Защита суверенитета: кто намерен купить российскую систему ПВО С-500

Александр Хроленко, военный обозреватель

Зенитная ракетная система С-500 "Прометей" с эффективной дальностью уничтожения целей до 600 км заступит на боевое дежурство в России в 2021 году. Однако уже сегодня просматривается серьезный экспортный потенциал на этом комплекс.

Испытания системы С-500 "Прометей" завершаются на полигонах Минобороны РФ, тестовые пуски ракет подтвердили все заявленные характеристики, промышленность готова к серийному производству. После опытной эксплуатации в войсках начнутся массовые поставки. Востребованность С-300 и С-400 у иностранных заказчиков позволяет спрогнозировать успешный выход на международный рынок и С-500.

Американское аналитическое издание Military Watch уже определило первую пятерку потенциальных заказчиков "Прометея", в которой оказались Алжир, Беларусь, Китай, Индия, Иран. Почему именно эти страны? Милитаризация США и ряда западных стран, опыт прошлых военных операций НАТО.

Такие перспективы тревожат многих соседей по планете (не только Россию и Китай), и заставляют укреплять национальные системы противовоздушной обороны. Закономерно растет спрос зарубежных заказчиков на системы С-300, С-400 и С-500 российского производства, способные эффективно противодействовать широкому спектру угроз автономно и во взаимодействии.

Образцы независимости

Алжир приобретает российские системы вооружения со времен холодной войны, и сегодня располагает новейшими системами ПВО: ЗРПК "Панцирь" и, по некоторым данным, С-400. Military Watch считает, что алжирские специалисты особенно высоко оценили доступ к передовым российским системам ПВО на фоне массированных воздушных атак НАТО на беззащитную соседнюю Ливию летом и осенью 2011 года. Между тем, Запад переходит к активному использованию истребителей пятого поколения, и гиперзвуковых самолетов в перспективе (в конце 2020-х годов). Для компенсации растущих военных угроз Алжир объективно заинтересован в приобретении систем С-500 и самолетов Су-57 российского производства.

Беларусь имеет сравнительно скромный оборонный бюджет, в 2020 году - около $623 млн. Однако, с учетом военно-политической турбулентности в Восточной Европе и растущей активности войск НАТО вблизи белорусских границ, Минск в числе первых может рассчитывать на поставки системы С-500 по "дружественным" ценам. Возможность Беларуси наносить удары по самолетам и авиационным средствам поражения в глубине "территории НАТО" стратегически выгодна России.

Китай в числе первых приобрел современные российские системы ПВО - ЗРК С-300ПМУ-2, ЗРС С-400, а также ракеты "воздух-воздух" Р-77 для истребителей Су-27 и Су-35. Китайские специалисты разработали ряд собственных эффективных средств ПВО, и все же Россия сохраняет мировое лидерство в области систем воздушно-космической обороны. "Прометей", способный "доставать" цели на границе ближнего космоса, на высотах более 100 км, безусловно, окажется ценным приобретением Народно-освободительной армии Китая. В Пекине серьезно оценивают угрозы со стороны американских систем вооружений нового поколения.

Индия десятилетиями остается крупнейшим заказчиком российских систем вооружений, включая несколько дивизионов ЗРС С-400 "Триумф" (контракт 2018 года на сумму более $5 млрд). Усилия Нью-Дели в создании стратегических ракет могут быть эффективно дополнены развертыванием системы С-500, незаменимой в горячем регионе (где уже появился китайский гиперзвуковой военный самолет с беспилотником WZ-8). Индии не раз угрожали американскими экономическими санкциями в случае закупки высококлассного российского вооружения, но это никогда не останавливало Нью-Дели, и вряд ли повлияет на приобретение новейшей системы С-500 "Прометей".

Иран проявляет значительный интерес к советским и российским системам ПВО со времени окончания ирано-иракской войны в 1988 году. Иранская армия имеет на вооружении модернизированные системы дальнего действия С-200, ЗРС С- 300ПМУ-2. Тегеран считается ведущим потенциальным заказчиком системы С-400 "Триумф", необходимой для противодействия растущему присутствию на Ближнем Востоке самолетов-"невидимок" США и НАТО. В перспективе Иран может проявить интерес и к новейшей системе С-500 "Прометей". Напомню, что в октябре завершился период эмбарго Совбеза ООН на продажу вооружений Тегерану, и Россия - даже под угрозой американских экономических санкций - не намерена отказываться от поставок оружия в Исламскую Республику Иран.

Космические возможности

У системы С-500 нет аналогов, что признают отечественные и зарубежные военные эксперты. Заметим, что "Прометей" не является заменой "Триумфа" (который работает на высотах от 5 метров до 60 километров), и предназначен для приоритетного поражения стратегических целей на экстремальных дистанциях (низкоорбитальных спутников, гиперзвуковых крылатых ракет, баллистических ракет межконтинентальной дальности, космических самолетов, самолетов системы ДРЛО, тяжелых бомбардировщиков). Система С-400 на меньших высотах и удалении также способна поражать эти цели, но в эшелонированной (интегрированной) системе ПВО-ПРО "Триумф" эффективнее послужит нейтрализации более мелких и менее ценных объектов: истребителей-"невидимок", тактических баллистических и крылатых ракет.

Выдающиеся тактико-технические характеристики позволяют отнести С-500 к первому поколению систем противокосмической обороны. "Прометей" имеет 600-километровый радиус поражения, и на этой дальности способен уничтожить одновременно до десяти сверхзвуковых целей (крылатых и баллистических ракет), летящих со скоростями до 25 тысяч километров в час, на высотах до 200 км. Это очень беспокоит американских специалистов, сомневающихся в незаметности для радаров С-500 самолетов F-22, F-35 и B-2.

Соединенные Штаты разрабатывают космические средства нападения, и в перспективе могут использовать их для превентивного удара по России, используя расположенные в Европе военные базы. Однако система С-500 "Прометей" значительно опережает американские разработки технологически. Заметим, 600 км – это рубеж поражения целей, а "видит" С-500 гораздо дальше. Подобные технологии раздвигают границы возможного в военном деле. К примеру, с территории Крымского полуострова "Прометеи" смогут контролировать воздушное пространство над всей Черноморской акваторией и над Мраморным морем, "охватят" также небеса над Болгарией и Румынией (включая Бухарест). Из Калининградской области С-500 в боевой обстановке "достанет" крылатые ракеты и "невидимки" F-35 в проливе Скагеррак, соединяющем Северное и Балтийское моря. При необходимости, уязвимыми станут воздушные цели над Берлином и Дрезденом, над всей Польшей, не говоря уже о компактном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии. Но, прежде всего, новейшая система С-500 – это щит, способный прикрыть эффективное развертывание войск Западного военного округа и ракетных комплексов различной дальности и систем базирования России.

Вооруженные силы РФ получат первые образцы "Прометеев" в 2021 году. Зенитные ракетные системы С-500, С-400 и С-300 войдут единую (интегрированную) систему воздушно-космической обороны, которая станет эффективнее защищать Россию от самых разнообразных угроз, и добавит стабильности в сопредельных странах и регионах. Затем Москва поделится с союзниками и добрыми партнерами новыми оборонительными возможностями, вышеупомянутый список заказчиков С-500 наверняка будет длиннее. Особая привлекательность новейшего сверхдальнобойного "Прометея" не вызывает сомнений, ведь само присутствие подобной системы ПВО-ПРО на территории страны заметно охладит любого агрессора.

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