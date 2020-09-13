Запад никак не может разобраться, чего хочет от "отравления" Навального

С древнейших времен в юриспруденции существовал и существует один главный принцип: если совершается преступление, нужно искать того, кому оно выгодно.

Сейчас в мире начинается разгон новой активно режиссируемой антироссийской волны, связанной с очередным "преступлением" России. Теперь ее "спецслужбы" или кто-то там еще "решили отравить" оппозиционного блогера Алексея Навального, которому стало плохо в самолете, которого лечили в Омске, а затем вывезли в Германию, где вся "правда" и открылась, совершенно естественным образом вызвав "благородное" возмущение всего мира.

Искать логику во всех этих событиях, считает обозреватель Baltnews Александр Левин, можно с тем же успехом, что и в любом сумасшедшем доме. Любому нормальному человеку, мало-мальски разбирающемуся в политике, должно быть абсолютно ясно, что российские власти на этой планете уж точно являются последними, кто заинтересован в смерти Навального.

По большому счету, если следовать такой логике, в развязывании Второй мировой войны можно обвинить даже Польшу.

В Холодной войне против России Запад даже не утруждает себя какими либо творческими изысками, тупо повторяя одну и ту же схему. Сначала берется какая-нибудь более или менее подходящая личность, которую начинают активно раскручивать, создавая ей имидж принципиального и непреклонного борца с преступным режимом, рыцаря без страха и упрека, беззаветного защитника демократии, справедливости и всех светлых идеалов.

Когда этот мыльный пузырь раздувается до пределов, при которых по всем законам физики он должен банально лопнуть, вступает в дело принцип безотходного производства. Лопнув, этот мыльный пузырь должен обрызгать и максимально замарать объект своей атаки. Это его последняя служба, которую он должен выполнить для своих хозяев, и последняя польза, которую он им должен принести.

Все эти нашумевшие убийства и отравления по какой-то странной случайности происходят в очень нужный для русофобствующих политиков момент.

Сегодня здравомыслящие политики в Германии уже напрямую связывают историю с Навальным с проектом "Северный поток–2". Это ни для кого не секрет уже и на Западе. Судьбы агентов при этом никого не заботят. Возможно, до них и не доходит, что, по сути, они выполняют функции бумажных салфеток: полезные, но после использования выбрасываются.

Логику с отравлением Навального искать нет необходимости. Объявлено, что он отравлен, и маховик закрутился. Вот уже главы МИД Великобритании и ФРГ обсуждают эту ситуацию, занимаются этим вопросом и президенты Финляндии и Германии, члены НАТО продолжают консультации по этому вопросу, а также рассматривают возможные последствия.

"Члены НАТО продолжат консультации и обдумают последствия этого происшествия", – заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

© REUTERS / Yves Herman Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей с министрами обороны стран-союзников 9 февраля 2016 года.

Чтобы блюдо хорошо пахло, в него нужно добавить особо пахучие ингредиенты. Не станет же Россия отравлять такую "великую личность", как Алексей Навальный, просроченными консервами или протухшими яйцами. Конечно, в дело пойдет всем хорошо известный и "проверенный" в деле "Новичок", который в антироссийских провокациях уже становится "старичком".

По версии Запада, как и в истории со Скрипалями, Россия "травит" своих врагов исключительно боевыми отравляющими веществами. Зачем же в таком случае Россия позволила увезти Навального в Германию?

Однако Столтенберг назвал ситуацию с Навальным "серьезным нарушением международного права, которое требует международного ответа". Когда НАТО начинает разговор о нарушениях международного права, которое оно во главе с Соединенными Штатами растоптало и практически уничтожило, невольно вспоминается поговорка, что наглость – второе счастье.

Естественно, в этот хор моментально включаются и лидеры стран Прибалтики. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва собирается поднять этот вопрос на ближайшем саммите Евросоюза, а МИД Латвии полную ответственность за отравление Навального химическим оружием "Новичок" возложил на Россию.

Киев устами главы МИДа Дмитрия Кулебы требует пересмотра политики относительно газопровода "Северный поток–2". Все это происходит на уровне так называемой мегафонной дипломатии.

Заместитель главы МИДа Российской Федерации Александр Глушко указал послу Евросоюза в России Маркусу Эдереру на недопустимость ситуации с Алексеем Навальным и выдвижением голословных обвинений.

"В связи с заявлением высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Жозепа] Борреля от имени Евросоюза от 3 сентября о ситуации вокруг Навального было указано на недопустимость политизации данного вопроса и выдвижения голословных обвинений в жанре "мегафонной дипломатии", – говорится в сообщении МИД РФ.

Очень интересное развитие ситуации может получиться тогда, когда Россия сама потребует и доведет до конца расследование с "Новичком". В ответ на слова представителя немецкого Кабмина Штеффена Зайберта о том, что Навальный "отравлен" боевым химическим веществом группы "Новичок", зампред комитета Госдумы Российской Федерации по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия таких веществ вообще не производит.

"Давайте исходить из того, что на нашей территории мы не занимаемся изготовлением подобного рода химических веществ. Насколько имеется информация, такое оружие, такие химические отравляющие вещества имеются на территории Грузии со стороны США, в лаборатории, и в Соединенных Штатах Америки", – сказал Швыткин.

Теперь обороняться уже пригодится властям Грузии, представители которых категорически отрицают, что "Новичок" и подобные химические вещества разрабатываются в Исследовательском центре имени Ричарда Лугара, который расположен рядом с Тбилиси.

Сегодня грузинские власти эту печально известную американскую лабораторию вновь пытаются представить как одну из главных "спасительниц" Грузии во время пандемии коронавируса. Но в таком случае вызывает огромное удивление тот факт, почему же американцы не применяют столь "удачные" методики и технологии на собственной территории по отношению к своему населению, потерявшему сотни тысяч жертв от COVID-19.

Сработала очередная провокация против России, и она должна навести на печальные размышления, в первую очередь, представителей "пятой колонны" Запада в Российской Федерации, всех тех, кто, исходя из своих шкурных интересов, торгует родиной.

Все эти агенты и предатели умрут тогда, когда их "хозяева" и западные спецслужбы решат, что на данный момент их смерть принесет больше политических дивидендов, чем их жизнь, какой бы никчемной она ни была.

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