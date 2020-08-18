Исключительные меры: Россия и Китай отвернулись от доллара

Экономисты уверены: в итоге все закончится "финансовым альянсом", где американской денежной единице совсем не останется места. К тому же инвесторы выходят из главной резервной валюты и перекладываются в золото, пишет Наталья Дембинская в своем материале на РИА Новости.
Евро и юани
В первом квартале доля доллара в расчетах по торговым операциям между Россией и Китаем впервые в истории опустилась ниже 50% — до 46%. На евро теперь приходится 30%, а на национальные валюты — рубль и юань — 24%. Такой сдвиг — часть стратегии "дедолларизации" российской экономики и повышения ее устойчивости перед угрозой новых санкций США.
В 2015-м почти 90% сделок осуществляли в долларах. Но уже к 2019-му — 51%. А российский нефтяной гигант "Роснефть" перевел все экспортные контракты в евро.
Как отмечает Nikkei Asian Review, российско-китайская "дедолларизация" приближается к "моменту прорыва", способному сформировать "финансовый альянс" практически без участия американской валюты.
Печатный станок ФРС
Усиление России и Китая — одна из ключевых причин грядущего падения спроса на доллар, но далеко не единственная. Как указывают ведущие инвестбанки, яму американской валюте роет Федрезерв.
Чтобы поддержать экономику, регулятор уменьшил ставку до нуля и запустил печатный станок. С начала коронавирусного кризиса ФРС влила в рынки почти шесть триллионов долларов. Финансисты говорят об "историческом эксперименте": печатный станок работает на полную мощность, накачивая страну ничем не обеспеченной наличностью. И это медленно убивает доллар.
Один из крупнейших американских банков Goldman Sachs подсчитал, что печатный станок раздул баланс ФРС уже на 2,8 триллиона. Инвесторы выходят из долларовых активов и перекладываются в золото. И происходит это на фоне сверхнизких ставок по гособлигациям: реальная доходность трежерис — на нуле.
"ФРС напечатала свыше четырех триллионов долларов за несколько месяцев — это больше, чем за предыдущие 11 лет, — напоминает финансовый эксперт и инвестор Ян Марчинский. — Реакция адекватная: ничем не обеспеченную валюту продают, доллар дешевеет".
Обесценится на треть
О рисках предупреждал и Международный валютный фонд в августовском докладе. Триллионы долларов, напечатанные для борьбы с кризисом, и сверхнизкие ставки подрывают резервную валюту: инвесторы бегут из госдолга США.
По мнению бывшего замдиректора МВФ Жу Мина, свежий пакет финансовой помощи от конгресса, как минимум на триллион долларов, рискует спровоцировать настоящий крах.
Наконец, над американской экономикой навис 26-триллионный долг федерального правительства, и, как считают в швейцарском UBS, в конечном итоге это ударит по доллару.
"В долгосрочной перспективе рост государственного долга, скорее всего, отразится на американской валюте", — говорит Томас Флури, стратег UBS WealthManagement.
Доллар все еще пользуется "непомерными привилегиями", но его эпоха подходит к концу, считает бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч. В 2021-м, предрекает финансист, американская денежная единица может обесцениться на треть. К этому приведут резкое сокращение сбережений населения и рост государственного долга на фоне успешного выхода из кризиса основных торговых партнеров США.
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