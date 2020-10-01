Какое российское оружие не помешает в борьбе с беспилотниками

Отдельные попытки западных конкурентов РФ на мировом рынке вооружений дискредитировать лучшие в мире зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы не выдерживают встречи с суровой реальностью.

В боевой обстановке оружие России заметно превосходит новейшие образцы западного производства, и мобильный комплекс "Панцирь – С" - яркий тому пример.

© Photo : пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ Зенитный комплекс "Панцирь-С1", архивное фото

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) с большим опозданием признало, что в ноябре 2019 года в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1/Э" российского производства были сбиты американский ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper ("Жнец") и многоцелевой беспилотник MQ-1 Predator ("Хищник") армии Италии.

Начальник разведки AFRICOM контр-адмирал Хайди Берг подробностей не привела, но ранее сообщалось, что 20 и 21 ноября в районе ливийской столицы Триполи дроны США и НАТО поражены огнем "Панциря", состоящего на вооружении Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Комплекс в количестве 50 единиц закуплен ОАЭ в России, успешно эксплуатировался эмиратской стороной, и затем был переброшен в Ливию.

Известно, что беспилотники MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator создавались как неуязвимые охотники за наземными целями, но высокотехнологичный российский "Панцирь" в Ливии оказался им не по зубам.

Между тем, по соотношению стоимость - эффективность ЗРПК "Панцирь С1/Э" (по кодификации НАТО – SA-22 Greyhound, экспортная цена - до 14 млн. долларов) заметно превосходит дорогостоящие (до 30 млн. долларов) тяжелые беспилотники американского производства.

Ранее MQ-9 Reaper сбивали также над территорией Ирана, Сирии, Йемена, но уязвимый "жнец" остается флагманом ударных дронов США и ряда стран НАТО.

Пентагон лишь планирует в ближайшее время создать специальное семейство беспилотников, предназначенных для уничтожения российских комплексов "Панцирь-С1".

Новые американские БПЛА будут иметь относительно небольшие размеры, массу до 100 кг, скорость – 130 км/час, дальность – до 350 км. А пока армия США отрабатывает приемы уничтожения "Панцирей" на полигоне Юма в Аризоне тем, что имеет.

Олимпийский отрыв

За годы боевой работы в разных регионах планеты комплексы "Панцирь" уничтожили более сотни БПЛА, заслужили высокую оценку специалистов.

В Сирии комплекс завоевал репутацию самого эффективного средства противодействия стаям "умных ракет" и роям малозаметных беспилотников.

С учетом сирийского опыта эксплуатации, модернизированная экспортная версия ЗРПК "Панцирь-С1М" получила способность эффективно обнаруживать, и поражать на максимальном удалении все типы беспилотников. Новая модификация "Панцирь-СМ" обнаруживает цели на расстоянии до 75 км, а новые ракеты обещают радиус поражения до 40 км.

Полагаю, в последние дни сентября "Панцирь" пригодился бы и в Нагорном Карабахе, снизил потери сторон конфликта в живой силе и технике. Армянские и азербайджанские войска активно применяют разведывательные и ударные БПЛА, которые достаточно сложно обнаружить, и уничтожить.

Современные тенденции таковы, что разрушительные и скоростные возможности воздушных целей постоянно растут, а их размеры и заметность уменьшаются.

В Сирии противник наносил комбинированные удары с воздуха - беспилотники и ракеты подходили к цели одновременно с разных направлений (до 13 БПЛА в одном ударе), но безуспешно.

Система управления огнем "Панциря" интегрирована с фазированной антенной решеткой, сопровождает воздушные цели и собственные ракеты, различает даже мелкие детали летательных аппаратов. Три радара - оптический, дальнего обнаружения (до 50 км) и сопровождения цели - не имеют слепой зоны.

ЗРПК "Панцирь-С" - единственная в мире оборонительная система, совмещающая в башенной части мощное артиллерийское и многорежимное ракетное вооружение, интегрированную радиолокационно-оптическую систему управления. Комплекс надежно прикрывает военные и гражданские объекты в радиусе не менее 20 километров (высота купола противовоздушной обороны - 15 километров) от всех современных крылатых и сверхзвуковых ракет, авиабомб и беспилотников.

"Панцирь" заряжен четырьмя десятками двухступенчатых зенитных управляемых ракет с твердотопливным ускорителем и осколочно-стержневой боевой частью, и способен одновременно поражать несколько целей, летящих со скоростью до 1000 метров в секунду.

Причем относительно недорого (нерационально тратить дорогие ракеты зенитных комплексов С-300 и С-400 на дешевые беспилотники противника). Значительно расширяют боевые возможности ЗРПК две шестиствольные пушки калибра 30 миллиметров со скорострельностью 5000 выстрелов в минуту (дальность поражения целей - до 5 км).

Комплекс "Панцирь" принят на вооружение Сухопутных войск и ВМФ России, успешно прошел испытания за Полярным кругом (несет опытное боевое дежурство на Кольском полуострове), имеет огромный экспортный потенциал.

И Россия уже получила более 15 заявок зарубежных партнеров. Прямых аналогов "Панциря" в мире нет, в ближайшее время не ожидается. Американцам будет очень сложно создать семейство беспилотников "Анти-Панцирь".

Концептуальный поединок

Надежная противовоздушная оборона - основа боевой устойчивости войск и ударных вооружений. С учетом современных требований к эффективности ПВО, "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету (скорость - до 5 Махов).

На базе "обитаемого" ракетно-пушечного комплекса российские специалисты создают зенитный робот-автомат "Панцирь". В Минобороны РФ принципиальное решение принято, определены тактико-технические требования.

Машина с искусственным интеллектом сможет автоматически находить, опознавать, и уничтожать цели - без участия оператора, что особенно важно в условиях сверхнизких или сверхвысоких температур, в ситуациях применения противником оружия массового поражения (химического, биологического, ядерного).

Таким образом, Россия совершает новый технологический прорыв в области ПВО. И обязательно поделится своими достижениями с добрыми союзниками и партнерами.

Американское издание The National Interest называет "Панцирь" идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотников. И с тревогой отмечает, что наземные силы Российской армии всегда ожидают нападения с воздуха, и располагают разнообразным арсеналом ПВО.

Сухопутные войска США привыкли полагаться на способность ВВС нивелировать воздушные угрозы, и не обладают эффективным комплексом ПВО ближнего радиуса действия, подобного "Панцирю".

© Sputnik / Michail Fomichev Large air defense exercise held in southern Russia

К тому же цена выстрела ЗРПК по воздушной цели - в сотни раз меньше стоимости атакующего беспилотника, а потери "Панцирей" в боевой обстановке минимальны, и связаны преимущественно с неумелой эксплуатацией сложной техники.

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