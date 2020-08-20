Чем интересен международный форум "Армия-2020"

Международный военно-технический форум (МВТФ) "Армия-2020" в условиях ограничений из-за пандемии COVID-19 и глобальной военно-политической турбулентности станет первой крупной выставкой года для мировой оборонной промышленности.

На форуме "Армия-2020", который состоится 23 – 29 августа в нескольких регионах России и на территории Армении, более 1500 компаний представят свыше 28 тысяч образцов вооружения и техники.

Участие в форуме подтвердили 72 государства. Десять из них – Армения, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Ливан, Руанда, ЦАР, Южная Осетия – будут представлены делегациями высокого уровня. Национальные экспозиции развернут пять стран – Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан.

Церемония открытия форума "Армия-2020" запланирована на 23 августа в выставочном центре "Патриот", 24 – 26 августа – дни работы специалистов, а с 27 по 29 августа экспозиция будет открыта для всех желающих.

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Основными выставочными площадками станут подмосковный парк "Патриот", аэродром Кубинка, полигоны Алабино и Ашулук, но экспозиции вооружений и военной техники будут развернуты также во всех военных округах и на Северном флоте России. Только в Южном военном округе форум "Армия-2020" охватит Ставропольский край, Владикавказ, Волгоград, Каспийск, Астрахань, Адыгею, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию, Чечню. Форум пройдет и в Армении, на территории города Гюмри, где дислоцируется российская военная база.

В сравнении с прошлым годом общая площадь статической экспозиции увеличена на 60 тысяч квадратных метров, и составит свыше 320 тысяч квадратных метров. Всего – 47 площадок (включая полигоны и аэродромы), расположенных от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Североморска до Севастополя. Для оборонных предприятий разных стран это возможность продемонстрировать готовность к расширению производства и поставок высокотехнологичной продукции.

Научно-деловая программа форума включает более 170 мероприятий, участники обсудят проблемы обороноспособности, развития научно-технического и производственного потенциала ОПК, перспективы международного военного и военно-технического сотрудничества.

Экспозиции Беларуси и Казахстана

Если на форуме "Армия-2019" ближнее зарубежье представляли стенды Армении, Азербайджана, Беларуси и Казахстана, то в нынешнем году свою продукцию покажут только предприятия ОПК Беларуси и Казахстана.

Мерам санитарно-эпидемиологического контроля уделено особое внимание, территория "Армии-2020" объявлена свободной от коронавируса COVID-19, и все же неоднозначная эпидемиологическая обстановка в мире осложнила подготовку к выставке, снизила активность иностранных государств. Напомню: в минувшем году на форуме присутствовали 120 стран и десять национальных экспозиций (Азербайджан, Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Турция, Таиланд, ЮАР).

Республика Беларусь представит традиционную коллекцию продукции национального ОПК – электронику, оптику, беспилотные летательные аппараты. Московская площадка в республике считается перспективной для расширения бизнеса, и даже внутриполитическая турбулентность нынешнего августа не снизит активность участников, которых объединяет площадка компании "Белспецвнештехника".

Если в форуме "Армия-2019" участвовали 15 предприятий, то в нынешнем году около 20 белорусских компаний различной формы собственности представят более 200 образцов продукции военного назначения, включая макеты боевой машины РСЗО калибра 122 мм "Шквал" и оконечной станции спутниковой связи Р-443О, легкобронированный автомобиль МЗКТ-490101-010, макет мобильного комплекса радиопеленгования ВЧ диапазона "Волар".

Республика Беларусь ежегодно экспортирует вооружений и военной техники на сумму до 1,5 миллиарда долларов, и большую часть этой суммы получает от поставок в Россию.

Республика Казахстан с каждой выставкой "Армия" наращивает активность, и укрепляет взаимодействие национального ОПК с российскими партнерами. Казахстанскую "оборонку" в прошлом году представляли более 10 предприятий различной специализации. Большой интерес профессионалов и гостей форума "Армия-2019" вызвал стенд завода "Семей инжиниринг", в числе посетителей был и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На форуме "Армия-2020" Казахстан представит модифицированный гусеничный транспортер-тягач "Семипалатинского машиностроительного завода", защищенные ноутбуки и планшеты "Завода имени Кирова", услуги по капитальному ремонту и модернизации бронетехники предприятия "Семей инжиниринг". Дочерняя структура компании "Казахстан инжиниринг" – завод "Тыныс" – покажет натурные образцы авиационных комплектующих изделий, средства индивидуальной защиты для силовых структур. Заметим, "Тыныс" – единственное предприятие Казахстана, экспортирующее авиационные комплектующие в Россию.

