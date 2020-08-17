Евротур Помпео: с чем приехал госсекретарь США в Европу и с чем оттуда уехал?

И если бы не радушный прием в последнем пункте, то это турне можно было бы считать провальным.

Подписали из уважения?

Госсекретарь США отправился в эту поездку, вооруженный мифами о "правильной Восточной Европе". Уверенный в том, что уж кто-кто, а эта часть Европы разделяет американские опасения относительно двух ключевых, в понимании Вашингтона, угроз свободному миру – китайской и российской.

Что касается Китая, то ни для кого не секрет, что Пекин очень активно работает в Восточной Европе – свидетельством чему, например, стали активные слухи о покупке сербами китайского аналога системы С-300. Кроме того, китайские инвесторы становятся все более важными для европейских стран.

Вашингтон считает это недопустимым – и не только потому, что эти регионы являются "задним двором" Соединенных Штатов. Вашингтон пытается втянуть в противостояние Пекину блок НАТО, а значит, не может себе позволить, чтобы страны-члены этого блока зависели от КНР и китайских высоких технологий. Например, в вопросе сетей 5G – ведь если китайские компании будут их прокладывать, то, по мнению Вашингтона, Пекин будет получать всю информацию, проходящую через эти сети.

И, казалось бы, восточноевропейские страны эти опасения с американцами разделяют. В ходе визита Помпео США подписали со Словенией договор, по которому последняя обязуется быть разборчивой в выборе поставщиков для технологии 5G. Оценивать моральную, так сказать, составляющую этих поставщиков, а также их зависимость от государственных структур.

Аналогичные соглашения были подписаны с другими восточноевропейскими странами – в том числе с Чехией и Польшей. В понимании американцев эти шаги, выражаясь словами Помпео, "не позволят китайцам контролировать наши народы, информацию и экономики".

Однако содержание договора можно трактовать и по-другому.

"По сути, это декларация о намерениях, Словения не приняла на себя никаких жестких обязательств по отказу от сотрудничества с китайской компанией Huawei. Подпись свою словенские власти, по сути, поставили для того, чтобы не обижать американского гостя. Словения - вполне зажиточная страна. Она не нуждается в подачках от США так, как Польша, Прибалтика и Румыния (тоже подписавшие с Вашингтоном соглашение по Huawei)", - считает эксперт РСМД Вадим Трухачев.

Кулака не получилось

Аналогичную словенцам позицию заняли и чехи. Так, премьер-министр Чехии Андрей Бабич заявил, что не видит проблем в сотрудничестве с Россией и Китаем по кибертехнологиям или же в вопросе постройки новых блоков для чешской АЭС.

Что же касается российского аспекта визита, то тут перед Майком Помпео стояло три важнейшие задачи. Убедить страны не покупать российский газ, обсудить возможность размещения в них американских солдат, а также обозначить свою позицию по вопросу белорусского политического кризиса.

Так, американцы давно пытаются убедить европейцев в том, чтобы те покупали газ у кого угодно, только не у русских. "Для национальной безопасности Соединенных Штатов очень важно, чтобы Европа диверсифицировала источники получения энергоносителей. Чтобы… она не зависела от России в энергетическом плане", - заявил Помпео. То есть зачем покупать у кого-то, когда есть Соединенные Штаты?

Однако ни в Австрии, ни в Чехии, ни в Словении аргументы Вашингтона не приняли. Европа принципиально готова была заниматься диверсификацией поставок, и ранее даже предпринимала какие-то шаги в этом направлении. Однако сегодняшние геополитические реалии показали, что эти шаги были стратегической ошибкой. И главная из них - в том, что все альтернативы поставкам из стабильной и невраждебной Европе России так или иначе завязаны на агрессивную Турцию.

