибольшее снижение ожидается в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России и Туркменистане. Помимо этого, участники конференции прогнозируют остановку четырех сахарных заводов в России. Также временно прекратят работу два завода в Узбекистане и по одному заводу в Молдове и Кыргызстане.

Но приостановка деятельности предприятий не является фатальной проблемой, считает Андрей Бодин. "Все зависит от спроса, - говорит он. – Потребление сахара уже приходит в норму, а современное оснащение позволяет закрыть заводы на время. Как показывает опыт некоторых стран, заводы закрывали на 2 года, после чего они вновь начинали нормально функционировать".

Снизятся и темпы роста экспорта кондитерских изделий, заявляет председатель совета директоров холдинга "Объединенные кондитеры" Сергей Носенко. "Однако Россия занимает 2,9% мирового рынка по производству кондитерских изделий и находится на 8-м место в мире", - объясняет он.

Неплохие показатели демонстрирует и суммарный объем торговли между членами ЕАЭС – за сезон 2019-2020 (с июля по август) он составил 329,7 тысяч тонн кондитерских изделий. Из них 230 тысяч тонн экспортировала Россия, 44 тысячи тонн – Беларусь. На третьем месте по экспорту оказался Казахстан (40 тысяч тонн кондитерских продуктов). Замыкают список Кыргызстан с показателем более 2 тысяч тонн и Армения, экспортировавшая 1,7 тысяч тонн сладкого.

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