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Форум "Армия" позволяет специалистам ближнего и дальнего зарубежья точнее оценить современные тенденции в области разработки, производства и реализации вооружений, военной техники и продукции двойного назначения. А также успешно продвигать совместные проекты.

Российская коллекция

Министерство обороны РФ представит более 370 единиц серийных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В том числе – не имеющие аналогов основной боевой танк Т-14 и тяжелая боевая машина пехоты Т-15 – на платформе "Армата", новую боевую машину поддержки танков (БМПТ), самоходный миномет "Дрок" на базе автомобиля "Тайфун-ВДВ", комплекс войсковой ПВО средней дальности "Бук-М3", бронетранспортер "Бумеранг К-16" с боевым модулем боевой машины пехоты К-17, самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО", 152-мм артиллерийский комплекс 2С35 "Коалиция-СВ", модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ.

Кроме того, гости и участники форума смогут ознакомиться с выставкой "Аллея Танкпрома", посвященной 100-летию российского танкостроения – 22 танка и бронеавтомобиля впервые покажут широкой общественности в парке "Патриот".

В павильонах и на открытых площадках парка "Патриот" и в его региональных филиалах будут демонстрироваться известные серийные и совершенно новые опытные образцы вооружений российского ОПК. Их можно будет увидеть одновременно.

На стендах ведущих предприятий ОПК России – "Объединенная судостроительная корпорация", "Объединенная авиастроительная корпорация", "Ростех", "Тактическое ракетное вооружение", "Калашников", "Алмаз-Антей" – можно будет ознакомиться с интереснейшими образцами и перспективными разработками вооружения, военной и специальной техники.

Созданы все необходимые условия для плодотворной работы зарубежных партнеров. В научно-деловой программе будут задействованы 49 конференц-залов и переговорных комнат, оборудованных мощным мультимедийным оборудованием и средствами связи. Технические средства позволят расширить географию участников форума, и в режиме телемоста подключать удаленные уголки планеты.

Яркие особенности

"Армия-2020" обещает много интересного: экспозиция более 70 натурных образцов авиационной техники на открытой площадке, демонстрационные полеты, мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Зрителей ждет традиционное и всегда завораживающее авиашоу групп высшего пилотажа "Русские витязи", "Стрижи", "Беркуты". Впервые в современной истории "Стрижи" продемонстрируют комплекс фигур группового пилотажа в составе девяти экипажей.

Среди заявленных единиц военной техники – глубоководный аппарат "Витязь-Д", который погружался на дно Марианской впадины. Подобные аппараты незаменимы в научной и военной сферах.

Впервые состоится (26 августа) динамический показ боевых возможностей средств борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками – с привлечением более 20 единиц авиатехники ВКС России.

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На территории выставочного центра парка "Патриот" откроется экспозиция войск противовоздушной и противоракетной обороны, и управления беспилотной авиацией. Будут представлены пусковая установка системы С-400 "Триумф", радиолокационная станция "Подлет", боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", беспилотный самолет-разведчик "Рейс" Ту-143, дистанционно пилотируемый летательный аппарат "Пчела". А кроме того – вертолеты Ми-25М, Ми-25П, Ми-171Ш и Ка-226 предприятий авиационной промышленности.

Форум "Армия" не имеет мировых аналогов в сфере военно-технического сотрудничества. Колоссальный размах по образцам новейшей военной техники дополняется демонстрационными показами во всех трех средах боевого применения – на полигоне Алабино, на озере Комсомольском и на аэродроме Кубинка. Закономерно внимание специализированных зарубежных изданий и, в частности, американского The National Interest.

А все начиналось в 2015 году, с пяти стран – Армении, Беларуси, Казахстана, Пакистана, Малайзии. В 2017 году добавились Китай, ЮАР и Словакия, которая сменила Малайзию. В 2018 году добавилась Турция. В 2019 году – Азербайджан и Таиланд. В 2016 году участвовали уже 58 предприятий и холдингов, в 2017 году – 78, в 2018 году – 84 предприятия, в 2019-м – продукцию на форуме представляли сто иностранных компаний.

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