Именно турки сейчас контролируют все альтернативные российским маршруты поставки углеводородов в ЕС с юго-востока. Именно Турция через соглашение о разделе эксклюзивных экономических зон с ливийским правительством и территориальные споры с Грецией получила возможность заблокировать строительство газопровода в ЕС с месторождений в Восточном Средиземноморье. Наконец, именно Турция через свои претензии на контроль самой Ливии (точнее, того, что от нее осталось) и других стран Северной Африки хочет получить контроль и над альтернативными поставками углеводородов с юга.

Что же касается поставок углеводородов из самих США, то они гораздо дороже, чем российский трубопроводный газ. Поэтому неудивительно, что Австрия – транзитный узел для распределения российского газа по Европе и поэтому важный бенефициар этих поставок, а также Чехия и Словения (по сути, сборочные цеха Евросоюза с экспортоориентированной экономикой) не готовы менять дешевый и надежный российский газ, обеспечивающий конкурентоспособность их продукции, на менее надежный и дорогой американский.

Да и вообще, кто знает, что завтра будет с американским углеводородным рынком (если придет к власти Байден, то США могут закрыть ряд опасных с экологической точки зрения точек добычи, а также снова ужесточить законодательство в плане экспорта углеводородов ради обеспечения низких цен на внутреннем рынке).

Не нашла в Австрии, Чехии и Словении понимание и просьба Помпео разместить там, с целью "сдерживания России", американские войска (Штаты, как известно, выводят часть контингента из Германии и хотели бы передислоцировать их в другие страны Европы).

На Австрию в этом плане рассчитывать не приходилось – это нейтральная страна, где влияние США относительно невелико. А вот на две другие – Чехию и Словению – были определенные надежды. "Штаты хотели включить их в ударный антироссийский кулак вместе с Польшей, Прибалтикой и Румынией", - поясняет Вадим Трухачев.

Скандал вокруг сноса в Праге памятника Маршалу Коневу мог убедить кого-то из американских политиков в том, что чешские элиты живут в мире махровой русофобии.

Однако реальность их разочаровала – ни Чехия, ни Словения не согласились на размещение американских солдат, не желая становиться потенциальными мишенями для российских ракет.

Польское счастье

Единственной радостью Помпео стала Польша. Поляки согласились на все – и на газ, и на дополнительных солдат. Договор об их размещении на польской территории госсекретарь США подписал в ходе визита в Варшаву ("исторический договор", как назвал его министр иностранных дел Яцек Чапутович).

Для Польши это вопросы не экономической целесообразности, а политических амбиций. Варшава готова на все для того, чтобы США воспринимали ее как ключевого союзника и проводника американских интересов в Евросоюзе. Ведь за счет этого статуса Польша, по мнению ее элит, может стать лидером всей Восточной Европы и гарантировать себе месте в "совете директоров" ЕС, наряду с Германией и Францией.

Именно поэтому поляки и хотят подтянуть американцев к своему белорусскому проекту.

Польша, действуя в паре с Литвой, видит себя как управляющего, а при хороших раскладах, и направляющего западной политики на европейской части постсоветского пространства. Главным экспертом по Украине и Беларуси, через которую должны проходить все проекты по поддержке "гражданского общества" в этих странах. Поэтому ей важно было синхронизировать свою позицию с Майком Помпео, поддержавшим белорусских протестующих в ходе своего пребывания в Варшаве.

Удалось ли это сделать? Видимо, да, раз госсекретарь США не стал в одностороннем порядке "короновать" Светлану Тихановскую как когда-то Хуана Гуайдо (которого Штаты назначили избранным президентом Венесуэлы). Он ограничился пока лишь обвинением Минска в проведении несвободных и несправедливых выборов, а также призвал "начать диалог с гражданским обществом". Пока именно такой является позиция ЕС – поляки (давно работающие с белорусской оппозицией), понимают, что сейчас во что бы то ни стало нужно сохранить единство антилукашенковской коалиции, скроенной из множества политических сил. А значит, не стоит открыто обозначать прозападный характер протеста и требовать от него на данном этапе демонстрации намерения сменить геополитическую ориентацию страны.

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