Союзники по НАТО готовят войну Германии и США

Сейчас, в условиях тотального бардака в Вашингтоне и вялотекущего системного кризиса в Евросоюзе, в Средиземноморье происходит столкновение двух стран — членов НАТО, которые рискуют перерасти в самый настоящий военный конфликт, пишет колумнист Иван Данилов.

Западное экспертное сообщество сейчас занято коронавирусным кризисом, реактуализацией проблемы буксующих переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза, попытками все-таки "утопить" в фейковом "Новичке" газопровод "Северный поток-2" и, конечно, переживаниями по поводу будущего США в условиях вероятной (вялотекущей) гражданской войны после ноябрьских президентских выборов, пишет обозреватель РИА Новости.

На этом фоне разворачивается процесс, который неизбежно сопровождает угасание великих империй: на перифериях начинаются беспорядки, а метрополия оказывается слишком слабой для того, чтобы немедленно навести порядок. Вот и сейчас, в условиях тотального бардака в Вашингтоне и вялотекущего системного кризиса в Евросоюзе, в Средиземноморье происходит столкновение двух стран — членов НАТО, причем эти столкновения рискуют перерасти в самый настоящий военный конфликт, тем более что все исторические предпосылки для начала кровопролития однозначно присутствуют.

Настоящая война в Европе и настоящие проблемы внутри НАТО могут вынудить лучшие умы Вашингтона и Брюсселя резко поменять повестку дня. Новый кризис рискует стать особенно актуальным с учетом того, что он может поставить по разную сторону баррикад не только европейских и американских политиков, но и военных.

Агентство Associated Press сообщает о том, что Греция готовится радикально расширить свои военные возможности для того, чтобы противостоять Турции:

"В понедельник правительство заявило, что Греция укрепит свои вооруженные силы за счет нового оружия, большего количества персонала и за счет развития оборонной промышленности страны, поскольку напряженное противостояние с соседней Турцией вызвало опасения по поводу открытого конфликта между двумя союзниками по НАТО.

Анкара противостоит Греции и Кипру из-за прав на разведку нефти и газа в восточной части Средиземного моря. Греция и Турция развернули военно-морские и военно-воздушные силы, чтобы отстоять свои противоположные претензии.

"Турецкое руководство почти ежедневно выступает с угрозами войны и делает провокационные заявления против Греции", — заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас. "Мы отвечаем политической, дипломатической и оперативной готовностью, полные решимости сделать все необходимое для защиты наших суверенных прав".

Безусловно, перед нами самая настоящая подготовка к войне, тем более что на прошлой неделе президент Турции Эрдоган выступил с заявлением, которое сводилось к тому, что Афины должны начать переговоры с Анкарой, ибо греческие вооруженные силы находятся в полуразвалившемся состоянии. Легко заметить, что подразумеваемой угрозой в такого рода заявлениях является возможность применения военной силы для того, чтобы добиться выгодного решения тех вопросов, по которым предлагается провести переговоры.

Яблоко раздора, из-за которого греческие и турецкие военные корабли угрожают друг другу в кипрских водах, — это права на эксплуатацию нефтегазовых месторождений, на которые претендуют Турция, Греция и Кипр. Турецкая сторона уже проводит разведку этих месторождений и явно готовится силовым образом защищать свои нефтегазовые амбиции, которые, вероятно, связаны со стратегическим курсом Реджепа Эрдогана на достижение максимальной энергетической независимости.

Как отмечает британская The Telegraph, "наблюдатели опасаются, что ошибка или просчет могут привести к военному конфликту между членами НАТО. <…> Анкара утверждает, что многие небольшие греческие острова, расположенные у турецкого побережья, не должны приниматься во внимание при определении морских границ, и обвиняет Афины в попытках несправедливо захватить долю неиспользованных (углеводородных. — Прим. ред.) ресурсов.

Греция была в ярости, заявив, что турецкая флотилия вторглась в ее воды и ее исключительную экономическую зону. Четырнадцатого августа противостояние грозило обострением, когда греческий фрегат столкнулся с турецким военным кораблем в водах между Критом и Кипром".

Конфликт между Грецией и Турцией — это колоссальная проблема и для США, и для Евросоюза. С точки зрения интересов Парижа и Берлина, терпеть действия Турции нельзя, потому что если Анкара действительно сможет получить контроль над нефтегазовыми ресурсами восточного Средиземноморья, то окажется, что все гарантии безопасности и геополитического покровительства, которые Евросоюз дает своим членам, являются просто фикцией, а это очень плохо для перспектив Евросоюза в целом.

Более того, в этом случае выяснится, что для того, чтобы "отжать" чрезвычайно ценный энергетический ресурс у двух членов Евросоюза — Кипра и Греции, — даже не требуется наличие какой-то сверхмощной армии или ядерного оружия, и с тотальным унижением двух членов Евросоюза вполне может справиться просто сильная региональная держава, а это с точки зрения внешнеполитических амбиций Евросоюза вообще не лезет ни в какие ворота. И в качестве вишенки на геополитическом торте в конфликте между Грецией и Турцией ставкой являются еще и статус Франции как серьезного геополитического игрока на Ближнем Востоке и восточном Средиземноморье, тем более что Кипр успел продать французским (и итальянским) компаниям права на добычу углеводородов на некоторых месторождениях, на которые претендует Турция.

Из-за всего вышеперечисленного Евросоюз, пускай вяло, и Париж (довольно громко) выступают на стороне Греции. В качестве демонстрации серьезности намерений Франция и Италия направили в конце августа свои военные корабли для участия в совместных учениях с греческим и кипрским флотами, что вызвало приступ крайнего недовольства у официальной Анкары.

С другой стороны, CNN сообщало со ссылкой на турецких военных, что они тоже провели учения в этой "горячей точке", причем учения прошли "с участием американского корабля", что добавляет пикантности этому конфликту.

По большому счету, для Вашингтона нет хорошего выхода из сложившейся ситуации, которую в лучшем случае можно будет только временно заморозить. Если встать на сторону Турции и продавить кипрский вопрос в ее пользу, то это создаст колоссальные проблемы на европейском направлении американских дипломатических усилий, а если встать на сторону Греции и Кипра, поддержав еще и позицию Евросоюза, то, во-первых, это создаст еще более серьезные проблемы для единства НАТО (в котором Турция очень нужна для влияния на Ближний Восток), а во-вторых, усилит позиции Евросоюза как самостоятельной "геополитической крыши" в Средиземноморье, что не может восприниматься в Вашингтоне хоть сколь-нибудь позитивно.

У Европейского союза хороших выходов из ситуации тоже не очень много. Попытки решить вопрос дипломатическим путем, которые были предприняты немецким министром иностранных дел Массом, провалились с треском, а возможность задавить Турцию силовым образом — это все-таки вариант на самый крайний случай, ибо Париж и Берлин явно не готовы к полноценному силовому конфликту с политической точки зрения. И тем более Парижу и Берлину сейчас явно не хочется получить из Турции очередную волну ближневосточных беженцев, которая может добить ослабленную коронавирусом европейскую экономику и взорвать политический ландшафт той же Германии, в которой до сих пор чувствуются последствия прошлого "кризиса мигрантов".

Вот и получается, что внутри НАТО и на границах Евросоюза будет продолжать тлеть и зреть конфликт, который может нанести серьезный ущерб планам и амбициям Евросоюза и США. Такая ситуация является безусловным симптомом того, что былая система международной безопасности уже не работает, а Вашингтон и Брюссель постепенно теряют возможности как следует влиять даже на региональные державы, и этот процесс в будущем будет только усиливаться.

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